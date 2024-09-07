https://sarabic.ae/20240907/خبير-سياسي-زيلينسكي-يريد-الحفاظ-على-سلطته-في-أوكرانيا-1092485528.html

خبير سياسي: زيلينسكي يريد الحفاظ على سلطته في أوكرانيا

خبير سياسي: زيلينسكي يريد الحفاظ على سلطته في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أكد عالم السياسة الروسي أوليغ كوزنتسوف، أن فلاديمير زيلينسكي يحتاج إلى حرب عالمية ثالثة للحفاظ على سلطته في أوكرانيا 07.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-07T13:24+0000

2024-09-07T13:24+0000

2024-09-07T13:24+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال كوزنتسوف، لوكالة "سبوتنيك": "إنني أراقب باستمرار مصادر معلومات القوميين الأوكرانيين، حيث لا يخجلون من التعبيرات ويصفون كل شيء بكلماتهم الخاصة. فهم يقولون منذ فترة طويلة إن شرط الحفاظ على أوكرانيا بأي شكل من الأشكال هو الحرب العالمية الثالثة، ويقولون ذلك دون أن يخفوا ذلك بأي شكل من الأشكال".وأشار إلى أن الحاجة الاضطرارية لركوب مدرعات الناتو ودخولها الأراضي الروسية هي وحدها التي تفسر معنى دخول القوات المسلحة الأوكرانية إلى منطقة كورسك على أمل بدء الحرب العالمية الثالثة، لأنه ببساطة لا يوجد سبب آخر لهذه المغامرة، لا من الناحية العسكرية ولا السياسية.وفقًا لكوزنتسوف، يعتمد زيلينسكي في هذا الشأن على عجز بايدن الذي يعاني من الشيخوخة، والذي، بسبب عدم امتلاكه القوة للسعي لإعادة انتخابه لولاية ثانية، يمكن أن يدخل التاريخ من خلال منح زيلينسكي تفويضًا مطلقًا لإطلاق العنان لحرب عالمية ثالثة.أوضح أن زيلينسكي وحاشيته سيختارون فقط تلك الأهداف لاستخدام الأسلحة الصاروخية الغربية، التي من شأنها ستؤدي إلى استخدام روسيا الأسلحة النووية التكتيكية.وبحسب مجلة "إيكونوميست"، فإن زيلينسكي والرئيس الأمريكي جو بايدن سيلتقيان خلال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة. ويشير المنشور إلى أن هذه ستكون الفرصة الأخيرة لزيلينسكي لرفع القيود الحالية على ضربات القوات المسلحة الأوكرانية بالأسلحة الأمريكية في عمق الأراضي الروسية، لأن بايدن سيترك منصبه قريبا.وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، إنه تم إيقاف تقدم القوات المسلحة الأوكرانية في كورسك، مشدداً على أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بهزيمة قوات كييف ودحرها خارج حدود الدولة.وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن نظام كييف قام باستفزازٍ وأطلق النار بشكل عشوائي، بما في ذلك على أهداف مدنية، مؤكدا أن نظام كييف سيلقى من روسيا ردًا مناسبًا على أفعاله، وأن موسكو ستحقق جميع الأهداف التي وضعتها في أوكرانيا.سياسي أمريكي: استفزاز زيلينسكي الأخير سيكون توريط الولايات المتحدة في صراع ضد روسيا

https://sarabic.ae/20240907/ضابط-أمريكي-متقاعد-زيلينسكي-يعد-العدة-للهروب-إلى-فلوريدا-بعد-هزيمة-قواته-على-الجبهة-1092484598.html

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