خبير سياسي: زيلينسكي يريد الحفاظ على سلطته في أوكرانيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
10:29 GMT
23 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
11:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:16 GMT
13 د
صدى الحياة
منظمات الإغاثة تحذر من المجاعة في السودان.. وتندد بموقف «اللامبالاة» الذي يتخذه المجتمع
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
12:03 GMT
33 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: من يعتقد أن روسيا قد تخسر الحرب هو لا يدرك لا عسكريا ولا استراتيجيا القدرات لديها
16:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: إفلاس أكثر من 10 آلاف شركة في ألمانيا لوحدها
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
البيت الأبيض: الاتفاق بين حماس وإسرائيل "جاهز بنسبة 90%"، الصفدي: أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من الضفة للأردن يعتبر إعلان حرب
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
08:18 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
09:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
غزة.. خلافات إسرائيلية حول الوجود العسكري في محور فلادلفيا
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
11:34 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
12:03 GMT
15 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:18 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
12:26 GMT
34 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
العلماء يحددون عوامل رئيسية قد تتنبأ بالتدهور المعرفي..
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
واشنطن تحذر إسرائيل من أن حاملات الطائرات الأمريكية لن تبقى في المنطقة للأبد
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240907/خبير-سياسي-زيلينسكي-يريد-الحفاظ-على-سلطته-في-أوكرانيا-1092485528.html
خبير سياسي: زيلينسكي يريد الحفاظ على سلطته في أوكرانيا
خبير سياسي: زيلينسكي يريد الحفاظ على سلطته في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكد عالم السياسة الروسي أوليغ كوزنتسوف، أن فلاديمير زيلينسكي يحتاج إلى حرب عالمية ثالثة للحفاظ على سلطته في أوكرانيا 07.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-07T13:24+0000
2024-09-07T13:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/17/1071534797_0:82:1585:974_1920x0_80_0_0_b40873c2ff88f6a66155c1b52b95290f.jpg
وقال كوزنتسوف، لوكالة "سبوتنيك": "إنني أراقب باستمرار مصادر معلومات القوميين الأوكرانيين، حيث لا يخجلون من التعبيرات ويصفون كل شيء بكلماتهم الخاصة. فهم يقولون منذ فترة طويلة إن شرط الحفاظ على أوكرانيا بأي شكل من الأشكال هو الحرب العالمية الثالثة، ويقولون ذلك دون أن يخفوا ذلك بأي شكل من الأشكال".وأشار إلى أن الحاجة الاضطرارية لركوب مدرعات الناتو ودخولها الأراضي الروسية هي وحدها التي تفسر معنى دخول القوات المسلحة الأوكرانية إلى منطقة كورسك على أمل بدء الحرب العالمية الثالثة، لأنه ببساطة لا يوجد سبب آخر لهذه المغامرة، لا من الناحية العسكرية ولا السياسية.وفقًا لكوزنتسوف، يعتمد زيلينسكي في هذا الشأن على عجز بايدن الذي يعاني من الشيخوخة، والذي، بسبب عدم امتلاكه القوة للسعي لإعادة انتخابه لولاية ثانية، يمكن أن يدخل التاريخ من خلال منح زيلينسكي تفويضًا مطلقًا لإطلاق العنان لحرب عالمية ثالثة.أوضح أن زيلينسكي وحاشيته سيختارون فقط تلك الأهداف لاستخدام الأسلحة الصاروخية الغربية، التي من شأنها ستؤدي إلى استخدام روسيا الأسلحة النووية التكتيكية.وبحسب مجلة "إيكونوميست"، فإن زيلينسكي والرئيس الأمريكي جو بايدن سيلتقيان خلال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة. ويشير المنشور إلى أن هذه ستكون الفرصة الأخيرة لزيلينسكي لرفع القيود الحالية على ضربات القوات المسلحة الأوكرانية بالأسلحة الأمريكية في عمق الأراضي الروسية، لأن بايدن سيترك منصبه قريبا.وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، إنه تم إيقاف تقدم القوات المسلحة الأوكرانية في كورسك، مشدداً على أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بهزيمة قوات كييف ودحرها خارج حدود الدولة.وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن نظام كييف قام باستفزازٍ وأطلق النار بشكل عشوائي، بما في ذلك على أهداف مدنية، مؤكدا أن نظام كييف سيلقى من روسيا ردًا مناسبًا على أفعاله، وأن موسكو ستحقق جميع الأهداف التي وضعتها في أوكرانيا.سياسي أمريكي: استفزاز زيلينسكي الأخير سيكون توريط الولايات المتحدة في صراع ضد روسيا
https://sarabic.ae/20240907/ضابط-أمريكي-متقاعد-زيلينسكي-يعد-العدة-للهروب-إلى-فلوريدا-بعد-هزيمة-قواته-على-الجبهة-1092484598.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/17/1071534797_89:0:1497:1056_1920x0_80_0_0_b13c1a00daa6663682468a3a092896d5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

خبير سياسي: زيلينسكي يريد الحفاظ على سلطته في أوكرانيا

13:24 GMT 07.09.2024
© Sputnik . STRINGER / الانتقال إلى بنك الصورزيارة زيلينسكي للولايات المتحدة
زيارة زيلينسكي للولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2024
© Sputnik . STRINGER
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد عالم السياسة الروسي أوليغ كوزنتسوف، أن فلاديمير زيلينسكي يحتاج إلى حرب عالمية ثالثة للحفاظ على سلطته في أوكرانيا
وقال كوزنتسوف، لوكالة "سبوتنيك": "إنني أراقب باستمرار مصادر معلومات القوميين الأوكرانيين، حيث لا يخجلون من التعبيرات ويصفون كل شيء بكلماتهم الخاصة. فهم يقولون منذ فترة طويلة إن شرط الحفاظ على أوكرانيا بأي شكل من الأشكال هو الحرب العالمية الثالثة، ويقولون ذلك دون أن يخفوا ذلك بأي شكل من الأشكال".

وأضاف: "في الواقع، إنهم يعبرون عن الأفكار التي توجه فلاديمير زيلينسكي، لكنه لا يستطيع التعبير عنها علنًا. وعلى وجه الخصوص، تفسر هذه النظرة للوضع غزو القوات الأوكرانية لمقاطعة كورسك كما حدث. فالقيادة الأوكرانية أمرت بمهاجمة الأراضي الروسية بمدرعات الناتو بشكل رئيسي على أمل أن يلفت الكرملين الانتباه إلى ذلك علناً، ويطلق ادعاءات ضد الناتو ويتبع مسار التصعيد العسكري والسياسي، ويرفع من درجة الخطاب، وبالتالي يجر دول الناتو إلى المشاركة الفعلية في الأعمال العدائية".

وأشار إلى أن الحاجة الاضطرارية لركوب مدرعات الناتو ودخولها الأراضي الروسية هي وحدها التي تفسر معنى دخول القوات المسلحة الأوكرانية إلى منطقة كورسك على أمل بدء الحرب العالمية الثالثة، لأنه ببساطة لا يوجد سبب آخر لهذه المغامرة، لا من الناحية العسكرية ولا السياسية.

وتابع: "في ظل هذه الزاوية فقط أعتبر رغبة زيلينسكي في الحصول على إذن لضرب الأراضي الروسية بأسلحة حلف شمال الأطلسي. فهو يحتاج إلى حرب عالمية ثالثة من أجل الحفاظ على سلطته في أوكرانيا. وكما قلت سابقًا، لقد اتخذ الخطوة الأولى نحو ذلك، لكنه فشل. والآن يتخذ الخطوة الثانية. لن يوقف زيلينسكي أي شيء للحفاظ على نفسه وسلطته في الصراع الروسي الأوكراني، الذي لا مكان له خارجه".

وفقًا لكوزنتسوف، يعتمد زيلينسكي في هذا الشأن على عجز بايدن الذي يعاني من الشيخوخة، والذي، بسبب عدم امتلاكه القوة للسعي لإعادة انتخابه لولاية ثانية، يمكن أن يدخل التاريخ من خلال منح زيلينسكي تفويضًا مطلقًا لإطلاق العنان لحرب عالمية ثالثة.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضابط أمريكي متقاعد: زيلينسكي يعد العدة للهروب إلى فلوريدا بعد هزيمة قواته على الجبهة
13:05 GMT
أوضح أن زيلينسكي وحاشيته سيختارون فقط تلك الأهداف لاستخدام الأسلحة الصاروخية الغربية، التي من شأنها ستؤدي إلى استخدام روسيا الأسلحة النووية التكتيكية.

وتابع: "في الوقت نفسه، يجب أن نتذكر دائمًا أنه بالنسبة لزيلينسكي وحاشيته لا مكان لهم في أوكرانيا ما بعد الحرب، بأي شكل من الأشكال. وبما أن هذا هو الحال، فهم مستعدون لاستخدام الأسلحة الغربية دون اعتبار للعواقب الإنسانية، وهو ما لا تستطيع روسيا تحمله".

وبحسب مجلة "إيكونوميست"، فإن زيلينسكي والرئيس الأمريكي جو بايدن سيلتقيان خلال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة. ويشير المنشور إلى أن هذه ستكون الفرصة الأخيرة لزيلينسكي لرفع القيود الحالية على ضربات القوات المسلحة الأوكرانية بالأسلحة الأمريكية في عمق الأراضي الروسية، لأن بايدن سيترك منصبه قريبا.
وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، إنه تم إيقاف تقدم القوات المسلحة الأوكرانية في كورسك، مشدداً على أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بهزيمة قوات كييف ودحرها خارج حدود الدولة.
وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن نظام كييف قام باستفزازٍ وأطلق النار بشكل عشوائي، بما في ذلك على أهداف مدنية، مؤكدا أن نظام كييف سيلقى من روسيا ردًا مناسبًا على أفعاله، وأن موسكو ستحقق جميع الأهداف التي وضعتها في أوكرانيا.
سياسي أمريكي: استفزاز زيلينسكي الأخير سيكون توريط الولايات المتحدة في صراع ضد روسيا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:07 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "الصحة" بغزة: إسرائيل ترتكب 4 مجازر خلال 48 ساعة09:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала