https://sarabic.ae/20240912/إعلام-قوات-كوماندوز-إسرائيلية-تدمر-منشأة-للحرس-الثوري-الإيراني-في-سوريا-صور-1092639105.html
إعلام: قوات كوماندوز إسرائيلية تدمر منشأة للحرس الثوري الإيراني في سوريا.. صور
إعلام: قوات كوماندوز إسرائيلية تدمر منشأة للحرس الثوري الإيراني في سوريا.. صور
سبوتنيك عربي
كشفت تقارير إسرائيلية، اليوم الخميس، نقلا عن مصادر أمنية أن قوات كوماندوز إسرائيلية تسللت إلى منشأة أمنية للحرس الثوري الإيراني في سوريا ونجحت في تدميرها. 12.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-12T12:03+0000
2024-09-12T12:03+0000
2024-09-12T12:03+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار سوريا اليوم
إيران
الحرس الثوري الإيراني
العالم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102358/71/1023587169_0:0:5760:3240_1920x0_80_0_0_739103a2f52b4270f2e626773f7b1bd9.jpg
وذكرت صحيفة "هآرتس"، أن عملية التسلل حدثت خلال الهجوم الإسرائيلي الذي أسفر الاثنين الماضي عن مقتل وإصابة 24 شخصا، ووصف بأنه الأعنف منذ سنوات.وأفادت الصحيفة بأن قوات الكوماندوز الإسرائيلية استولت على أجهزة من منشأة تابعة للحرس الثوري الإيراني بالقرب من مصياف في ريف حماة غربي سوريا.وأضافت أن مروحيات إسرائيلية نقلت بعد ذلك القوات إلى المنشأة، حيث استولت على معدات ووثائق مهمة، ودمرت المنشأة وانسحبت.وكانت وكالة الأنباء السورية قد نقلت، الاثنين الماضي، عن مدير المستشفى الوطني في مصياف، الدكتور فيصل حيدر، قوله إن "عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على مواقع عدة في محيط مصياف قد بلغ 5 شهداء و19 مصابا".وذكر مراسل "سبوتنيك" في محافظة حماة، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي حاول استهداف بعض النقاط في ريف المحافظة الغربي.وأوضح المراسل أن "أصوات انفجارات سمع دويها في ريف مدينة حماة وسط سوريا، اتضح أنها ناجمة عن تصدي الصواريخ الاعتراضية لسلاح الدفاع الجوي السوري لصواريخ إسرائيلية حاولت الوصول إلى بعض النقاط في محيط مدينة مصياف غرب حماة، وإلى نقاط أخرى في ريف حماة الشمالي الشرقي".يشار إلى أن سوريا كانت قد حذرت، في وقت سابق، من تكرار الهجمات الإسرائيلية على أراضيها، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه.
https://sarabic.ae/20240911/قائد-الحرس-الثوري-الإيراني-إسرائيل-ستذوق-طعم-الانتقام-قريبا-1092607741.html
إسرائيل
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102358/71/1023587169_728:0:5760:3774_1920x0_80_0_0_00607f3c7ea27fcd59fea3e96f0bc230.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار سوريا اليوم, إيران, الحرس الثوري الإيراني, العالم, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار سوريا اليوم, إيران, الحرس الثوري الإيراني, العالم, العالم العربي, الأخبار
إعلام: قوات كوماندوز إسرائيلية تدمر منشأة للحرس الثوري الإيراني في سوريا.. صور
كشفت تقارير إسرائيلية، اليوم الخميس، نقلا عن مصادر أمنية أن قوات كوماندوز إسرائيلية تسللت إلى منشأة أمنية للحرس الثوري الإيراني في سوريا ونجحت في تدميرها.
وذكرت
صحيفة "هآرتس"، أن عملية التسلل حدثت خلال الهجوم الإسرائيلي الذي أسفر الاثنين الماضي عن مقتل وإصابة 24 شخصا، ووصف بأنه الأعنف منذ سنوات.
وأفادت الصحيفة بأن قوات الكوماندوز الإسرائيلية استولت على أجهزة من منشأة تابعة للحرس الثوري الإيراني
بالقرب من مصياف في ريف حماة غربي سوريا.
وأوضحت أن العملية بدأت باستهداف الطائرات الإسرائيلية الطرق المؤدية إلى المنشأة التابعة لفيلق الحرس الثوري الإيراني، والتي تستخدم لتطوير وإنتاج الأسلحة، وكذلك مقر تابع للأمن العسكري السوري، وفق الصحيفة.
وأضافت أن مروحيات إسرائيلية نقلت بعد ذلك القوات إلى المنشأة، حيث استولت على معدات ووثائق مهمة، ودمرت المنشأة وانسحبت.
وكانت وكالة الأنباء السورية قد نقلت، الاثنين الماضي، عن مدير المستشفى الوطني في مصياف، الدكتور فيصل حيدر، قوله إن "عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على مواقع عدة في محيط مصياف قد بلغ 5 شهداء و19 مصابا
".
وذكر مراسل "سبوتنيك
" في محافظة حماة، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي حاول استهداف بعض النقاط في ريف المحافظة الغربي.
وأوضح المراسل أن "أصوات انفجارات سمع دويها في ريف مدينة حماة وسط سوريا، اتضح أنها ناجمة عن تصدي الصواريخ الاعتراضية لسلاح الدفاع الجوي السوري لصواريخ إسرائيلية حاولت الوصول إلى بعض النقاط في محيط مدينة مصياف غرب حماة، وإلى نقاط أخرى في ريف حماة الشمالي الشرقي".
يشار إلى أن سوريا كانت قد حذرت، في وقت سابق، من تكرار الهجمات الإسرائيلية على أراضيها
، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه.