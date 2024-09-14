https://sarabic.ae/20240914/مسؤول-لبناني-واشنطن-تريد-تعميم-أسلوب-استخدامها-للإعلام-لأغرض-دنيئة-1092707759.html
مسؤول لبناني: واشنطن تريد تعميم أسلوب استخدامها للإعلام لأغرض دنيئة
مسؤول لبناني: واشنطن تريد تعميم أسلوب استخدامها للإعلام لأغرض دنيئة
سبوتنيك عربي
تساءل نائب رئيس المجلس الوطني للإعلام في لبنان، إبراهيم عوض، مستنكرا "عما حققه وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، طوال الأشهر الماضية منذ اندلاع عملية... 14.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-14T10:40+0000
2024-09-14T10:40+0000
2024-09-14T10:40+0000
حصري
لبنان
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103257/05/1032570564_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_315f437fad0c5775d49486377546f0d3.jpg
وأشار عوض، في تصريحات لإذاعة "سبوتنيك"، إلى أنه "أحصى 32 تصريحا تفاؤليا لبلينكن، يقول فيه إن وقف اطلاق النار في غزة سيكون خلال ساعات، بينما الحرب مستمرة حتى اليوم".ووصف عوض، الأداء الأمريكي بـ"المخادع"، داعيا بلينكن "للقيام بواجبه في المقام الأول".وتابع عوض: "الإدارة الأمريكية، باتهامها لقناة "روسيا اليوم" بالقيام بأنشطة استخبارية، تريد تعميم أسلوبها في استخدام الإعلام لأغراض دنيئة على الآخرين، علما أن هناك إعلاما موضوعيا ورادعا، يقوم بنقل الحقيقة كما هي".ورأى نائب رئيس المجلس الوطني للإعلام في لبنان، إبراهيم عوض، في تصريحاته لـ"سبوتنيك"، أن "هذه الاتهامات تشير إلى أن الفاشل يبحث عن عمل ربما يعيده إلى الضوء".وأردف مستغربا من أن "يقحم وزير خارجية دولة عظمى نفسه في مثل هذا الأمر، لكن الأداء الأمريكي المخادع الذي يعتمد ازدواجية الرأي والموقف ليس مفاجئاً".ولفت إلى أنه "في مثال على الازدواجية الأمريكية، فإن واشنطن تقول إنها تريد وقف الحرب في غزة، وتهتم باستقرار لبنان، بينما هي تغدق السلاح على إسرائيل".وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أمس الجمعة، قد اتهم قناة "آر تي" التلفزيونية الروسية علنا، بإجراء "عمليات سرية" للتدخل في شؤون الدول الأخرى، بحسب زعمه، والمشاركة في "المشتريات العسكرية".وأشار إلى أن "أمريكا وبريطانيا وكندا أطلقت حملة دبلوماسية ضد قناة "آر تي" الإخبارية، وأنه سيحث الدبلوماسيين الأمريكيين وشركائهم إلى التعامل مع تحركاتها الإعلامية على أنها استخبارية"، بحسب زعمه.وردت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على تصريحات بلينكن بشأن قناة " آر تي"، مشيرة إلى أن تصرفات وزير الخارجية الأمريكي، يجب التعامل معها على أنها سلسلة "بلوك تشين".
https://sarabic.ae/20240914/عبد-الباري-عطوان-نظام-واشنطن-أقرب-إلى-الديكتاتورية-وحملتها-على-روسيا-اليوم-صادمة-وأظهرت-خداعها-1092706951.html
https://sarabic.ae/20240914/الخارجية-الروسية-تصف-العقوبات-الأمريكية-ضد-الصحفيين-الروس-بأنها-هجوم-إرهابي-إعلامي-1092706139.html
لبنان
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103257/05/1032570564_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b5808ca4977e705a9d56562a0b4c4bd8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, لبنان, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار روسيا اليوم
حصري, لبنان, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار روسيا اليوم
مسؤول لبناني: واشنطن تريد تعميم أسلوب استخدامها للإعلام لأغرض دنيئة
حصري
تساءل نائب رئيس المجلس الوطني للإعلام في لبنان، إبراهيم عوض، مستنكرا "عما حققه وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، طوال الأشهر الماضية منذ اندلاع عملية "طوفان الأقصى"، قبل أن يوجه اتهاماته لقناة "روسيا اليوم" بقيامها بنشاط استخباراتي لصالح روسيا؟".
وأشار عوض، في تصريحات لإذاعة "سبوتنيك"، إلى أنه "أحصى 32 تصريحا تفاؤليا لبلينكن، يقول فيه إن وقف اطلاق النار في غزة سيكون خلال ساعات، بينما الحرب مستمرة حتى اليوم".
ووصف عوض، الأداء الأمريكي بـ"المخادع"، داعيا بلينكن "للقيام بواجبه في المقام الأول".
وتابع عوض: "الإدارة الأمريكية، باتهامها لقناة "روسيا اليوم" بالقيام بأنشطة استخبارية، تريد تعميم أسلوبها في استخدام الإعلام لأغراض دنيئة على الآخرين، علما أن هناك إعلاما موضوعيا ورادعا، يقوم بنقل الحقيقة كما هي".
واعتبر عوض أنه "من السخافة القول بوجود إعلام يُستخدم لأغراض استخبارية".
ورأى نائب رئيس المجلس الوطني للإعلام في لبنان، إبراهيم عوض، في تصريحاته لـ"سبوتنيك"، أن "هذه الاتهامات تشير إلى أن الفاشل يبحث عن عمل ربما يعيده إلى الضوء".
وأردف مستغربا من أن "يقحم وزير خارجية دولة عظمى نفسه في مثل هذا الأمر، لكن الأداء الأمريكي المخادع الذي يعتمد ازدواجية الرأي والموقف ليس مفاجئاً".
ولفت إلى أنه "في مثال على الازدواجية الأمريكية، فإن واشنطن تقول إنها تريد وقف الحرب في غزة، وتهتم باستقرار لبنان، بينما هي تغدق السلاح على إسرائيل".
وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أمس الجمعة، قد اتهم قناة "آر تي" التلفزيونية الروسية
علنا، بإجراء "عمليات سرية" للتدخل في شؤون الدول الأخرى، بحسب زعمه، والمشاركة في "المشتريات العسكرية".
وأشار إلى أن "أمريكا وبريطانيا وكندا أطلقت حملة دبلوماسية ضد قناة "آر تي" الإخبارية، وأنه سيحث الدبلوماسيين الأمريكيين وشركائهم إلى التعامل مع تحركاتها الإعلامية على أنها استخبارية"، بحسب زعمه.
وردت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على تصريحات بلينكن بشأن قناة " آر تي"، مشيرة إلى أن تصرفات وزير الخارجية الأمريكي، يجب التعامل معها على أنها سلسلة "بلوك تشين".