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ضربات روسية تدمر القوى البشرية لألوية أوكرانية عدة في كورسك وتكبها خسائر فادحة
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غطى الأرض واستمر 9 أيام... علماء يكشفون تفاصيل شذوذ غريب شهده كوكبنا.. فيديو
غطى الأرض واستمر 9 أيام... علماء يكشفون تفاصيل شذوذ غريب شهده كوكبنا.. فيديو
سبوتنيك عربي
رصد العلماء المتخصصون في الزلازل إشارة غير عادية على أجهزة المراقبة المستخدمة لاكتشاف النشاط الزلزالي على سطح الكرة الأرضية. 13.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-13T09:19+0000
2024-09-13T09:19+0000
مجتمع
علوم
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هذه الإشارة الغريبة تم التقاطها بنهاية العام الماضي وتحديدا في شهر سبتمبر/أيلول 2023، في جميع أنحاء العالم، من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي.ما أثار حيرة العلماء هو أن الإشارة كانت تختلف عن الاهتزازات التقليدية المرتبطة بالزلازل، حيث كانت عبارة عن صوت رتيب يحتوي على تردد اهتزاز واحد فقط واستمرت لمدة 9 أيام متواصلة.تم تصنيف هذه الظاهرة في البداية كـ "جسم زلزالي غير معروف"، ولكن بعد تحقيق مكثف، تمكن العلماء من تحديد المصدر وهو انهيار أرضي ضخم في مضيق ديكسون النائي في غرينلاند.هذا الانهيار شمل كمية هائلة من الصخور والجليد، تعادل حجم 10,000 مسبح أولمبي، سقطت في المضيق البحري، ما أدى إلى توليد تسونامي هائل بلغ ارتفاعه 200 متر.لوضع هذا الرقم في السياق، كان ارتفاع التسونامي ضعف ارتفاع برج بيغ بن في لندن، وأكثر بكثير من أي موجة تسونامي سُجلت بعد الزلازل تحت البحر، مثل تسونامي إندونيسيا في 2004 أو تسونامي اليابان الذي ضرب محطة فوكوشيما النووية في 2011. وقد يكون هذا التسونامي الأكبر على كوكب الأرض منذ عام 1980.تم نشر هذا الاكتشاف، اليوم الجمعة، في مجلة "ساينس ألرت" بمشاركة 66 عالما من 40 مؤسسة من 15 دولة، حيث كان التحقيق في هذه الظاهرة المشابه لتحقيقات حوادث الطيران، حيث تطلب تجميع قطع متعددة من الأدلة، بدءًا من البيانات الزلزالية، وصولًا إلى صور الأقمار الصناعية وأجهزة مراقبة مستويات المياه في المضيق، وكذلك محاكاة تفصيلية لكيفية تطور موجة التسونامي.أظهرت هذه الأدلة سلسلة من الأحداث الكارثية التي بدأت قبل عقود من الانهيار الفعلي، حيث نزل الانهيار الأرضي عبر منحدر جليدي شديد الانحدار قبل أن يسقط في المضيق الضيق. ولكن السبب النهائي لهذا الانهيار كان الاحترار العالمي الذي أدى إلى ترقق الجليد لعشرات الأمتار، مما جعل الجبل الذي يعلوه غير قادر على الصمود.تحولات غير مسبوقة بفعل تغير المناخورغم أن هذه الظاهرة تمثل اكتشافا علميا غير مسبوق، فإنها تسلط الضوء على حقيقة أعمق وأكثر إثارة للقلق، وهو أن التغير المناخي يعيد تشكيل كوكبنا وطرقنا العلمية بطرق لا نزال نحاول فهمها. هذه الحادثة تذكرنا بأننا نتحرك في مياه غير مألوفة علميا. وفكرة أن موجة قد تستمر في التحرك لمدة 9 أيام كانت تعد مستحيلة قبل هذا الاكتشاف.منذ قرن من الزمان، لم يكن يخطر على بال العلماء أن الاحترار العالمي يمكن أن يؤدي إلى زعزعة استقرار المنحدرات في المناطق القطبية الشمالية، مما يتسبب في انهيارات أرضية وتسونامي شبه سنوي. ومع ذلك، فإن هذه الأحداث التي كانت تُعتبر مستحيلة أصبحت واقعا جديدا.التأثيرات الزلزالية الناجمة عن تغير المناخعادةً ما تتركز المناقشات حول تغير المناخ على الغلاف الجوي والمحيطات، مع التغيرات في أنماط الطقس وارتفاع مستويات البحار. ولكن مضيق ديكسون يجبرنا على النظر للأسفل، إلى قشرة الأرض نفسها. ولأول مرة، تسبب التغير المناخي في حدث زلزالي له تأثيرات عالمية، حيث اهتزت الأرض بفعل الانهيار الأرضي في غرينلاند، مولدة موجات زلزالية انتقلت عبر الكوكب بأكمله في غضون ساعة.ما الذي يمكن أن يحدث لاحقا؟رغم تسجيل تسونامي نتج عن انهيارات أرضية من قبل، فإن حادثة سبتمبر 2023 هي الأولى من نوعها التي شوهدت في شرق غرينلاند، وهي منطقة بدت سابقا محصنة ضد مثل هذه الكوارث المرتبطة بتغير المناخ. ولا شك أن هذا الحدث لن يكون الأخير. مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة وتراجع الأنهار الجليدية، يمكن توقع حدوث هذه الأحداث بشكل أكبر وعلى نطاق أوسع في المناطق القطبية والجبلية حول العالم.يُعد تحديد المنحدرات غير المستقرة في غرب غرينلاند وألاسكا مثالا واضحا على الكوارث التي تلوح في الأفق. ومع تصاعد هذه الأحداث المتطرفة وغير المتوقعة، يتضح أن الأساليب العلمية الحالية قد لا تكون مجهزة بالكامل للتعامل معها.حادثة غرينلاند في 2023 لم يكن لها أسلوب تحليل محدد مسبقا ويتعين علينا تبني طريقة تفكير جديدة لأن فهمنا الحالي يتأثر بمناخ كان مستقرا في الماضي، ولكنه الآن أصبح مهددا بشكل كبير.في النهاية، والبشر مستمرون في تغيير مناخ كوكبنا، يجب أن نكون مستعدين لمواجهة ظواهر غير متوقعة تتحدى معرفتنا الحالية وتستدعي طرقا جديدة للتفكير، وفقا للمجلة.
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غطى الأرض واستمر 9 أيام... علماء يكشفون تفاصيل شذوذ غريب شهده كوكبنا.. فيديو

09:19 GMT 13.09.2024
© Unsplashانهيار أرضي في غرينلاند، ناجما عن تغير المناخ، ولّد موجات تسونامي، أدت إلى اهتزاز الأرض
انهيار أرضي في غرينلاند، ناجما عن تغير المناخ، ولّد موجات تسونامي، أدت إلى اهتزاز الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2024
© Unsplash
تابعنا عبر
رصد العلماء المتخصصون في الزلازل إشارة غير عادية على أجهزة المراقبة المستخدمة لاكتشاف النشاط الزلزالي على سطح الكرة الأرضية.
هذه الإشارة الغريبة تم التقاطها بنهاية العام الماضي وتحديدا في شهر سبتمبر/أيلول 2023، في جميع أنحاء العالم، من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي.
ما أثار حيرة العلماء هو أن الإشارة كانت تختلف عن الاهتزازات التقليدية المرتبطة بالزلازل، حيث كانت عبارة عن صوت رتيب يحتوي على تردد اهتزاز واحد فقط واستمرت لمدة 9 أيام متواصلة.
تم تصنيف هذه الظاهرة في البداية كـ "جسم زلزالي غير معروف"، ولكن بعد تحقيق مكثف، تمكن العلماء من تحديد المصدر وهو انهيار أرضي ضخم في مضيق ديكسون النائي في غرينلاند.
هذا الانهيار شمل كمية هائلة من الصخور والجليد، تعادل حجم 10,000 مسبح أولمبي، سقطت في المضيق البحري، ما أدى إلى توليد تسونامي هائل بلغ ارتفاعه 200 متر.
لوضع هذا الرقم في السياق، كان ارتفاع التسونامي ضعف ارتفاع برج بيغ بن في لندن، وأكثر بكثير من أي موجة تسونامي سُجلت بعد الزلازل تحت البحر، مثل تسونامي إندونيسيا في 2004 أو تسونامي اليابان الذي ضرب محطة فوكوشيما النووية في 2011. وقد يكون هذا التسونامي الأكبر على كوكب الأرض منذ عام 1980.
تم نشر هذا الاكتشاف، اليوم الجمعة، في مجلة "ساينس ألرت" بمشاركة 66 عالما من 40 مؤسسة من 15 دولة، حيث كان التحقيق في هذه الظاهرة المشابه لتحقيقات حوادث الطيران، حيث تطلب تجميع قطع متعددة من الأدلة، بدءًا من البيانات الزلزالية، وصولًا إلى صور الأقمار الصناعية وأجهزة مراقبة مستويات المياه في المضيق، وكذلك محاكاة تفصيلية لكيفية تطور موجة التسونامي.
أظهرت هذه الأدلة سلسلة من الأحداث الكارثية التي بدأت قبل عقود من الانهيار الفعلي، حيث نزل الانهيار الأرضي عبر منحدر جليدي شديد الانحدار قبل أن يسقط في المضيق الضيق. ولكن السبب النهائي لهذا الانهيار كان الاحترار العالمي الذي أدى إلى ترقق الجليد لعشرات الأمتار، مما جعل الجبل الذي يعلوه غير قادر على الصمود.

تحولات غير مسبوقة بفعل تغير المناخ

ورغم أن هذه الظاهرة تمثل اكتشافا علميا غير مسبوق، فإنها تسلط الضوء على حقيقة أعمق وأكثر إثارة للقلق، وهو أن التغير المناخي يعيد تشكيل كوكبنا وطرقنا العلمية بطرق لا نزال نحاول فهمها. هذه الحادثة تذكرنا بأننا نتحرك في مياه غير مألوفة علميا. وفكرة أن موجة قد تستمر في التحرك لمدة 9 أيام كانت تعد مستحيلة قبل هذا الاكتشاف.
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منذ قرن من الزمان، لم يكن يخطر على بال العلماء أن الاحترار العالمي يمكن أن يؤدي إلى زعزعة استقرار المنحدرات في المناطق القطبية الشمالية، مما يتسبب في انهيارات أرضية وتسونامي شبه سنوي. ومع ذلك، فإن هذه الأحداث التي كانت تُعتبر مستحيلة أصبحت واقعا جديدا.

التأثيرات الزلزالية الناجمة عن تغير المناخ

عادةً ما تتركز المناقشات حول تغير المناخ على الغلاف الجوي والمحيطات، مع التغيرات في أنماط الطقس وارتفاع مستويات البحار. ولكن مضيق ديكسون يجبرنا على النظر للأسفل، إلى قشرة الأرض نفسها. ولأول مرة، تسبب التغير المناخي في حدث زلزالي له تأثيرات عالمية، حيث اهتزت الأرض بفعل الانهيار الأرضي في غرينلاند، مولدة موجات زلزالية انتقلت عبر الكوكب بأكمله في غضون ساعة.

ما الذي يمكن أن يحدث لاحقا؟

رغم تسجيل تسونامي نتج عن انهيارات أرضية من قبل، فإن حادثة سبتمبر 2023 هي الأولى من نوعها التي شوهدت في شرق غرينلاند، وهي منطقة بدت سابقا محصنة ضد مثل هذه الكوارث المرتبطة بتغير المناخ. ولا شك أن هذا الحدث لن يكون الأخير. مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة وتراجع الأنهار الجليدية، يمكن توقع حدوث هذه الأحداث بشكل أكبر وعلى نطاق أوسع في المناطق القطبية والجبلية حول العالم.
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يُعد تحديد المنحدرات غير المستقرة في غرب غرينلاند وألاسكا مثالا واضحا على الكوارث التي تلوح في الأفق. ومع تصاعد هذه الأحداث المتطرفة وغير المتوقعة، يتضح أن الأساليب العلمية الحالية قد لا تكون مجهزة بالكامل للتعامل معها.
حادثة غرينلاند في 2023 لم يكن لها أسلوب تحليل محدد مسبقا ويتعين علينا تبني طريقة تفكير جديدة لأن فهمنا الحالي يتأثر بمناخ كان مستقرا في الماضي، ولكنه الآن أصبح مهددا بشكل كبير.
في النهاية، والبشر مستمرون في تغيير مناخ كوكبنا، يجب أن نكون مستعدين لمواجهة ظواهر غير متوقعة تتحدى معرفتنا الحالية وتستدعي طرقا جديدة للتفكير، وفقا للمجلة.
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