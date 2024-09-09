https://sarabic.ae/20240909/سلطات-زابوروجيه-الغرب-سيحاول-فرض-المفاوضات-بسبب-الوضع-على-الجبهة-1092528061.html
سلطات زابوروجيه: الغرب سيحاول "فرض" المفاوضات بسبب الوضع على الجبهة
سلطات زابوروجيه: الغرب سيحاول "فرض" المفاوضات بسبب الوضع على الجبهة
سبوتنيك عربي
أكد فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه الروسية، رئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، أن الغرب الجماعي سيحاول "فرض" المفاوضات بشأن أوكرانيا على... 09.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-09T07:42+0000
2024-09-09T07:42+0000
2024-09-09T07:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
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وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "بيان شولتس، منطقي تمامًا، فالغرب يرى بوضوح كيف تنهار جبهة القوات المسلحة الأوكرانية، لذلك يجب إصلاحها وإلا فسوف يخسرون مناطق أكبر بكثير وسيكون تقدمنا إلى الغرب أكثر وضوحًا. إنهم بحاجة إلى أي شكل من الأشكال.. ليمنعوا الجبهة من الانهيار".وأضاف: "لا يمكن أن تكون المفاوضات إلا حول شيء واحد، استسلام نظام زيلينسكي، ولكننا ننتظر الآن موجة هائلة من الضغط من الغرب، ومحاولة فرض المفاوضات علينا حتى لا نحقق نجاحات التي أصبحت اليوم على الجبهات أكثر وضوحاً".ويوم أمس الأحد، أفاد المستشار الألماني أولاف شولتس، بأن الوقت قد حان لإجراء مناقشات حول كيفية تسريع إنهاء النزاع المسلح في أوكرانيا.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.الخارجية الروسية تعلق على تصريحات شولتس حول تفجير "التيار الشمالي"شولتس: حان الوقت لمناقشة إنهاء الصراع في أوكرانيا
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
سلطات زابوروجيه: الغرب سيحاول "فرض" المفاوضات بسبب الوضع على الجبهة
أكد فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه الروسية، رئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، أن الغرب الجماعي سيحاول "فرض" المفاوضات بشأن أوكرانيا على روسيا، من أجل منع انهيار الجبهة ووقف تقدم القوات الروسية.
وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "بيان شولتس، منطقي تمامًا، فالغرب يرى بوضوح كيف تنهار جبهة القوات المسلحة الأوكرانية، لذلك يجب إصلاحها وإلا فسوف يخسرون مناطق أكبر بكثير وسيكون تقدمنا إلى الغرب أكثر وضوحًا. إنهم بحاجة إلى أي شكل من الأشكال.. ليمنعوا الجبهة من الانهيار".
ووفقا له، فإن الغرب الجماعي ليس لديه الآن ما يقدمه للقوات المسلحة الأوكرانية للحفاظ على الجبهة.
وأضاف: "لا يمكن أن تكون المفاوضات إلا حول شيء واحد، استسلام نظام زيلينسكي، ولكننا ننتظر الآن موجة هائلة من الضغط من الغرب، ومحاولة فرض المفاوضات علينا حتى لا نحقق نجاحات التي أصبحت اليوم على الجبهات أكثر وضوحاً".
ويوم أمس الأحد، أفاد المستشار الألماني أولاف شولتس، بأن الوقت قد حان لإجراء مناقشات حول كيفية تسريع إنهاء النزاع المسلح في أوكرانيا.
وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تعليقه في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي، حول إمكانية إجراء مفاوضات مع أوكرانيا، إنه من الضروري البحث عن أشكال وضمانات تعمل على الأقل بطريقة أو بأخرى.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.