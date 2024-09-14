مسؤول لبناني: واشنطن تريد تعميم أسلوب استخدامها للإعلام لأغرض دنيئة

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مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
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حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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الجوع يفتك باليمنيين
09:03 GMT
24 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
09:28 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
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29 د
ملفات ساخنة
الرئيس الإيراني يزور بغداد في أول زيارة خارجية.. ما الأهدف؟
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
11:34 GMT
25 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
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29 د
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خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
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عالم سبوتنيك
الرئيس بوتين يعتبر السماح لكييف باستخدام الأسلحة الغربية تورط مباشر في الصراع الأوكراني
17:03 GMT
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لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
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123 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:17 GMT
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عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
08:36 GMT
24 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
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شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
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شؤون عسكرية
خبير: تعزيز التحالف مع الفصائل الإرهابية المسلحة في الشمال السوري من أولويات أوكرانيا اليوم
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https://sarabic.ae/20240914/مسؤول-لبناني-واشنطن-تريد-تعميم-أسلوب-استخدامها-للإعلام-لأغرض-دنيئة-1092707759.html
مسؤول لبناني: واشنطن تريد تعميم أسلوب استخدامها للإعلام لأغرض دنيئة
مسؤول لبناني: واشنطن تريد تعميم أسلوب استخدامها للإعلام لأغرض دنيئة
سبوتنيك عربي
تساءل نائب رئيس المجلس الوطني للإعلام في لبنان، إبراهيم عوض، مستنكرا "عما حققه وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، طوال الأشهر الماضية منذ اندلاع عملية... 14.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-14T10:40+0000
2024-09-14T10:40+0000
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وأشار عوض، في تصريحات لإذاعة "سبوتنيك"، إلى أنه "أحصى 32 تصريحا تفاؤليا لبلينكن، يقول فيه إن وقف اطلاق النار في غزة سيكون خلال ساعات، بينما الحرب مستمرة حتى اليوم".ووصف عوض، الأداء الأمريكي بـ"المخادع"، داعيا بلينكن "للقيام بواجبه في المقام الأول".وتابع عوض: "الإدارة الأمريكية، باتهامها لقناة "روسيا اليوم" بالقيام بأنشطة استخبارية، تريد تعميم أسلوبها في استخدام الإعلام لأغراض دنيئة على الآخرين، علما أن هناك إعلاما موضوعيا ورادعا، يقوم بنقل الحقيقة كما هي".ورأى نائب رئيس المجلس الوطني للإعلام في لبنان، إبراهيم عوض، في تصريحاته لـ"سبوتنيك"، أن "هذه الاتهامات تشير إلى أن الفاشل يبحث عن عمل ربما يعيده إلى الضوء".وأردف مستغربا من أن "يقحم وزير خارجية دولة عظمى نفسه في مثل هذا الأمر، لكن الأداء الأمريكي المخادع الذي يعتمد ازدواجية الرأي والموقف ليس مفاجئاً".ولفت إلى أنه "في مثال على الازدواجية الأمريكية، فإن واشنطن تقول إنها تريد وقف الحرب في غزة، وتهتم باستقرار لبنان، بينما هي تغدق السلاح على إسرائيل".وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أمس الجمعة، قد اتهم قناة "آر تي" التلفزيونية الروسية علنا، بإجراء "عمليات سرية" للتدخل في شؤون الدول الأخرى، بحسب زعمه، والمشاركة في "المشتريات العسكرية".وأشار إلى أن "أمريكا وبريطانيا وكندا أطلقت حملة دبلوماسية ضد قناة "آر تي" الإخبارية، وأنه سيحث الدبلوماسيين الأمريكيين وشركائهم إلى التعامل مع تحركاتها الإعلامية على أنها استخبارية"، بحسب زعمه.وردت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على تصريحات بلينكن بشأن قناة " آر تي"، مشيرة إلى أن تصرفات وزير الخارجية الأمريكي، يجب التعامل معها على أنها سلسلة "بلوك تشين".
https://sarabic.ae/20240914/عبد-الباري-عطوان-نظام-واشنطن-أقرب-إلى-الديكتاتورية-وحملتها-على-روسيا-اليوم-صادمة-وأظهرت-خداعها-1092706951.html
https://sarabic.ae/20240914/الخارجية-الروسية-تصف-العقوبات-الأمريكية-ضد-الصحفيين-الروس-بأنها-هجوم-إرهابي-إعلامي-1092706139.html
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حصري, لبنان, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار روسيا اليوم
حصري, لبنان, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار روسيا اليوم

مسؤول لبناني: واشنطن تريد تعميم أسلوب استخدامها للإعلام لأغرض دنيئة

10:40 GMT 14.09.2024
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصورجناح وكالة الأنباء والتلفزيون الدولية "آر تي" (RT) في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2018 (24-26 مايو/ أيار)
جناح وكالة الأنباء والتلفزيون الدولية آر تي (RT) في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2018 (24-26 مايو/ أيار) - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2024
جناح وكالة الأنباء والتلفزيون الدولية "آر تي" (RT) في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2018 (24-26 مايو/ أيار)
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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تساءل نائب رئيس المجلس الوطني للإعلام في لبنان، إبراهيم عوض، مستنكرا "عما حققه وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، طوال الأشهر الماضية منذ اندلاع عملية "طوفان الأقصى"، قبل أن يوجه اتهاماته لقناة "روسيا اليوم" بقيامها بنشاط استخباراتي لصالح روسيا؟".
وأشار عوض، في تصريحات لإذاعة "سبوتنيك"، إلى أنه "أحصى 32 تصريحا تفاؤليا لبلينكن، يقول فيه إن وقف اطلاق النار في غزة سيكون خلال ساعات، بينما الحرب مستمرة حتى اليوم".
ووصف عوض، الأداء الأمريكي بـ"المخادع"، داعيا بلينكن "للقيام بواجبه في المقام الأول".
مكتب آر تي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2024
عبد الباري عطوان: نظام واشنطن أقرب إلى الديكتاتورية وحملتها على "روسيا اليوم" صادمة وأظهرت خداعها
10:13 GMT
وتابع عوض: "الإدارة الأمريكية، باتهامها لقناة "روسيا اليوم" بالقيام بأنشطة استخبارية، تريد تعميم أسلوبها في استخدام الإعلام لأغراض دنيئة على الآخرين، علما أن هناك إعلاما موضوعيا ورادعا، يقوم بنقل الحقيقة كما هي".

واعتبر عوض أنه "من السخافة القول بوجود إعلام يُستخدم لأغراض استخبارية".

ورأى نائب رئيس المجلس الوطني للإعلام في لبنان، إبراهيم عوض، في تصريحاته لـ"سبوتنيك"، أن "هذه الاتهامات تشير إلى أن الفاشل يبحث عن عمل ربما يعيده إلى الضوء".
مبنى وكالة الأنباء الدولية روسيا اليوم في شارع زوبوفسكي في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2024
الخارجية الروسية تصف العقوبات الأمريكية ضد الصحفيين الروس بأنها "اعتداء على حرية التعبير"
09:36 GMT
وأردف مستغربا من أن "يقحم وزير خارجية دولة عظمى نفسه في مثل هذا الأمر، لكن الأداء الأمريكي المخادع الذي يعتمد ازدواجية الرأي والموقف ليس مفاجئاً".
ولفت إلى أنه "في مثال على الازدواجية الأمريكية، فإن واشنطن تقول إنها تريد وقف الحرب في غزة، وتهتم باستقرار لبنان، بينما هي تغدق السلاح على إسرائيل".
وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أمس الجمعة، قد اتهم قناة "آر تي" التلفزيونية الروسية علنا، بإجراء "عمليات سرية" للتدخل في شؤون الدول الأخرى، بحسب زعمه، والمشاركة في "المشتريات العسكرية".
وأشار إلى أن "أمريكا وبريطانيا وكندا أطلقت حملة دبلوماسية ضد قناة "آر تي" الإخبارية، وأنه سيحث الدبلوماسيين الأمريكيين وشركائهم إلى التعامل مع تحركاتها الإعلامية على أنها استخبارية"، بحسب زعمه.
وردت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على تصريحات بلينكن بشأن قناة " آر تي"، مشيرة إلى أن تصرفات وزير الخارجية الأمريكي، يجب التعامل معها على أنها سلسلة "بلوك تشين".
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