رئيس الحكومة السورية لـ"سبوتنيك": العقوبات الغربية لها تأثير عميق على الصناعة الوطنية

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
08:18 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
09:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
غزة.. خلافات إسرائيلية حول الوجود العسكري في محور فلادلفيا
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
11:34 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
12:03 GMT
15 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:18 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
12:26 GMT
34 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
العلماء يحددون عوامل رئيسية قد تتنبأ بالتدهور المعرفي..
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
واشنطن تحذر إسرائيل من أن حاملات الطائرات الأمريكية لن تبقى في المنطقة للأبد
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
08:16 GMT
34 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
08:50 GMT
10 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: إفلاس أكثر من 10 آلاف شركة في ألمانيا لوحدها
09:29 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: من يعتقد أن روسيا قد تخسر الحرب هو لا يدرك لا عسكريا ولا استراتيجيا القدرات لديها
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
10:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
11:30 GMT
29 د
صدى الحياة
وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: من يعتقد أن روسيا قد تخسر الحرب هو لا يدرك لا عسكريا ولا استراتيجيا القدرات لديها
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
مدير الاستخبارات الأميركية: نعمل على مقترح أكثر تفصيلاً لوقف النار في غزة، اشتباكات عنيفة في الخرطوم ونزوح مئات الأسر
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https://sarabic.ae/20240908/رئيس-الحكومة-السورية-لـسبوتنيك-العقوبات-الغربية-لها-تأثير-عميق-على-الصناعة-الوطنية-1092516768.html
رئيس الحكومة السورية لـ"سبوتنيك": العقوبات الغربية لها تأثير عميق على الصناعة الوطنية
رئيس الحكومة السورية لـ"سبوتنيك": العقوبات الغربية لها تأثير عميق على الصناعة الوطنية
سبوتنيك عربي
أكد رئيس مجلس الوزراء السوري، المهندس حسين عرنوس، أن الولايات المتحدة الأمريكية صعدت من حربها الاقتصادية على سوريا. 08.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-08T15:24+0000
2024-09-08T15:24+0000
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وأوضح عرنوس أنه حينما شددت (واشنطن) الحصار الاقتصادي والإجراءات القسرية الأحادية الجانب، وعرقلت وصول الاحتياجات الرئيسة للبلاد، انعكس ذلك سلباً على كل ما يحتاجه المواطن.وذكر رئيس مجلس الوزراء السوري في تصريح خاص لـ "سبوتنيك" أن الإجراءات الاقتصادية الغربية القسرية غير الشرعية المفروضة على سوريا، هي البؤرة الأساسية للمعاناة في كافة تدفق عمل القطاعات الانتاجية والخدمية والمرافق العامة.وقال رئيس مجلس الوزراء في تصريحه الخاص على هامش زيارته لمعرض "إكسبو 2024" إن العقوبات المفروضة على سوريا، كان لها تأثير عميق على زيادة تكاليف منتجات الصناعة الوطنية، وعلى عرقلة تدفق الصادرات، إلى جانب ما كرسته من معضلات جوهرية أمام وصول المواد الأولية اللازمة للإنتاج من العديد من الدول العربية والأجنبية، إلى المصانع الوطنية.وبين رئيس مجلس الوزراء السوري أن الحكومة السورية، وبالتعاون مع اتحادات غرف الصناعة والتجارة والتصدير والجهات الحكومية المعنية، تمكنت من ملاقاة هذه العقوبات من خلال الإجراءات والقرارات التي تم الأخذ بها لتبقى الصناعة السورية متألقة.وشدد عرنوس على أن الحكومة السورية تعول على مساهمة القطاع الصناعي، بشقيه العام (الحكومي) والخاص، في تعظيم الناتج المحلي الإجمالي، وعلى تفعيل دوران العملية الإنتاجية.وختم رئيس مجلس الوزراء السوري تصريحه لـ "سبوتنيك" بالقول: "لدينا صناعة وطنية عريقة نعتز بما تختزنه من تميز على مدى تاريخ سوريا الحديث، ورغم كل العقوبات الجائرة التي تستهدفها اليوم، فلن نوفر جهدا في توفير كل ما تحتاجه من بيئة قانونية وتشريعية، لإيصال منتجاتنا الصناعية إلى جميع الدول العربية والأجنبية".
https://sarabic.ae/20230122/رئيس-الحكومة-السورية-يفتتح-مشروعا-ضخما-لري-7500-هكتار-قرب-الحدود-مع-العراق-1072582802.html
https://sarabic.ae/20240629/الحكومة-السورية-تعيد-هيكلة-الدعم-التمويني-لمواطنيها-وتحوله-إلى-نقدي-1090304048.html
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حصري, العالم العربي, الأخبار, أخبار سوريا اليوم
حصري, العالم العربي, الأخبار, أخبار سوريا اليوم

رئيس الحكومة السورية لـ"سبوتنيك": العقوبات الغربية لها تأثير عميق على الصناعة الوطنية

15:24 GMT 08.09.2024
© Sputnik . Ali Hashemرئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس يضع حجر الأساس لمشروع مجمع سياحي تنفذه شركة "سينارا انت" الروسية في موقع جول جمال على شاطئ مدينة اللاذقية، سوريا
رئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس يضع حجر الأساس لمشروع مجمع سياحي تنفذه شركة سينارا انت الروسية في موقع جول جمال على شاطئ مدينة اللاذقية، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2024
© Sputnik . Ali Hashem
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حصري
أكد رئيس مجلس الوزراء السوري، المهندس حسين عرنوس، أن الولايات المتحدة الأمريكية صعدت من حربها الاقتصادية على سوريا.
وأوضح عرنوس أنه حينما شددت (واشنطن) الحصار الاقتصادي والإجراءات القسرية الأحادية الجانب، وعرقلت وصول الاحتياجات الرئيسة للبلاد، انعكس ذلك سلباً على كل ما يحتاجه المواطن.
رئيس الحكومة السورية يفتتح مشروعا ضخما لري 7500 هكتار قرب الحدود مع العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2023
رئيس الحكومة السورية يفتتح مشروعا ضخما لري 7500 هكتار قرب الحدود مع العراق
22 يناير 2023, 16:27 GMT
وذكر رئيس مجلس الوزراء السوري في تصريح خاص لـ "سبوتنيك" أن الإجراءات الاقتصادية الغربية القسرية غير الشرعية المفروضة على سوريا، هي البؤرة الأساسية للمعاناة في كافة تدفق عمل القطاعات الانتاجية والخدمية والمرافق العامة.
وقال رئيس مجلس الوزراء في تصريحه الخاص على هامش زيارته لمعرض "إكسبو 2024" إن العقوبات المفروضة على سوريا، كان لها تأثير عميق على زيادة تكاليف منتجات الصناعة الوطنية، وعلى عرقلة تدفق الصادرات، إلى جانب ما كرسته من معضلات جوهرية أمام وصول المواد الأولية اللازمة للإنتاج من العديد من الدول العربية والأجنبية، إلى المصانع الوطنية.
وبين رئيس مجلس الوزراء السوري أن الحكومة السورية، وبالتعاون مع اتحادات غرف الصناعة والتجارة والتصدير والجهات الحكومية المعنية، تمكنت من ملاقاة هذه العقوبات من خلال الإجراءات والقرارات التي تم الأخذ بها لتبقى الصناعة السورية متألقة.
العلم السوري - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2024
الحكومة السورية تعيد هيكلة الدعم التمويني لمواطنيها وتحوله إلى نقدي
29 يونيو, 12:46 GMT
وشدد عرنوس على أن الحكومة السورية تعول على مساهمة القطاع الصناعي، بشقيه العام (الحكومي) والخاص، في تعظيم الناتج المحلي الإجمالي، وعلى تفعيل دوران العملية الإنتاجية.
وختم رئيس مجلس الوزراء السوري تصريحه لـ "سبوتنيك" بالقول: "لدينا صناعة وطنية عريقة نعتز بما تختزنه من تميز على مدى تاريخ سوريا الحديث، ورغم كل العقوبات الجائرة التي تستهدفها اليوم، فلن نوفر جهدا في توفير كل ما تحتاجه من بيئة قانونية وتشريعية، لإيصال منتجاتنا الصناعية إلى جميع الدول العربية والأجنبية".
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