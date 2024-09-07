https://sarabic.ae/20240907/ميسي-يوجه-رسالة-عاطفية-لـدي-ماريا-بعد-اعتزاله-الدولى-1092488636.html
ميسي يوجه رسالة عاطفية لـ"دي ماريا" بعد اعتزاله الدولي
ميسي يوجه رسالة عاطفية لـ"دي ماريا" بعد اعتزاله الدولي
سبوتنيك عربي
وجّه قائد منتخب الأرجنتين وإنتر ميامي الأمريكي، اللاعب ليونيل ميسي، رسالة وداع إلى مواطنه اللاعب الدولي، أنخيل دي ماريا، بعدما قرر اعتزال اللعب دوليا. 07.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-07T14:58+0000
2024-09-07T14:58+0000
2024-09-07T15:00+0000
ليونيل ميسي
رياضة
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ونشر ميسي فيديو خاصا بزميله الدولي، دي ماريا، أعرب عن أسفه لغيابه عن تكريمه في مباراة تشيلي أمام منتخب بلاده الأرجنتين، والتي تغلب فيها الأخير بثلاثية نظيفة.وقال ميسي في رسالته لزميله في الملاعب:وتابع النجم الأرجنتيني: "أردت أن أكون هناك، حتى مع هذا الفيديو، وآمل أن تستمتع بهذه الليلة مع عائلتك وأحبائك وكل شعب الأرجنتين، هذه التحية مستحقة تمامًا لكل ما قدمته لنا".ويشار إلى أن منتخب الأرجنتين قد أقام حفل تكريم للاعب الدولي أنخيل دي ماريا، على هامش مباراة تشيلي، أمس الجمعة، والتي أقيمت على ملعب المونيمونتال، ضمن منافسات الجولة السابعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.ويشار إلى أن قائد منتخب الأرجنتين وإنتر ميامي الأمريكي، اللاعب ليونيل ميسي، قد غاب عن تلك المباراة للإصابة.
https://sarabic.ae/20240621/مدرب-كندا-يطالب-بمعاقبة-ميسي-ورفاقه-بسبب-فيديو-الاستراحة-1090049367.html
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ليونيل ميسي, رياضة
ميسي يوجه رسالة عاطفية لـ"دي ماريا" بعد اعتزاله الدولي
14:58 GMT 07.09.2024 (تم التحديث: 15:00 GMT 07.09.2024)
وجّه قائد منتخب الأرجنتين وإنتر ميامي الأمريكي، اللاعب ليونيل ميسي، رسالة وداع إلى مواطنه اللاعب الدولي، أنخيل دي ماريا، بعدما قرر اعتزال اللعب دوليا.
ونشر ميسي فيديو خاصا بزميله الدولي، دي ماريا، أعرب عن أسفه لغيابه عن تكريمه في مباراة تشيلي أمام منتخب بلاده الأرجنتين، والتي تغلب فيها الأخير بثلاثية نظيفة.
وقال ميسي
في رسالته لزميله في الملاعب:
أنا آسف لأنني لم أتمكن من الوجود هنا في هذه الليلة الخاصة جدا بالنسبة لك، كما تعلم أنني أحاول التحسن حتى أتمكن من العودة.
وتابع النجم الأرجنتيني: "أردت أن أكون هناك، حتى مع هذا الفيديو، وآمل أن تستمتع بهذه الليلة مع عائلتك وأحبائك وكل شعب الأرجنتين، هذه التحية مستحقة تمامًا لكل ما قدمته لنا".
ويشار إلى أن منتخب الأرجنتين قد أقام حفل تكريم للاعب الدولي أنخيل دي ماريا، على هامش مباراة تشيلي، أمس الجمعة، والتي أقيمت على ملعب المونيمونتال، ضمن منافسات الجولة السابعة من تصفيات أمريكا الجنوبية
المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
ويشار إلى أن قائد منتخب الأرجنتين وإنتر ميامي الأمريكي، اللاعب ليونيل ميسي، قد غاب عن تلك المباراة للإصابة.