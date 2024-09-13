https://sarabic.ae/20240913/روس-لاين-تسير-رحلتين-بحريتين-إلى-ميناء-اللاذقية-لتذليل-الحصار-الأمريكي-1092677417.html

"روس لاين" تسير رحلتين بحريتين إلى ميناء اللاذقية لتذليل الحصار الأمريكي

"روس لاين" تسير رحلتين بحريتين إلى ميناء اللاذقية لتذليل الحصار الأمريكي

سبوتنيك عربي

أبرمت شركات روسية وسورية متخصصة بالنقل البحري اتفاقية خاصة لربط الصادرات بين موانئ البلدين، وتجاوز عوائق العقوبات الغربية التي تعرقل تدفق العمليات التجارية... 13.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-13T12:31+0000

2024-09-13T12:31+0000

2024-09-13T12:31+0000

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وقال محمود الدج، رئيس مجلس إدارة مجموعة "الدج" للشحن البري: "مع بداية شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، سيتم البدء بتسيير رحلتين بحريتين بشكل مباشر ما بين ميناء اللاذقية والموانئ الروسية".وسيقدم الخط الجديد المزمع تدشينه خلال الشهر المقبل، عمل شركات الشحن في سوريا بعدما توقفت العديد من الشركات العالمية عن العمل في البلاد نتيجة العقوبات الغربية.وقال نسيم حسن، مدير شركة "عيسى" للشحن والترانزيت لـ"سبوتنيك": ولفت مدير الشركة إلى أن افتتاح أي خط جديد من دولة حليفة كروسيا، هو بمثابة رسالة من قطاع الشحن تثبت للعالم أن قطاع الشحن في سوريا وعلى الرغم من ظروف الحرب الإرهابية والحصار الاقتصادي الغربي، لم يتوقف وبقي صامدا ومستمرا.وأكد حسن أن "سوريا تحتل مراتب متقدمة على مستوى التصدير عالميا وخصوصا في المجال الزراعي فالمنتج السوري متواجد دائما في الدول العربية والأجنبية".تسهيلات عراقية وعقبات أردنيةبدوره، قال رئيس الجمعية السورية للشحن والإمداد الوطني، رياض الصيرفي، لـ"سبوتنيك"، إن الحصار الاقتصادي الغربي أثر على قطاع الصادرات سواء من حيث ارتفاع أجور الشحن أو الوقت اللازم للتسليم، فلو أردنا إرسال حاوية (كونتينر) إلى السعودية أو الإمارات أو أي دولة خليجية، فسيترتب علينا أجور عبور للممللكة الأردنية بنحو 2000 دينار (2850 دولارا) لكل حاوية، ويتم تحميل هذا المبلغ على المنتج ما يقلص من قدرته التنافسية بشكل كبير في سوق المصب.وأشار الصيرفي في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، إلى أن الأزمة الاقتصادية في سوريا ذات شقين أثرا على الأسعار بشكل كبير، الأول أن مرفأ اللاذقية يخضع لعقوبات اقتصادية جائرة أجبر معظم السفن التجارية على تجنبه كمقصد، حيث توجد شركة واحدة فقط تخدم المرفأ لا ترسو فيه سوى كل 3 أو 4 أشهر، الأمر له دور في رفع الأسعار بحكم أننا نتبع طرق بديلة لتوصيل الحاويات إلى البلاد.وأوضح أن سوريا كانت تعتمد على مرفئي "العقبة" الأردني و"بيروت"، ولكن تم رفع أجور كلفة الشحن من الدولتين الجارتين بشكل كبير، وليس ذلك فقط، بل تم إضافة رسوم ترانزيت وعبور أيضاً، الأمر الذي جعل من الاستيراد عبرهما حمولة زائدة كبيرة على أسعار السلع.وأضاف الصيرفي: مرفأ (جبل علي) بديلاوأضاف رئيس الجمعية السورية للشحن والإمداد: "اليوم أصبحنا نعتمد على مرفأ "جبل علي" في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومنه يتم شحن البضائع والسلع براً إلى سوريا.واستطرد، بالقول: 1200 شركة شحن في سورياوحول كفاءة أسطول النقل البري، كشف الصيرفي عن أن سوريا تستحوذ على 1200 شركة شحن، مستدركًا بأن "العديد منها أغلق ويعمل خارج سوريا بسبب العقوبات، فلو أردنا اليوم الاستيراد من الصين كمثال، فقد كانت تحتاج الحاويات والبواخر قبل الحرب ما بين 23- 30 يوماً للوصول إلى مرفأ اللاذقية، أما اليوم فتحتاج لأكثر من أربعة أشهر، وهي مدة طويلة ولا تناسب التاجر أو الصناعي بحكم أن دورة المال تعد طويلة وتتغير بين يوم وآخر، فكلفة الشحن من الصين اليوم تجاوزت الـ 12 ألف دولار للشاحنة 40 قدماً، وذلك بحسب الميناء الذي تخرج منه علماً أن بعض السلع زهيدة الثمن أصبحت تكاليف شحنها أعلى من سعرها ذاته بضعف أو ضعفين.

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