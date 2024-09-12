https://sarabic.ae/20240912/القيادة-المركزية-الأمريكية-تعلن-تدمير-منظومة-صواريخ-تابعة-لـأنصار-الله-1092625745.html
القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير منظومة صواريخ تابعة لـ"أنصار الله"
القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير منظومة صواريخ تابعة لـ"أنصار الله"
سبوتنيك عربي
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الخميس، إنها دمرت منظومة صواريخ في مناطق سيطرة جماعة "أنصار الله" اليمنية. 12.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-12T01:40+0000
2024-09-12T01:40+0000
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وأصدرت القيادة المركزية الأمريكية بيانا عبر منصة "إكس" أعلنت فيه، إنها دمرت منظومة صواريخ كانت تشكل تهديدًا واضحًا ووشيكًا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والشحن التجاري في المنطقة.ولفت البيان إلى أنه تم اتخاذ هذا الإجراء لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمنا وأمانا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية.وكان الطيران الأمريكي والبريطاني قد شن، يوم الإثنين الماضي، غارة جديدة على محافظة الحديدة اليمنية، ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التابعة لجماعة أنصار الله، عن مصدر أمني، قوله إن "العدوان الأمريكي البريطاني استهدف بغارة منطقة الجبانة غرب مدينة الحديدة".يأتي ذلك بعد يومين من إعلان جماعة "أنصار الله"، إسقاط طائرة أمريكية مُسيرة في محافظة مأرب الغنية بالنفط والغاز (شرقي اليمن)، كاشفةً أنها "بصدد تعزيز قدراتها الدفاعية للتصدي للطائرات الأمريكية والبريطانية، والرد عليها باستهداف التحركات العسكرية للدولتين"، بحسب قولها.وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان عسكري بثه تلفزيون "المسيرة" التابع للجماعة، إن "القوات المسلحة اليمنية أسقطت طائرة أمريكية نوع "إم كيو-9"، أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة مأرب".وأضاف العميد سريع أن "الطائرة التي أُسقطت هي الثامنة من هذا النوع، خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسناداً لغزة"، مؤكدا "استمرار القوات المسلحة في تأدية واجبها الجهادي انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ودفاعاً عن اليمن"، بحسب قوله.وكشف المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، أن "القوات المسلحة اليمنية، بصدد تعزيز قدراتها الدفاعية للتصدي للعدوان الأمريكي البريطاني، والرد عليه باستهداف تحركاته العسكرية المعادية".وكان زعيم "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، كشف الخميس الماضي، عن تطوير القدرات العسكرية للجماعة، متوعداً بـ"مفاجآت قادمة"، مؤكداً استمرار هجمات قواته ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، دعماً للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
https://sarabic.ae/20240910/قيمتها-30-مليون-دولار-أنصار-الله-تسقط-القناصة-الجوية-الأمريكية-رقم-9--1092570286.html
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, الولايات المتحدة الأمريكية, أنصار الله, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, الولايات المتحدة الأمريكية, أنصار الله, الأخبار
القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير منظومة صواريخ تابعة لـ"أنصار الله"
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الخميس، إنها دمرت منظومة صواريخ في مناطق سيطرة جماعة "أنصار الله" اليمنية.
وأصدرت القيادة المركزية الأمريكية بيانا عبر منصة "إكس" أعلنت فيه، إنها دمرت منظومة صواريخ كانت تشكل تهديدًا واضحًا ووشيكًا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والشحن التجاري في المنطقة.
ولفت البيان إلى أنه تم اتخاذ هذا الإجراء لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمنا وأمانا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية.
وكان الطيران الأمريكي والبريطاني قد شن، يوم الإثنين الماضي، غارة جديدة على محافظة الحديدة اليمنية، ونقلت وكالة
الأنباء اليمنية "سبأ"، التابعة لجماعة أنصار الله، عن مصدر أمني، قوله إن "العدوان الأمريكي البريطاني استهدف بغارة منطقة الجبانة غرب مدينة الحديدة".
يأتي ذلك بعد يومين من إعلان جماعة "أنصار الله"، إسقاط طائرة أمريكية مُسيرة
في محافظة مأرب الغنية بالنفط والغاز (شرقي اليمن)، كاشفةً أنها "بصدد تعزيز قدراتها الدفاعية للتصدي للطائرات الأمريكية والبريطانية، والرد عليها باستهداف التحركات العسكرية للدولتين"، بحسب قولها.
وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان عسكري بثه تلفزيون "المسيرة" التابع للجماعة، إن "القوات المسلحة اليمنية أسقطت طائرة أمريكية نوع "إم كيو-9"، أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة مأرب".
وأضاف العميد سريع أن "الطائرة التي أُسقطت هي الثامنة من هذا النوع، خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسناداً لغزة"، مؤكدا "استمرار القوات المسلحة في تأدية واجبها الجهادي انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ودفاعاً عن اليمن"، بحسب قوله.
وكشف المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، أن "القوات المسلحة اليمنية، بصدد تعزيز قدراتها
الدفاعية للتصدي للعدوان الأمريكي البريطاني، والرد عليه باستهداف تحركاته العسكرية المعادية".
وكان زعيم "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، كشف الخميس الماضي، عن تطوير القدرات العسكرية للجماعة، متوعداً بـ"مفاجآت قادمة"، مؤكداً استمرار هجمات قواته ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، دعماً للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.