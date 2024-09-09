https://sarabic.ae/20240909/سياسي-تركي-خروج-بلادنا-من-حلف-شمال-الأطلسي-قريب-الحدوث-1092526762.html
سياسي تركي: خروج بلادنا من حلف شمال الأطلسي قريب الحدوث
سياسي تركي: خروج بلادنا من حلف شمال الأطلسي قريب الحدوث
سبوتنيك عربي
أكد المحلل السياسي التركي سرحات لطيف أوغلو، أن "تركيا ستخرج بالتأكيد من حلف شمال الأطلسي، في السنوات المقبلة، إما بمبادرة منها أو سيتم إخراجها من الحلف"، بحسب... 09.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-09T05:33+0000
2024-09-09T05:33+0000
2024-09-09T05:33+0000
مجموعة بريكس
العالم
الناتو
أخبار تركيا اليوم
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وقال لطيف أوغلو، تعليقا على نوايا أنقرة للانضمام إلى مجموعة "بريكس"، لوكالة "سبوتنيك": "ستنضم تركيا إلى "بريكس". هناك مثل هذه النية. سيكون هذا مثالاً غير مسبوق عندما تكون دولة عضو في حلف شمال الأطلسي عضوًا في "بريكس". إن المبادئ الأساسية للمجموعة وتركيا، في السياسة الخارجية والاقتصاد، تتطابق تمامًا".وأضاف: "هذه مواجهة أكثر من كونها تحالفًا، خاصة في سياق استراتيجية أنقرة في العراق وسوريا. في السنوات المقبلة، ستغادر تركيا حلف الناتو بالتأكيد، أو سيتم إخراج تركيا من الحلف. هذا سيحدث بالتأكيد، وسنرى ذلك في المستقبل القريب".وتابع: "على المدى القصير، ستزداد جرعة هذه الدعاية. لقد مررنا بكل هذا، ويكفي أن نتذكر مثال شراء تركيا لمنظومات الدفاع الجوي الروسية "إس - 400". سيكون هناك الكثير من السلبية، وسيضغط حلف الناتو على الاقتصاد التركي".وفي وقت سابق، أكد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أن تركيا قدمت طلبًا للحصول على العضوية الكاملة في مجموعة "بريكس"، وأن الطلب قيد الدراسة.وأصبحت روسيا، في الأول من يناير/ كانون الثاني الماضي، رئيسة مجموعة "بريكس"، وتعمل في رئاستها الحالية للمجموعة تحت شعار "تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالمي العادل"، وتنظم كجزء من رئاستها للمجموعة، أكثر من 200 حدث سياسي واقتصادي واجتماعي في البلاد.صحفي أمريكي: الولايات المتحدة خائفة من سعي تركيا للانضمام إلى "بريكسدول "بريكس" ومنظمة شنغهاي للتعاون تعمل على تشكيل طرق نقل لوجستية جديدة
https://sarabic.ae/20240905/خبير-تركي-يعلق-لـسبوتنيك-على-احتمالات-عضوية-تركيا-في-بريكس-1092437195.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
مجموعة بريكس, العالم, الناتو, أخبار تركيا اليوم
مجموعة بريكس, العالم, الناتو, أخبار تركيا اليوم
سياسي تركي: خروج بلادنا من حلف شمال الأطلسي قريب الحدوث
أكد المحلل السياسي التركي سرحات لطيف أوغلو، أن "تركيا ستخرج بالتأكيد من حلف شمال الأطلسي، في السنوات المقبلة، إما بمبادرة منها أو سيتم إخراجها من الحلف"، بحسب قوله.
وقال لطيف أوغلو، تعليقا على نوايا أنقرة للانضمام إلى مجموعة "بريكس"، لوكالة "سبوتنيك": "ستنضم تركيا إلى "بريكس". هناك مثل هذه النية. سيكون هذا مثالاً غير مسبوق عندما تكون دولة عضو في حلف شمال الأطلسي عضوًا في "بريكس". إن المبادئ الأساسية للمجموعة وتركيا، في السياسة الخارجية والاقتصاد، تتطابق تمامًا".
ووفقا له، إذا نظرت إلى تصرفات تركيا داخل حلف شمال الأطلسي، فمن الواضح أن أنقرة تلتزم بسياسة مختلفة تماما عن حلفائها في الحلف.
وأضاف: "هذه مواجهة أكثر من كونها تحالفًا، خاصة في سياق استراتيجية أنقرة في العراق وسوريا. في السنوات المقبلة، ستغادر تركيا حلف الناتو بالتأكيد، أو سيتم إخراج تركيا من الحلف. هذا سيحدث بالتأكيد، وسنرى ذلك في المستقبل القريب".
وأشار لطيف أوغلو إلى أن رد الناتو على عضوية تركيا في مجموعة "بريكس" سيكون في شكل "دعاية سوداء".
وتابع: "على المدى القصير، ستزداد جرعة هذه الدعاية. لقد مررنا بكل هذا، ويكفي أن نتذكر مثال شراء تركيا لمنظومات الدفاع الجوي الروسية "إس - 400". سيكون هناك الكثير من السلبية، وسيضغط حلف الناتو على الاقتصاد التركي".
وفي وقت سابق، أكد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أن تركيا قدمت طلبًا للحصول على العضوية الكاملة في مجموعة "بريكس"، وأن الطلب قيد الدراسة.
وأصبحت روسيا، في الأول من يناير/ كانون الثاني الماضي، رئيسة مجموعة "بريكس"
، وتعمل في رئاستها الحالية للمجموعة تحت شعار "تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالمي العادل"، وتنظم كجزء من رئاستها للمجموعة، أكثر من 200 حدث سياسي واقتصادي واجتماعي في البلاد.