https://sarabic.ae/20240914/نقيب-الصحفيين-الفلسطينيين-لـسبوتنيك-واشنطن-لا-تريد-إلا-رواية-الكذب-والتزوير-1092707141.html

نقيب الصحفيين الفلسطينيين لـ"سبوتنيك": واشنطن لا تريد إلا رواية الكذب والتزوير

نقيب الصحفيين الفلسطينيين لـ"سبوتنيك": واشنطن لا تريد إلا رواية الكذب والتزوير

سبوتنيك عربي

استنكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين، ناصر أبو بكر، عبر إذاعة "سبوتنيك"، ما تقوم به الإدارة الامريكية ضد قناة "آر تي" فيما يتعلق بتقييد الحريات الإعلامية، ووصفه... 14.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-14T10:16+0000

2024-09-14T10:16+0000

2024-09-14T10:16+0000

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وأكد أبو بكر أن "محاولات تقييد الحريات الإعلامية فاشلة"، مشددا على أنها تكشف حقيقة زيف ادعاءات الولايات الأمريكية في الحفاظ على الحريات الإعلامية وازدواجية معاييرها في هذا الخصوص.وذكر بأن "ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية، في هذا الشأن، ليس جديدا ودائما ما مارسته أيضا في وجه الرواية الفلسطينية في انحياز صارخ لإسرائيل" .وفيما وصف نقيب الصحفيين الفلسطينيين الدور الأمريكي في قمع حرية الإعلام بالـ"مريب"، أكّد أن واشنطن لا تريد إلا رواية واحدة في العالم "وهي رواية التزوير والكذب والبروبغندا الأمريكية وهم لا يريدون لرواية الحقيقة أن تصل للعالم، من هنا، محاولة تقييد كل الحريات الإعلامية التي تنشر الحق والحقيقة".وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، أن العقوبات الأمريكية الجديدة ضد وسائل الإعلام الروسية، تعد اعتداء على حرية التعبير، ومثل هذه الإجراءات غير مبررة والوضع في حد ذاته غير عادي.وأضافت: "بالإضافة إلى تلك التصريحات الوحشية، التي لا أساس لها من الصحة ذات الطابع السياسي التي صدرت بالأمس من واشنطن ضد وسائل الإعلام، هناك عدوان جسدي موازٍ ضد الصحفيين".وأكدت أن العقوبات الأمريكية الجديدة هي "اعتداء على حرية التعبير، اعتداء على مهنة الصحافة، اعتداء على الكرامة الإنسانية"، وأضافت زاخاروفا: "علينا أن نعرب عن التضامن".وفي وقت سابق من يوم أمس الجمعة، اتهم وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، علنا، قناة "آر تي" التلفزيونية التابعة لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية الروسية، بإجراء "عمليات سرية " للتدخل في شؤون الدول الأخرى والمشاركة في "المشتريات العسكرية"، بحسب زعمه.وأشار إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا تطلق "حملة دبلوماسية" ضد قناة "آر تي" الروسية، وسيحث الدبلوماسيون الأمريكيون شركاءهم إلى التعامل مع تحركاتها الإعلامية على أنها "استخبارية"، بحسب قوله.وردت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أمس الجمعة، على تصريحات بلينكن بشأن قناة "آر تي"، مشيرة إلى أن تصرفات وزير الخارجية المريكي يجب التعامل معها على أنها سلسلة كتل "بلوك تشين".

https://sarabic.ae/20240913/خبير-سياسي-عقوبات-أمريكا-ضد-الإعلام-الروسي-يؤكد-عجزها-عن-مواجهة-قوة-موسكو-الناعمة-1092697893.html

https://sarabic.ae/20240906/خبراء-فرض-عقوبات-على-سبوتنيك-يكشف-زيف-الولايات-المتحدة-1092448473.html

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