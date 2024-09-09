https://sarabic.ae/20240909/مستشار-سابق-للأمن-القومي-الإسرائيلي-كان-علينا-الهجوم-على-حزب-الله-قبل-7-أكتوبر-1092528881.html

مستشار سابق للأمن القومي الإسرائيلي: كان علينا الهجوم على "حزب الله" قبل 7 أكتوبر

مستشار سابق للأمن القومي الإسرائيلي: كان علينا الهجوم على "حزب الله" قبل 7 أكتوبر

سبوتنيك عربي

صرح ‏جنرال إسرائيلي سابق، اليوم الاثنين، بأنه كان على الحكومات الإسرائيلية السابقة الهجوم على "حزب الله" اللبناني، قبل 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023. 09.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-09T08:00+0000

2024-09-09T08:00+0000

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ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، عن الجنرال يعقوب عميدرور، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق، أن بلاده "تأخرت في الهجوم على "حزب الله" اللبناني، وكان ينبغي على تل أبيب مهاجمته، قبل السابع من أكتوبر الماضي".وأشار الجنرال عميدرور، زعما، إلى أن "حزب الله" منظمة إرهابية تبنيها إيران خارج حدودنا وعدم التحرك ضدها هو خطأ"، بحسب قوله.وأضاف الجنرال الإسرائيلي السابق أن بلاده "أخطأت خطأ استراتيجيًا"، في السنوات الأخيرة، بدعوى أنه كان ينبغي على تل أبيب البدء في هذه الحرب، قبل السابع من أكتوبر بكثير، على حد زعمه.ويشار إلى أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينيت) ‏قد عقد اجتماعا طارئا، مساء أمس الأحد، بشأن واقعة جسر "اللنبي" (جسر الملك حسين).وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن "الكابينيت الإسرائيلي ناقش واقعة مقتل 3 إسرائيليين في عملية إطلاق نار عند جسر اللنبي"، الواصل بين الضفة الغربية والأردن، في منطقة الأغوار شرقي الضفة الغربية.ولفتت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن "الكابينيت قد وضع على أجندته أكثر من ملف، على رأسهم بحث تردي الوضع الأمني في البلاد، وكذلك ملف صفقة تبادل الأسرى بين تل أبيب وحركة حماس، فضلا عن عملية جسر اللنبي".هذا وتستمر المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، حيث دخلت يومها الـ332، وازدادت حدة التوترات بعد استهداف الجيش الإسرائيلي للضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت ومقتل القيادي في حزب الله فؤاد شكر، ورد حزب الله عليها باستهداف مقر الوحدة 8200 في قاعدة غليلوت شمالي إسرائيل.

https://sarabic.ae/20240908/الكابينيت-الإسرائيلي-يعقد-اجتماعا-طارئا-بشأن-حادثة-جسر-اللنبي-1092511384.html

https://sarabic.ae/20240909/إسرائيل-تهدد-بـتفكيك-السلطة-الفلسطينية-1092527496.html

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