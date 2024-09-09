https://sarabic.ae/20240909/إسرائيل-تهدد-بـتفكيك-السلطة-الفلسطينية-1092527496.html

إسرائيل تهدد بـ"تفكيك" السلطة الفلسطينية

إسرائيل تهدد بـ"تفكيك" السلطة الفلسطينية

سبوتنيك عربي

هدد وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، يوم أمس الأحد، بـ"تفكيك" السلطة الفلسطينية و"تحطيمها" ردا على تحركاتها في الأمم المتحدة، بحسب قوله. 09.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-09T06:32+0000

2024-09-09T06:32+0000

2024-09-09T06:33+0000

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ودعا كاتس إلى "مناقشة التحركات الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة"، في أعقاب الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في لاهاي، بشأن إنهاء الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية.وأشار كاتس، في المناقشة، إلى أنه "إذا كسر أبو مازن (الرئيس الفلسطيني محمود عباس) الأدوات، فإن إسرائيل ستكسر السلطة الفلسطينية وتفككها. إذا قام الفلسطينيون بخطوات جدية، فإن إسرائيل ستتخذ إجراءات قاسية ضد السلطة الفلسطينية، إلى حد إنهاء كل تعاون معها وحلها بالكامل".وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن وزير الخارجية يسرائيل كاتس، هدد بـ"تفكيك" السلطة الفلسطينية إذا "واصلت مساعيها الدبلوماسية ضد إسرائيل في الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية"، بحسب الصحيفة.ووفقا للصحيفة، فإن وزير الخارجية الإسرائيلي ذكر أنه قد يتم اتخذا قرارات صعبة، قد تصل إلى "إنهاء كل تعاون مع السلطة الفلسطينية".ويتضمن القرار جدولا زمنيا للانسحاب من الأراضي الفلسطينية خلال 6 أشهر، والدعوة إلى حظر الأسلحة الذي تصل إلى المستوطنات وعودة الفلسطينيين إلى أراضيهم، وعقوبات ضد شخصيات إسرائيلية.وزير الخارجية الإيراني: إسرائيل بصدد جر المنطقة إلى أزمة خطيرةأغابيكيان لـ"سبوتنيك": نطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل من أجل إنجاح زيارة عباس إلى غزةالمبعوث الخاص للرئيس الفلسطيني لـ"سبوتنيك": إسرائيل رفضت زيارة محمود عباس إلى غزة

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