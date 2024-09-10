https://sarabic.ae/20240910/السفير-مهند-العكلوك-لـسبوتنيك-تنفيذ-اجتماع-وزراء-الخارجية-العرب-بمثابة-الدعم-والحماية-للفلسطينيين-1092592189.html

السفير مهند العكلوك لـ"سبوتنيك": تنفيذ اجتماع وزراء الخارجية العرب بمثابة الدعم والحماية للفلسطينيين

السفير مهند العكلوك لـ"سبوتنيك": تنفيذ اجتماع وزراء الخارجية العرب بمثابة الدعم والحماية للفلسطينيين

سبوتنيك عربي

أشاد السفير مهند العكلوك، مندوب فلسطين الدائم في جامعة الدول العربية، بالقرارات التي صدرت عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورته... 10.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-10T18:09+0000

2024-09-10T18:09+0000

2024-09-10T18:09+0000

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وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن هناك جملة من القرارات المهمة التي تميز الاجتماع، أبرزها تكليف مجموعة السفراء العرب في الأمم المتحدة لبدء إجراءات تجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة.وأكد أن هذا القرار يأتي استنادا إلى انتهاك إسرائيل مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وارتكابها الفظائع ضد الشعب الفلسطيني، وتهديدها للأمن والسلم الدوليين، وعدم الوفاء بشروط عضويتها في الأمم المتحدة، وكذلك بالاستناد إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية فيما يتعلق بعدم مشروعية وجود إسرائيل بالأراضي الفلسطينية المحتلة.وأوضح أن "الاجتماع شدد على جميع الدول والمنظمات والأمم المتحدة ومجلس الأمن بعدم دعم إسرائيل، أو الاعتراف بوجودها في الأراضي المحتلة، والعمل بشكل جاد على إنهاء هذا الوجود، مؤكدًا أن مجلس جامعة الدول شدد على ضرورة تحويل الدفة من تصنيف الاحتلال على أنه غير قانوني ونظام فصل عنصري، ونظام إبادة جماعية وتطهير عرقي، إلى البدء بإجراءات عملية لنبذ هذا النظام عالميًا ودوليًا وتطبيق العقوبات عليه".وبين أن الاجتماع الوزاري حث كذلك محكمة العدل الدولية على سرعة الفصل في دعوى جنوب أفريقيا بتهمة ارتكاب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، فيما تم التوافق على انضمام الأطراف المنضوية في اتفاقية منع جريمة الإبادة للدعوى، وهو قرار عربي بالانضمام الجماعي لهذه الدعوى المهمة، إضافة إلى حث المحكمة الجنائية الدولية لاستصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتطرف ووزير دفاعه غالانت.وبحسب السفير العكلوك، "رفض الوزراء العرب بشكل قاطع كل المخططات الإسرائيلية لليوم التالي للعدوان الإسرائيلي، ودعم تولي حكومة دولة فلسطين لمسؤولية الحكم في قطاع غزة، ورفض الافتراءات والادعاءات الإسرائيلية الزائفة بخصوص مصر، والتي تأتي لتبرير العدوان الإسرائيلي واستمرار جريمة الإبادة الجماعية".وأشاد كذلك بـ"قرار دعم موازنة دولة فلسطين، وتفعيل شبكة أمان مالية شفافة يتفق عليها لتحسين القرار الفلسطيني ضد القرصنة الإسرائيلية، مع تأييد ودعم توجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى قطاع غزة، والتحذير من خطورة الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى وتصاعدها وإعلان الاحتلال عن نية إقامة كنيس في المسجد الأقصى".وأكد أن الاجتماع اعتبر عملية التهجير القسري التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين بمثابة إعلان حرب وتهديد للأمن القومي العربي، وهو ما يستوجب تحرك من الدول العربية لتنفيذها بشكل عاجل.

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حصري, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى