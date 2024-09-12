https://sarabic.ae/20240912/مسؤول-أوكراني-سابق-يتحدث-عن-اختفاء-القائد-الأعلى-للجيش-الأوكراني-1092655514.html
مسؤول أوكراني سابق يتحدث عن اختفاء القائد الأعلى للجيش الأوكراني
مسؤول أوكراني سابق يتحدث عن اختفاء القائد الأعلى للجيش الأوكراني
سبوتنيك عربي
صرح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، ليونيد كوتشما، أن روسيا اخترقت الجبهة، واختفى القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي، بينما... 12.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-12T19:22+0000
2024-09-12T19:22+0000
2024-09-12T19:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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"السؤال الذي يطرح نفسه، ما هي خطة زيلينسكي؟ هناك تقارير مستمرة عن مقتل جنود أوكرانيين في منطقة كورسك، وعن الإصابات، وعن الوضع الصعب. لقد اختفى سيرسكي، وكان على اتصال دائم". وخلص سوسكين إلى القول: "يقول زيلينسكي ورجاله شيئًا واحدًا، لكن الوضع مختلف في الواقع - كل شيء أسوأ بكثير".ووصف زيلينسكي، اليوم الخميس، الهجوم الروسي في منطقة كورسك بأنه جزء من الخطة الأوكرانية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.مشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240912/خبير-عسكري-بريطاني-الهجوم-الروسي-يعزل-القوات-الأوكرانية-عن-مقاطعة-كورسك--1092653231.html
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روسيا
مسؤول أوكراني سابق يتحدث عن اختفاء القائد الأعلى للجيش الأوكراني
صرح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، ليونيد كوتشما، أن روسيا اخترقت الجبهة، واختفى القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي، بينما يدعي فلاديمير زيلينسكي أن كل شيء يسير حسب الخطة.
"السؤال الذي يطرح نفسه، ما هي خطة زيلينسكي؟ هناك تقارير مستمرة عن مقتل جنود أوكرانيين في منطقة كورسك، وعن الإصابات، وعن الوضع الصعب. لقد اختفى سيرسكي، وكان على اتصال دائم".
وبحسب المحلل، فقد اخترق الجيش الروسي الجبهة، وحاصر عمليا عددًا كبيرًا من العسكريين الأوكرانيين في مقاطعة كورسك وأعاد عشرات البلدات تحت سيطرتهم.
وخلص سوسكين إلى القول: "يقول زيلينسكي ورجاله شيئًا واحدًا، لكن الوضع مختلف في الواقع - كل شيء أسوأ بكثير".
ووصف زيلينسكي، اليوم الخميس، الهجوم الروسي في منطقة كورسك بأنه جزء من الخطة الأوكرانية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.