https://sarabic.ae/20240908/الكابينيت-الإسرائيلي-يعقد-اجتماعا-طارئا-بشأن-حادثة-جسر-اللنبي-1092511384.html

"الكابينيت" الإسرائيلي يعقد اجتماعا طارئا بشأن حادثة جسر "اللنبي"

"الكابينيت" الإسرائيلي يعقد اجتماعا طارئا بشأن حادثة جسر "اللنبي"

سبوتنيك عربي

قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينيت) ‏عقد اجتماع طارئ بشأن واقعة جسر "اللنبي" (جسر الملك حسين)، في وقت لاحق من مساء اليوم الأحد. 08.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-08T12:31+0000

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2024-09-08T12:31+0000

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وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، بأن "الكابينيت الإسرائيلي سيعقد جلسة طارئة، في وقت لاحق من اليوم، لمناقشة واقعة مقتل 3 إسرائيليين في عملية إطلاق نار عند جسر اللنبي"، الواصل بين الضفة الغربية والأردن، في منطقة الأغوار شرقي الضفة الغربية.ولفتت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن "الكابينيت قد وضع على أجندته أكثر من ملف، على رأسهم بحث تردي الوضع الأمني في البلاد، وكذلك ملف صفقة تبادل الأسرى بين تل أبيب وحركة حماس، فضلا عن عملية جسر اللنبي".وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قُتل 3 إسرائيليين، في عملية إطلاق نار عند جسر الملك حسين (جسر اللنبي)، الواصل بين الضفة الغربية والأردن، في منطقة الأغوار شرقي الضفة الغربية.وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، نقلا عن نجمة داوود الحمراء الطبية: "مقتل 3 رجال متأثرين بإصابتهم في عملية إطلاق نار عند معبر اللنبي في الأغوار".ونقلت الإذاعة عن مسؤول أمني، قوله إن "منفذ العملية سائق شاحنة أردني، تسلل إلى موقع العملية، وأطلق النار باتجاه عدد من الإسرائيليين"، فيما أفادت هيئة البث الإسرائيلية بتحييد المنفذ بنيران سكان محليين.وفي أول تعليق من الأردن، أكدت وزارة الداخلية الأردنية، أن الجهات الرسمية باشرت التحقيق في حادثة إطلاق النار، التي وقعت على الجانب الآخر من جسر الملك حسين، وفقا لوكالة أنباء "عمون" الأردنية.وقال المدير العام للإدارة العامة للمعابر والحدود، نظمي مهنا، إن الحركة على معبر الكرامة "معبر اللنبي"، متوقفة تماما من الاتجاهين حتى اللحظة، ولا تفاصيل أخرى حول إعادة تشغيله، وفقا لوكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

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