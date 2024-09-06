https://sarabic.ae/20240906/مصدر-عسكري-استهداف-مركز-تدريب-لقوات-كييف-في-بولتافا-يسفر-عن-مقتل-وجرح-نحو-500-متخصص-1092466931.html
مصدر عسكري: استهداف مركز تدريب لقوات كييف في بولتافا يسفر عن مقتل وجرح نحو 500 متخصص
مصدر عسكري: استهداف مركز تدريب لقوات كييف في بولتافا يسفر عن مقتل وجرح نحو 500 متخصص
سبوتنيك عربي
أفاد مصدر عسكري روسي رفيع المستوى، اليوم الجمعة، بأن استهداف مركز تدريب للقوات الأوكرانية في بولتافا يوم 3 سبتمبر/ أيلول الجاري، أسفر عن مقتل وجرح نحو 500... 06.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-06T19:35+0000
2024-09-06T19:35+0000
2024-09-06T19:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/04/1086650568_0:0:3203:1802_1920x0_80_0_0_5132c4bbe96730ecd163ac24e56e9ce9.jpg
وجاء في البيان: "نتيجة للضربة، قُتل وجُرح نحو 500 متخصص، وكان من بين القتلى والجرحى عسكريون من القوات المسلحة الأوكرانية والحرس الوطني - متخصصون في الاتصالات، ومشغلو أنظمة الحرب الإلكترونية، والاستطلاع الإلكتروني، والمسيرات، بالإضافة إلى مرتزقة أجانب من بولندا وفرنسا وألمانيا والسويد، الذين يدربون الجيش الأوكراني".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.ضربة صاروخية روسية قرب سومي تدمر 4 مدرعات وتحيد عددا كبيرا من الجنود الأوكرانيين... فيديو
https://sarabic.ae/20240906/وزير-الدفاع-الأمريكي-الصراع-في-أوكرانيا-سينتهي-على-طاولة-المفاوضات--1092464294.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
مصدر عسكري: استهداف مركز تدريب لقوات كييف في بولتافا يسفر عن مقتل وجرح نحو 500 متخصص
أفاد مصدر عسكري روسي رفيع المستوى، اليوم الجمعة، بأن استهداف مركز تدريب للقوات الأوكرانية في بولتافا يوم 3 سبتمبر/ أيلول الجاري، أسفر عن مقتل وجرح نحو 500 متخصص بينهم مرتزقة من أوروبا.
وجاء في البيان: "نتيجة للضربة، قُتل وجُرح نحو 500 متخصص، وكان من بين القتلى والجرحى عسكريون من القوات المسلحة الأوكرانية والحرس الوطني - متخصصون في الاتصالات، ومشغلو أنظمة الحرب الإلكترونية، والاستطلاع الإلكتروني، والمسيرات، بالإضافة إلى مرتزقة أجانب من بولندا وفرنسا وألمانيا والسويد، الذين يدربون الجيش الأوكراني".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.