https://sarabic.ae/20240909/زعيم-حزب-إسرائيلي-علينا-تشكيل-لجنة-تحقيق-في-أحداث-7-أكتوبر-التي-أدت-لأكبر-فشل-أمني-بتاريخنا-1092542945.html

زعيم حزب إسرائيلي: علينا تشكيل لجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر التي أدت لأكبر فشل أمني بتاريخنا

زعيم حزب إسرائيلي: علينا تشكيل لجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر التي أدت لأكبر فشل أمني بتاريخنا

سبوتنيك عربي

دعا زعيم حزب إسرائيلي، إلى تشكيل لجنة تحقيق في أحداث عملية "طوفان الأقصى"، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. 09.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-09T12:55+0000

2024-09-09T12:55+0000

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ونشر يائير غولان ، زعيم حزب "العمل"، تغريدة جديدة له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، مساء اليوم الاثنين، طالب من خلالها بـ"تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر (تشرين الأول الماضي)، والتي أدت لأكبر فشل أمني في تاريخ البلاد"، على حد قوله.وطالب رئيس حزب العمل الإسرائيلي بتشكيل لجنة برلمانية لمراقبة سير المفاوضات وآليات اتخاذ القرارات عبر التنسيق بين جميع الأطراف، واصفا بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي، بأنه "أفشل وزير مالية، ويجب على المعارضة تقديم موازنة بديلة للتصدي لموازنته الوهمية".وفي السياق نفسه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، إن "الجيش الإسرائيلي اتخذ الاحتياطات اللازمة لتقليل الخسائر في قطاع غزة".وأكد نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي مع وسائل الإعلام الأجنبية في إسرائيل، أنه لن يغير سياساته لتقليل الخسائر بين المدنيين في غزة، مضيفا أن "إسرائيل تخوض حربا عادلة بوسائل عادلة، وأي جيش آخر لم يتخذ الاحتياطات التي اتخذتها إسرائيل للتأكد من تقليل عدد الضحايا".وتابع نتنياهو: "اتخذنا احتياطات لتجنب الوفيات بين المدنيين، التي لم يتخذها أي جيش على وجه الأرض في حرب المدن"، مشيرًا إلى "الرسائل النصية والمنشورات والاتصالات الهاتفية التي تصدر أوامر الإخلاء لسكان غزة".وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تشهد الضفة الغربية تصعيداً أمنياً متواصلاً منذ الهجوم الإسرائيلي على القطاع، في السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، حيث أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية عن مقتل أكثر من 600 فلسطيني واعتقال زهاء 9000 آخرين.

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