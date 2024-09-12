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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240912/مسؤول-أوكراني-سابق-يتحدث-عن-اختفاء-القائد-الأعلى-للجيش-الأوكراني-1092655514.html
مسؤول أوكراني سابق يتحدث عن اختفاء القائد الأعلى للجيش الأوكراني
مسؤول أوكراني سابق يتحدث عن اختفاء القائد الأعلى للجيش الأوكراني
سبوتنيك عربي
صرح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، ليونيد كوتشما، أن روسيا اخترقت الجبهة، واختفى القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي، بينما... 12.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-12T19:22+0000
2024-09-12T19:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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"السؤال الذي يطرح نفسه، ما هي خطة زيلينسكي؟ هناك تقارير مستمرة عن مقتل جنود أوكرانيين في منطقة كورسك، وعن الإصابات، وعن الوضع الصعب. لقد اختفى سيرسكي، وكان على اتصال دائم". وخلص سوسكين إلى القول: "يقول زيلينسكي ورجاله شيئًا واحدًا، لكن الوضع مختلف في الواقع - كل شيء أسوأ بكثير".ووصف زيلينسكي، اليوم الخميس، الهجوم الروسي في منطقة كورسك بأنه جزء من الخطة الأوكرانية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.مشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240912/خبير-عسكري-بريطاني-الهجوم-الروسي-يعزل-القوات-الأوكرانية-عن-مقاطعة-كورسك--1092653231.html
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روسيا

مسؤول أوكراني سابق يتحدث عن اختفاء القائد الأعلى للجيش الأوكراني

19:22 GMT 12.09.2024
© AP Photo / Leo Correaالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2024
© AP Photo / Leo Correa
تابعنا عبر
صرح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، ليونيد كوتشما، أن روسيا اخترقت الجبهة، واختفى القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي، بينما يدعي فلاديمير زيلينسكي أن كل شيء يسير حسب الخطة.
"السؤال الذي يطرح نفسه، ما هي خطة زيلينسكي؟ هناك تقارير مستمرة عن مقتل جنود أوكرانيين في منطقة كورسك، وعن الإصابات، وعن الوضع الصعب. لقد اختفى سيرسكي، وكان على اتصال دائم".
وبحسب المحلل، فقد اخترق الجيش الروسي الجبهة، وحاصر عمليا عددًا كبيرًا من العسكريين الأوكرانيين في مقاطعة كورسك وأعاد عشرات البلدات تحت سيطرتهم.
وخلص سوسكين إلى القول: "يقول زيلينسكي ورجاله شيئًا واحدًا، لكن الوضع مختلف في الواقع - كل شيء أسوأ بكثير".
القوات المسلحة الروسية تقصف في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير عسكري بريطاني: الهجوم الروسي يعزل القوات الأوكرانية عن مقاطعة كورسك
16:34 GMT
ووصف زيلينسكي، اليوم الخميس، الهجوم الروسي في منطقة كورسك بأنه جزء من الخطة الأوكرانية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديو
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
مشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديو
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مقتل 6 من موظفي "الأونروا" في غزة14:09 GMTНовоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:51 GMT
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