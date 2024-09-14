https://sarabic.ae/20240914/قمة-مدريد-تدعو-لانسحاب-إسرائيل-من-غزة-وتنفيذ-حل-الدولتين-1092702151.html

"قمة مدريد" تدعو لانسحاب إسرائيل من غزة وتنفيذ حل "الدولتين"

"قمة مدريد" تدعو لانسحاب إسرائيل من غزة وتنفيذ حل "الدولتين"

سبوتنيك عربي

اجتمع وزراء دول إسلامية وأوروبية ومسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، يوم أمس الجمعة، في العاصمة الإسبانية مدريد، لمناقشة سبل التحرك نحو حل... 14.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-14T07:00+0000

2024-09-14T07:00+0000

2024-09-14T07:00+0000

أخبار فلسطين اليوم

العالم

قطاع غزة

إسرائيل

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0b/1092602188_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c9442ff1f7e0510f9ceafd38023c2723.jpg

ودعا الاجتماع الوزاري حول القضية الفلسطينية، الذي انعقد بمدريد، جميع الأطراف وأعضاء الأمم المتحدة للانضمام إلى الاجتماع الموسّع حول "الوضع في غزة وتنفيذ حل الدولتين كمسار لتحقيق السلام العادل والشامل"، وذلك على هامش الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة، في 26 سبتمبر/ أيلول الجاري.وحذر الاجتماع، في البيان الختامي، من "التصعيد الخطير في الضفة الغربية"، وطالب "بتنفيذ وقف فوري للهجمات العسكرية ضد الفلسطينيين"، كما استنكر الإجراءات الإسرائيلية الأحادية غير القانونية والمستوطنات وعمليات التهجير القسري وعدّها "تقويضاً للسلم والأمن الدوليين".وطالب بتحقيق سلام عادل ودائم يلبي حقوق الشعب الفلسطيني ويعزز الاستقرار والأمن والسلام والتعاون، كما طالب بالتنفيذ الموثوق وغير القابل للتراجع لحل الدولتين، وفقاً للقانون الدولي والمعايير المتفق عليها ومن بينها مبادرة السلام العربية.وأكد الاجتماع على عقد مؤتمر دولي للسلام في أقرب وقت ممكن لتعزيز تنفيذ حل الدولتين.وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، قد كتب على منصة "إكس": "معا، نريد تحديد الإجراءات الملموسة، التي ستمكننا من إحراز تقدم نحو هذا الهدف".واعترفت إسبانيا والنرويج وآيرلندا رسمياً، في 28 مايو/ أيار الماضي، بدولة فلسطينية موحدة، تضم قطاع غزة والضفة الغربية وتكون عاصمتها القدس الشرقية، وبذالك أصبح عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، التي تعترف بالدولة الفلسطينية 146 دولة من إجمالي 193 دولة.وتم طرح حل "الدولتين" في مؤتمر مدريد للسلام في عام 1991، وفي اتفاقيات أوسلو في عامي 1993 و 1995، لكن عملية السلام توقفت لسنوات عديدة.وزير خارجية إسرائيل يتهم بوريل "بالتقرب من إيران"برلماني إسرائيلي: جيشنا لم يهزم كتيبة واحدة ولا حتى سرية في رفح

https://sarabic.ae/20240913/مغن-غربي-شهير-وسائل-الإعلام-الغربية-ليست-موضوعية-في-تغطيتها-لأحداث-غزة-ودونباس-بل-تكتب-ما-يقال-لها-1092663612.html

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فلسطين اليوم, العالم, قطاع غزة, إسرائيل, العالم العربي