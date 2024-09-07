https://sarabic.ae/20240907/خبير-سياسي-زيلينسكي-يريد-الحفاظ-على-سلطته-في-أوكرانيا-1092485528.html
خبير سياسي: زيلينسكي يريد الحفاظ على سلطته في أوكرانيا
خبير سياسي: زيلينسكي يريد الحفاظ على سلطته في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكد عالم السياسة الروسي أوليغ كوزنتسوف، أن فلاديمير زيلينسكي يحتاج إلى حرب عالمية ثالثة للحفاظ على سلطته في أوكرانيا 07.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-07T13:24+0000
2024-09-07T13:24+0000
2024-09-07T13:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/17/1071534797_0:82:1585:974_1920x0_80_0_0_b40873c2ff88f6a66155c1b52b95290f.jpg
وقال كوزنتسوف، لوكالة "سبوتنيك": "إنني أراقب باستمرار مصادر معلومات القوميين الأوكرانيين، حيث لا يخجلون من التعبيرات ويصفون كل شيء بكلماتهم الخاصة. فهم يقولون منذ فترة طويلة إن شرط الحفاظ على أوكرانيا بأي شكل من الأشكال هو الحرب العالمية الثالثة، ويقولون ذلك دون أن يخفوا ذلك بأي شكل من الأشكال".وأشار إلى أن الحاجة الاضطرارية لركوب مدرعات الناتو ودخولها الأراضي الروسية هي وحدها التي تفسر معنى دخول القوات المسلحة الأوكرانية إلى منطقة كورسك على أمل بدء الحرب العالمية الثالثة، لأنه ببساطة لا يوجد سبب آخر لهذه المغامرة، لا من الناحية العسكرية ولا السياسية.وفقًا لكوزنتسوف، يعتمد زيلينسكي في هذا الشأن على عجز بايدن الذي يعاني من الشيخوخة، والذي، بسبب عدم امتلاكه القوة للسعي لإعادة انتخابه لولاية ثانية، يمكن أن يدخل التاريخ من خلال منح زيلينسكي تفويضًا مطلقًا لإطلاق العنان لحرب عالمية ثالثة.أوضح أن زيلينسكي وحاشيته سيختارون فقط تلك الأهداف لاستخدام الأسلحة الصاروخية الغربية، التي من شأنها ستؤدي إلى استخدام روسيا الأسلحة النووية التكتيكية.وبحسب مجلة "إيكونوميست"، فإن زيلينسكي والرئيس الأمريكي جو بايدن سيلتقيان خلال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة. ويشير المنشور إلى أن هذه ستكون الفرصة الأخيرة لزيلينسكي لرفع القيود الحالية على ضربات القوات المسلحة الأوكرانية بالأسلحة الأمريكية في عمق الأراضي الروسية، لأن بايدن سيترك منصبه قريبا.وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، إنه تم إيقاف تقدم القوات المسلحة الأوكرانية في كورسك، مشدداً على أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بهزيمة قوات كييف ودحرها خارج حدود الدولة.وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن نظام كييف قام باستفزازٍ وأطلق النار بشكل عشوائي، بما في ذلك على أهداف مدنية، مؤكدا أن نظام كييف سيلقى من روسيا ردًا مناسبًا على أفعاله، وأن موسكو ستحقق جميع الأهداف التي وضعتها في أوكرانيا.سياسي أمريكي: استفزاز زيلينسكي الأخير سيكون توريط الولايات المتحدة في صراع ضد روسيا
https://sarabic.ae/20240907/ضابط-أمريكي-متقاعد-زيلينسكي-يعد-العدة-للهروب-إلى-فلوريدا-بعد-هزيمة-قواته-على-الجبهة-1092484598.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/17/1071534797_89:0:1497:1056_1920x0_80_0_0_b13c1a00daa6663682468a3a092896d5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم
خبير سياسي: زيلينسكي يريد الحفاظ على سلطته في أوكرانيا
أكد عالم السياسة الروسي أوليغ كوزنتسوف، أن فلاديمير زيلينسكي يحتاج إلى حرب عالمية ثالثة للحفاظ على سلطته في أوكرانيا
وقال كوزنتسوف، لوكالة "سبوتنيك": "إنني أراقب باستمرار مصادر معلومات القوميين الأوكرانيين، حيث لا يخجلون من التعبيرات ويصفون كل شيء بكلماتهم الخاصة. فهم يقولون منذ فترة طويلة إن شرط الحفاظ على أوكرانيا بأي شكل من الأشكال هو الحرب العالمية الثالثة، ويقولون ذلك دون أن يخفوا ذلك بأي شكل من الأشكال".
وأضاف: "في الواقع، إنهم يعبرون عن الأفكار التي توجه فلاديمير زيلينسكي، لكنه لا يستطيع التعبير عنها علنًا. وعلى وجه الخصوص، تفسر هذه النظرة للوضع غزو القوات الأوكرانية لمقاطعة كورسك كما حدث. فالقيادة الأوكرانية أمرت بمهاجمة الأراضي الروسية بمدرعات الناتو بشكل رئيسي على أمل أن يلفت الكرملين الانتباه إلى ذلك علناً، ويطلق ادعاءات ضد الناتو ويتبع مسار التصعيد العسكري والسياسي، ويرفع من درجة الخطاب، وبالتالي يجر دول الناتو إلى المشاركة الفعلية في الأعمال العدائية".
وأشار إلى أن الحاجة الاضطرارية لركوب مدرعات الناتو ودخولها الأراضي الروسية هي وحدها التي تفسر معنى دخول القوات المسلحة الأوكرانية إلى منطقة كورسك على أمل بدء الحرب العالمية الثالثة، لأنه ببساطة لا يوجد سبب آخر لهذه المغامرة، لا من الناحية العسكرية ولا السياسية.
وتابع: "في ظل هذه الزاوية فقط أعتبر رغبة زيلينسكي في الحصول على إذن لضرب الأراضي الروسية بأسلحة حلف شمال الأطلسي. فهو يحتاج إلى حرب عالمية ثالثة من أجل الحفاظ على سلطته في أوكرانيا. وكما قلت سابقًا، لقد اتخذ الخطوة الأولى نحو ذلك، لكنه فشل. والآن يتخذ الخطوة الثانية. لن يوقف زيلينسكي أي شيء للحفاظ على نفسه وسلطته في الصراع الروسي الأوكراني، الذي لا مكان له خارجه".
وفقًا لكوزنتسوف، يعتمد زيلينسكي في هذا الشأن على عجز بايدن الذي يعاني من الشيخوخة، والذي، بسبب عدم امتلاكه القوة للسعي لإعادة انتخابه لولاية ثانية، يمكن أن يدخل التاريخ من خلال منح زيلينسكي تفويضًا مطلقًا لإطلاق العنان لحرب عالمية ثالثة.
أوضح أن زيلينسكي وحاشيته سيختارون فقط تلك الأهداف لاستخدام الأسلحة الصاروخية الغربية، التي من شأنها ستؤدي إلى استخدام روسيا الأسلحة النووية التكتيكية.
وتابع: "في الوقت نفسه، يجب أن نتذكر دائمًا أنه بالنسبة لزيلينسكي وحاشيته لا مكان لهم في أوكرانيا ما بعد الحرب، بأي شكل من الأشكال. وبما أن هذا هو الحال، فهم مستعدون لاستخدام الأسلحة الغربية دون اعتبار للعواقب الإنسانية، وهو ما لا تستطيع روسيا تحمله".
وبحسب مجلة "إيكونوميست"، فإن زيلينسكي والرئيس الأمريكي جو بايدن سيلتقيان خلال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة. ويشير المنشور إلى أن هذه ستكون الفرصة الأخيرة لزيلينسكي لرفع القيود الحالية على ضربات القوات المسلحة الأوكرانية بالأسلحة الأمريكية في عمق الأراضي الروسية، لأن بايدن سيترك منصبه قريبا.
وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، إنه تم إيقاف تقدم القوات المسلحة الأوكرانية في كورسك، مشدداً على أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بهزيمة قوات كييف ودحرها خارج حدود الدولة.
وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن نظام كييف قام باستفزازٍ وأطلق النار بشكل عشوائي، بما في ذلك على أهداف مدنية، مؤكدا أن نظام كييف سيلقى من روسيا ردًا مناسبًا على أفعاله، وأن موسكو ستحقق جميع الأهداف التي وضعتها في أوكرانيا.