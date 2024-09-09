https://sarabic.ae/20240909/سموتريتش-لا-تقدم-نحو-تدمير-حماس-مدنيا-لأن-الجيش-يرفض-تحمل-المسؤولية-عن-المساعدات-الإنسانية-لغزة-1092529176.html

سموتريتش: لا تقدم نحو تدمير "حماس" مدنيا لأن الجيش يرفض تحمل المسؤولية عن المساعدات الإنسانية لغزة

سموتريتش: لا تقدم نحو تدمير "حماس" مدنيا لأن الجيش يرفض تحمل المسؤولية عن المساعدات الإنسانية لغزة

سبوتنيك عربي

أكد وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الاثنين، أن "الحرب ستنتهي عندما نسحق "حماس" الفلسطينية و"حزب الله" اللبناني"، بحسب قوله. 09.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-09T08:29+0000

2024-09-09T08:29+0000

2024-09-09T08:29+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

قطاع غزة

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

حركة حماس

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/06/1092464137_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_214c11e7952cba33cd6317e2126eb9a5.jpg

وقال سموتريتش، في تصريحات له، إنه "لا تقدم نحو تدمير "حماس" مدنيا لأن الجيش يرفض تحمل المسؤولية عن المساعدات الإنسانية لقطاع غزة"، مضيفًا أن "المستوى السياسي يريد تحمل مسؤولية المساعدات الإنسانية في غزة والجيش يرفض".وأكد أن "الحرب الحالية هي نتاج 30 عاما اختارت فيها إسرائيل عدم العمل بشكل فعال ضد الإرهاب بغزة"، متابعا: "سيطرة إسرائيل على المساعدات الإنسانية هي مفتاح النجاح المدني بغزة لكن رئيس الأركان يعارض".وأوضح وزير المالية الإسرائيلي أن "هناك خططا منظمة ابتداء من ديسمبر (كانون الأول المقبل) لتطبيق السيطرة الإسرائيلية على المساعدات الإنسانية إلى غزة"، مؤكدا أنه "لا يوجد اتفاق لإعادة المختطفين من القطاع".كما أكد سموتريتش أن "مهمة حياته هي إحباط دولة فلسطينية تشكل خطرا على دولة إسرائيل"، مضيفا: "المسألة وجودية وقومية وليست سياسية ونبذل قصارى جهدنا لإعادة الرهائن أحياء لكن لن ننتحر جماعيا لأجل ذلك".وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، إن "الجيش الإسرائيلي اتخذ الاحتياطات اللازمة لتقليل الخسائر في قطاع غزة".وأكد نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي مع وسائل الإعلام الأجنبية في إسرائيل، أنه لن يغير سياساته لتقليل الخسائر بين المدنيين في غزة، مضيفا أن "إسرائيل تخوض حربا عادلة بوسائل عادلة، وأي جيش آخر لم يتخذ الاحتياطات التي اتخذتها إسرائيل للتأكد من تقليل عدد الضحايا".وتابع نتنياهو: "اتخذنا احتياطات لتجنب الوفيات بين المدنيين، التي لم يتخذها أي جيش على وجه الأرض في حرب المدن"، مشيرًا إلى "الرسائل النصية والمنشورات والاتصالات الهاتفية التي تصدر أوامر الإخلاء لسكان غزة".وذكر نتنياهو، خلال المؤتمر الصحفي، أن "إسرائيل وجيشها يفعلان شيئا لم يفعله أي جيش آخر في التاريخ وسيستمران في القيام بذلك".وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تشهد الضفة الغربية تصعيداً أمنياً متواصلاً منذ الهجوم الإسرائيلي على القطاع، في السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، حيث أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية عن مقتل أكثر من 600 فلسطيني واعتقال زهاء 9000 آخرين.

https://sarabic.ae/20240907/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-قتله-لقائدي-كتيبتين-لحركة-الجهاد-الإسلامي-في-غزة-1092489322.html

https://sarabic.ae/20240907/أردوغان-إسرائيل-لن-تتوقف-عند-غزة-وستطمع-بأراضي-الأردن-وسوريا-ولبنان-وتركيا--1092486002.html

إسرائيل

قطاع غزة

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم