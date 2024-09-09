سلطات زابوروجيه: الغرب سيحاول "فرض" المفاوضات بسبب الوضع على الجبهة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
08:16 GMT
34 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
08:50 GMT
10 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: إفلاس أكثر من 10 آلاف شركة في ألمانيا لوحدها
09:29 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: من يعتقد أن روسيا قد تخسر الحرب هو لا يدرك لا عسكريا ولا استراتيجيا القدرات لديها
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
10:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
11:30 GMT
29 د
صدى الحياة
وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: من يعتقد أن روسيا قد تخسر الحرب هو لا يدرك لا عسكريا ولا استراتيجيا القدرات لديها
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
مدير الاستخبارات الأميركية: نعمل على مقترح أكثر تفصيلاً لوقف النار في غزة، اشتباكات عنيفة في الخرطوم ونزوح مئات الأسر
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: إفلاس أكثر من 10 آلاف شركة في ألمانيا لوحدها
10:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:34 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
مصاصو الطاقة وكيف نحمي أنفسنا منهم؟
10:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240909/سلطات-زابوروجيه-الغرب-سيحاول-فرض-المفاوضات-بسبب-الوضع-على-الجبهة-1092528061.html
سلطات زابوروجيه: الغرب سيحاول "فرض" المفاوضات بسبب الوضع على الجبهة
سلطات زابوروجيه: الغرب سيحاول "فرض" المفاوضات بسبب الوضع على الجبهة
سبوتنيك عربي
أكد فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه الروسية، رئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، أن الغرب الجماعي سيحاول "فرض" المفاوضات بشأن أوكرانيا على... 09.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-09T07:42+0000
2024-09-09T07:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/14/1087197851_0:126:3105:1873_1920x0_80_0_0_3e73bc5aac7571eef89db2c41d4fcd3e.jpg
وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "بيان شولتس، منطقي تمامًا، فالغرب يرى بوضوح كيف تنهار جبهة القوات المسلحة الأوكرانية، لذلك يجب إصلاحها وإلا فسوف يخسرون مناطق أكبر بكثير وسيكون تقدمنا ​​إلى الغرب أكثر وضوحًا. إنهم بحاجة إلى أي شكل من الأشكال.. ليمنعوا الجبهة من الانهيار".وأضاف: "لا يمكن أن تكون المفاوضات إلا حول شيء واحد، استسلام نظام زيلينسكي، ولكننا ننتظر الآن موجة هائلة من الضغط من الغرب، ومحاولة فرض المفاوضات علينا حتى لا نحقق نجاحات التي أصبحت اليوم على الجبهات أكثر وضوحاً".ويوم أمس الأحد، أفاد المستشار الألماني أولاف شولتس، بأن الوقت قد حان لإجراء مناقشات حول كيفية تسريع إنهاء النزاع المسلح في أوكرانيا.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.الخارجية الروسية تعلق على تصريحات شولتس حول تفجير "التيار الشمالي"شولتس: حان الوقت لمناقشة إنهاء الصراع في أوكرانيا
https://sarabic.ae/20240903/بعد-صفعة-اليمين-الانتخابية-باحث-سياسي-ألمانيا-تعيش-زلزالا-سياسيا-نتيجة-دعمها-لأوكرانيا--1092353852.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/14/1087197851_374:0:3105:2048_1920x0_80_0_0_fe21377dd02b4ad9cfb4dfe1c2555dfd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

سلطات زابوروجيه: الغرب سيحاول "فرض" المفاوضات بسبب الوضع على الجبهة

07:42 GMT 09.09.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورجنود من قوات مجموعة "تسنتر" (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تدريب أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات "كورنيت" في اتجاه محور أفدييفكا بمنطقة العملية العسكرية الخاصة
جنود من قوات مجموعة تسنتر (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تدريب أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات كورنيت في اتجاه محور أفدييفكا بمنطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه الروسية، رئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، أن الغرب الجماعي سيحاول "فرض" المفاوضات بشأن أوكرانيا على روسيا، من أجل منع انهيار الجبهة ووقف تقدم القوات الروسية.
وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "بيان شولتس، منطقي تمامًا، فالغرب يرى بوضوح كيف تنهار جبهة القوات المسلحة الأوكرانية، لذلك يجب إصلاحها وإلا فسوف يخسرون مناطق أكبر بكثير وسيكون تقدمنا ​​إلى الغرب أكثر وضوحًا. إنهم بحاجة إلى أي شكل من الأشكال.. ليمنعوا الجبهة من الانهيار".

ووفقا له، فإن الغرب الجماعي ليس لديه الآن ما يقدمه للقوات المسلحة الأوكرانية للحفاظ على الجبهة.

وأضاف: "لا يمكن أن تكون المفاوضات إلا حول شيء واحد، استسلام نظام زيلينسكي، ولكننا ننتظر الآن موجة هائلة من الضغط من الغرب، ومحاولة فرض المفاوضات علينا حتى لا نحقق نجاحات التي أصبحت اليوم على الجبهات أكثر وضوحاً".
علم ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2024
بعد صفعة اليمين الانتخابية.. باحث سياسي: ألمانيا تعيش زلزالا سياسيا نتيجة دعمها لأوكرانيا
3 سبتمبر, 12:55 GMT
ويوم أمس الأحد، أفاد المستشار الألماني أولاف شولتس، بأن الوقت قد حان لإجراء مناقشات حول كيفية تسريع إنهاء النزاع المسلح في أوكرانيا.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تعليقه في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي، حول إمكانية إجراء مفاوضات مع أوكرانيا، إنه من الضروري البحث عن أشكال وضمانات تعمل على الأقل بطريقة أو بأخرى.

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
الخارجية الروسية تعلق على تصريحات شولتس حول تفجير "التيار الشمالي"
شولتس: حان الوقت لمناقشة إنهاء الصراع في أوكرانيا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:43 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. لأول مرة لا يوجد لإسرائيل سفير في مصر منذ أسبوعين05:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала