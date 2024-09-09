https://sarabic.ae/20240909/مصر-كلما-اقتربنا-من-اتفاق-في-غزة-نواجه-استفزازا-إسرائيليا-لا-يستهدف-سوى-مزيد-من-التصعيد-1092541552.html

مصر: كلما اقتربنا من اتفاق في غزة نواجه استفزازا إسرائيليا لا يستهدف سوى المزيد من التصعيد

مصر: كلما اقتربنا من اتفاق في غزة نواجه استفزازا إسرائيليا لا يستهدف سوى المزيد من التصعيد

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي، أن "موقف مصر واضح بالرفض الكامل للتصريحات والأكاذيب الإسرائيلية حول الحدود مع قطاع غزة". 09.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-09T12:26+0000

2024-09-09T12:26+0000

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وأوضح عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الدنماركي، لارس لوكا راسموسن، أن "أكاذيب إسرائيل تستهدف لفت الانتباه عن التوصل إلى صفقة تبادل وتنفيذ وقف إطلاق النار بغزة"، مؤكدًا أن "مصر تبذل أقصى جهد في العملية التفاوضية لوقف العدوان الإسرائيلي على القطاع".وأضاف: "تصريحات نتنياهو هدفها تشتيت الانتباه عن التوصل لصفقة بشأن غزة "، متابعا: "كلما اقتربنا من اتفاق في غزة نواجه سياسات استفزازية لا تستهدف سوى مزيد من التصعيد وتجد مبررات وأعذار تصدر عن إسرائيل".وشدد وزير الخارجية المصري على أن "الكل يعلم الجهد الذي قامت به مصر في محاربة الإرهاب وتدمير الأنفاق التي كانت قائمة وورثتها من عقود سابقة"، قائلا: "لا نقبل المزايدة على مصر في جهودها للقضاء على الإرهاب وتهريب الأسلحة".وكشف عبد العاطي عن أن "مصر أقامت سياجا أمنيا لضمان التدمير الكامل لكافة الأنفاق الموجودة والتي يعود أصلها إلى فترة الاحتلال الإسرائيلي لغزة"، مشيرًا إلى أن "الدولة المصرية استثمرت الكثير من الموارد المالية لتدمير الأنفاق على طول الحدود".وأكد أن "مصر تبذل أقصى جهد في العملية التفاوضية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة"، مضيفًا أن "استمرار إغلاق إسرائيل للجانب الفلسطيني من معبر رفح يحول دون إدخال المساعدات لغزة".وكانت جمهورية مصر العربية، قد أعربت يوم الثلاثاء الماضي، عن رفضها التام للتصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، إن "نتنياهو حاول من خلال تصريحاته، الزج باسم مصر لتشتيت انتباه الرأي العام الإسرائيلي، وعرقلة التوصل لصفقة لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين، وعرقلة جهود الوساطة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة"، مؤكدة رفضها لكافة المزاعم التي يتم تناولها من جانب المسؤولين الإسرائيليين في هذا الشأن.وحمّلت مصر "الحكومة الإسرائيلية عواقب إطلاق مثل تلك التصريحات التي تزيد من تأزيم الموقف، وتستهدف تبرير السياسات العدوانية والتحريضية والتي تؤدي الي مزيد من التصعيد في المنطقة"، مؤكدة "حرصها على مواصلة القيام بدورها التاريخي في قيادة عملية السلام في المنطقة بما يؤدي إلى الحفاظ على السلم والأمن الإقليميين ويحقق استقرار جميع شعوب المنطقة".وأكد نتنياهو، يوم الاثنين الماضي، أن "إسرائيل لا يمكنها الانسحاب من محور فيلادلفيا، وأن تلك المنطقة هي مصدر رئيسي لدخول الأسلحة إلى حركة حماس"، بحسب قوله.وقال نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي، إن "الجميع يريدنا أن ننهي الحرب ولكن هذا المحور أهميته كبيرة بالنسبة لنا"، مضيفا أن "كل الأسلحة دخلت من محور فيلادلفيا، وأصبحت غزة تهديدا على أمن إسرائيل".وأشار نتنياهو إلى أن "محور الشر يرغب بوجود محور فيلادلفيا، لهذا السبب أنا أصرّ أن نكون هناك، ويطالبونا بالانسحاب من محور فيلادلفيا، ولكن أنا أقول العكس"، بحسب قوله.

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