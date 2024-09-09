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الجيش الروسي يحرر بلدة ميمريك في جمهورية دونيتسك الشعبية
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قائد القيادة الوسطى الأمريكية يلتقي كبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي ويطلع على خطط تل أبيب في لبنان
قائد القيادة الوسطى الأمريكية يلتقي كبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي ويطلع على خطط تل أبيب في لبنان
سبوتنيك عربي
التقى قائد القيادة الوسطى الأمريكية، الجنرال مايكل إريك كوريلا، اليوم الإثنين، بكبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي، فور وصوله إلى تل أبيب. 09.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-09T10:12+0000
2024-09-09T10:12+0000
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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، أن الجنرال إريك كوريلا، قد التقى بكبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي في مقر القيادة الشمالية بمدينة صفد واطلع على خطط تل أبيب في لبنان.وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أن "قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي قد التقى برئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، الجنرال هرتسي هاليفي وكبار مسؤولي الأركان العامة في تل أبيب، لتقييم الوضع العسكري في البلاد.وتناولت زيارة الجنرال إريك كوريلا، ملفات عدة، من بينها الساحة الشمالية حيث أشارت القناة الإسرائيلية إلى أن "قائد القيادة المركزية الأمريكية قد اطلع على خطط الجيش الإسرائيلي في لبنان"، على حد قولها.ويشار إلى أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينيت) ‏قد عقد اجتماعا طارئا، مساء أمس الأحد، بشأن واقعة جسر "اللنبي" (جسر الملك حسين).وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن "الكابينيت الإسرائيلي ناقش واقعة مقتل 3 إسرائيليين في عملية إطلاق نار عند جسر اللنبي"، الواصل بين الضفة الغربية والأردن، في منطقة الأغوار شرقي الضفة الغربية.ولفتت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن "الكابينيت قد وضع على أجندته أكثر من ملف، على رأسهم بحث تردي الوضع الأمني في البلاد، وكذلك ملف صفقة تبادل الأسرى بين تل أبيب وحركة حماس، فضلا عن عملية جسر اللنبي".هذا وتستمر المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، حيث دخلت يومها الـ332، وازدادت حدة التوترات بعد استهداف الجيش الإسرائيلي للضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت ومقتل القيادي في حزب الله فؤاد شكر، ورد حزب الله عليها باستهداف مقر الوحدة 8200 في قاعدة غليلوت شمالي إسرائيل.
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وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, أخبار حزب الله
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, أخبار حزب الله

قائد القيادة الوسطى الأمريكية يلتقي كبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي ويطلع على خطط تل أبيب في لبنان

10:12 GMT 09.09.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayovوزير الدفاع الإسرايلي يوآف غالانت
وزير الدفاع الإسرايلي يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayov
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التقى قائد القيادة الوسطى الأمريكية، الجنرال مايكل إريك كوريلا، اليوم الإثنين، بكبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي، فور وصوله إلى تل أبيب.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، أن الجنرال إريك كوريلا، قد التقى بكبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي في مقر القيادة الشمالية بمدينة صفد واطلع على خطط تل أبيب في لبنان.
وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أن "قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي قد التقى برئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، الجنرال هرتسي هاليفي وكبار مسؤولي الأركان العامة في تل أبيب، لتقييم الوضع العسكري في البلاد.
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وتناولت زيارة الجنرال إريك كوريلا، ملفات عدة، من بينها الساحة الشمالية حيث أشارت القناة الإسرائيلية إلى أن "قائد القيادة المركزية الأمريكية قد اطلع على خطط الجيش الإسرائيلي في لبنان"، على حد قولها.
ويشار إلى أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينيت) ‏قد عقد اجتماعا طارئا، مساء أمس الأحد، بشأن واقعة جسر "اللنبي" (جسر الملك حسين).
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن "الكابينيت الإسرائيلي ناقش واقعة مقتل 3 إسرائيليين في عملية إطلاق نار عند جسر اللنبي"، الواصل بين الضفة الغربية والأردن، في منطقة الأغوار شرقي الضفة الغربية.
ولفتت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن "الكابينيت قد وضع على أجندته أكثر من ملف، على رأسهم بحث تردي الوضع الأمني في البلاد، وكذلك ملف صفقة تبادل الأسرى بين تل أبيب وحركة حماس، فضلا عن عملية جسر اللنبي".
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هذا وتستمر المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، حيث دخلت يومها الـ332، وازدادت حدة التوترات بعد استهداف الجيش الإسرائيلي للضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت ومقتل القيادي في حزب الله فؤاد شكر، ورد حزب الله عليها باستهداف مقر الوحدة 8200 في قاعدة غليلوت شمالي إسرائيل.
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