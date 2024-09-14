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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240914/الدفاعات-الروسية-تسقط-19-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعتي-كورسك-و-بيلغورود--1092700817.html
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 19 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي كورسك و بيلغورود
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 19 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي كورسك و بيلغورود
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، دمرت 19 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق مقاطعتي كورسك وبيلغورود الروسيتين، خلال الليلة... 14.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-14T05:34+0000
2024-09-14T05:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية: "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بمسيرات على أهداف داخل الأراضي الروسية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.القوات الروسية تحرر 4 بلدات في جمهورية دونيتسك الشعبيةودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تدمر "كوزاك" في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك ... فيديو قوات روسية تدمر دبابة أمريكية من طراز برادلي في خاركوف.. فيديو
https://sarabic.ae/20240913/القوات-الروسية-تحرر-دولينوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-عاجل-1092679848.html
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الدفاعات الجوية الروسية تسقط 19 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي كورسك و بيلغورود

05:34 GMT 14.09.2024
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصورنشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا
نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2024
© Sputnik . Viktor Tolochko
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، دمرت 19 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق مقاطعتي كورسك وبيلغورود الروسيتين، خلال الليلة الماضية.
وقالت الدفاع الروسية: "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بمسيرات على أهداف داخل الأراضي الروسية".

وأضافت: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 10 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك و9 آخرين فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
قوات روسية تشتبط مع القوات الأوكرانية وتسيطر على مقراتها في جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر عدة بلدات في جمهورية دونيتسك الشعبية
أمس, 12:50 GMT
القوات الروسية تحرر 4 بلدات في جمهورية دونيتسك الشعبية

وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تدمر "كوزاك" في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك ... فيديو
قوات روسية تدمر دبابة أمريكية من طراز برادلي في خاركوف.. فيديو
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