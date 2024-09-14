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https://sarabic.ae/20240914/نقيب-الصحفيين-الفلسطينيين-لـسبوتنيك-واشنطن-لا-تريد-إلا-رواية-الكذب-والتزوير-1092707141.html
نقيب الصحفيين الفلسطينيين لـ"سبوتنيك": واشنطن لا تريد إلا رواية الكذب والتزوير
نقيب الصحفيين الفلسطينيين لـ"سبوتنيك": واشنطن لا تريد إلا رواية الكذب والتزوير
سبوتنيك عربي
استنكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين، ناصر أبو بكر، عبر إذاعة "سبوتنيك"، ما تقوم به الإدارة الامريكية ضد قناة "آر تي" فيما يتعلق بتقييد الحريات الإعلامية، ووصفه... 14.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-14T10:16+0000
2024-09-14T10:16+0000
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وأكد أبو بكر أن "محاولات تقييد الحريات الإعلامية فاشلة"، مشددا على أنها تكشف حقيقة زيف ادعاءات الولايات الأمريكية في الحفاظ على الحريات الإعلامية وازدواجية معاييرها في هذا الخصوص.وذكر بأن "ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية، في هذا الشأن، ليس جديدا ودائما ما مارسته أيضا في وجه الرواية الفلسطينية في انحياز صارخ لإسرائيل" .وفيما وصف نقيب الصحفيين الفلسطينيين الدور الأمريكي في قمع حرية الإعلام بالـ"مريب"، أكّد أن واشنطن لا تريد إلا رواية واحدة في العالم "وهي رواية التزوير والكذب والبروبغندا الأمريكية وهم لا يريدون لرواية الحقيقة أن تصل للعالم، من هنا، محاولة تقييد كل الحريات الإعلامية التي تنشر الحق والحقيقة".وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، أن العقوبات الأمريكية الجديدة ضد وسائل الإعلام الروسية، تعد اعتداء على حرية التعبير، ومثل هذه الإجراءات غير مبررة والوضع في حد ذاته غير عادي.وأضافت: "بالإضافة إلى تلك التصريحات الوحشية، التي لا أساس لها من الصحة ذات الطابع السياسي التي صدرت بالأمس من واشنطن ضد وسائل الإعلام، هناك عدوان جسدي موازٍ ضد الصحفيين".وأكدت أن العقوبات الأمريكية الجديدة هي "اعتداء على حرية التعبير، اعتداء على مهنة الصحافة، اعتداء على الكرامة الإنسانية"، وأضافت زاخاروفا: "علينا أن نعرب عن التضامن".وفي وقت سابق من يوم أمس الجمعة، اتهم وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، علنا، قناة "آر تي" التلفزيونية التابعة لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية الروسية، بإجراء "عمليات سرية " للتدخل في شؤون الدول الأخرى والمشاركة في "المشتريات العسكرية"، بحسب زعمه.وأشار إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا تطلق "حملة دبلوماسية" ضد قناة "آر تي" الروسية، وسيحث الدبلوماسيون الأمريكيون شركاءهم إلى التعامل مع تحركاتها الإعلامية على أنها "استخبارية"، بحسب قوله.وردت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أمس الجمعة، على تصريحات بلينكن بشأن قناة "آر تي"، مشيرة إلى أن تصرفات وزير الخارجية المريكي يجب التعامل معها على أنها سلسلة كتل "بلوك تشين".
https://sarabic.ae/20240913/خبير-سياسي-عقوبات-أمريكا-ضد-الإعلام-الروسي-يؤكد-عجزها-عن-مواجهة-قوة-موسكو-الناعمة-1092697893.html
https://sarabic.ae/20240906/خبراء-فرض-عقوبات-على-سبوتنيك-يكشف-زيف-الولايات-المتحدة-1092448473.html
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حصري, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار

نقيب الصحفيين الفلسطينيين لـ"سبوتنيك": واشنطن لا تريد إلا رواية الكذب والتزوير

10:16 GMT 14.09.2024
© Sputnik . Iliya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورمعرض لصور المصور الصحفي أندريه ستينين في وكالة "روسيا سيغودنيا"
معرض لصور المصور الصحفي أندريه ستينين في وكالة روسيا سيغودنيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2024
© Sputnik . Iliya Pitalev
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استنكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين، ناصر أبو بكر، عبر إذاعة "سبوتنيك"، ما تقوم به الإدارة الامريكية ضد قناة "آر تي" فيما يتعلق بتقييد الحريات الإعلامية، ووصفه بأنه "منافٍ لكل مبادئ حرية الإعلام في العالم"، إدراكا منها للدور الذي تقوم به وسائل الإعلام في نقل الصورة الحقيقية للشعوب".
وأكد أبو بكر أن "محاولات تقييد الحريات الإعلامية فاشلة"، مشددا على أنها تكشف حقيقة زيف ادعاءات الولايات الأمريكية في الحفاظ على الحريات الإعلامية وازدواجية معاييرها في هذا الخصوص.
وذكر بأن "ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية، في هذا الشأن، ليس جديدا ودائما ما مارسته أيضا في وجه الرواية الفلسطينية في انحياز صارخ لإسرائيل" .
شعار وكالة سبوتنيك - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2024
خبير: عقوبات أمريكا ضد الإعلام الروسي تؤكد عجزها عن مواجهة "قوة موسكو الناعمة"
أمس, 22:08 GMT
وفيما وصف نقيب الصحفيين الفلسطينيين الدور الأمريكي في قمع حرية الإعلام بالـ"مريب"، أكّد أن واشنطن لا تريد إلا رواية واحدة في العالم "وهي رواية التزوير والكذب والبروبغندا الأمريكية وهم لا يريدون لرواية الحقيقة أن تصل للعالم، من هنا، محاولة تقييد كل الحريات الإعلامية التي تنشر الحق والحقيقة".
وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، أن العقوبات الأمريكية الجديدة ضد وسائل الإعلام الروسية، تعد اعتداء على حرية التعبير، ومثل هذه الإجراءات غير مبررة والوضع في حد ذاته غير عادي.

وقالت زاخاروفا في قمة "بريكس" الإعلامية: "الوضع اليوم غير عادي. بالأمس تعرض الصحفيون الروس في الولايات المتحدة الأمريكية لعدوان. لقد تعرضوا لهجوم إعلامي إرهابي حقيقي، بصفتهم ممثلين عن مؤسسات إعلامية وبصفتهم الشخصية".

وأضافت: "بالإضافة إلى تلك التصريحات الوحشية، التي لا أساس لها من الصحة ذات الطابع السياسي التي صدرت بالأمس من واشنطن ضد وسائل الإعلام، هناك عدوان جسدي موازٍ ضد الصحفيين".
وكالة سبوتنيك - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2024
خبراء: فرض عقوبات على "سبوتنيك" يكشف زيف الولايات المتحدة
6 سبتمبر, 11:59 GMT
وأكدت أن العقوبات الأمريكية الجديدة هي "اعتداء على حرية التعبير، اعتداء على مهنة الصحافة، اعتداء على الكرامة الإنسانية"، وأضافت زاخاروفا: "علينا أن نعرب عن التضامن".
وفي وقت سابق من يوم أمس الجمعة، اتهم وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، علنا، قناة "آر تي" التلفزيونية التابعة لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية الروسية، بإجراء "عمليات سرية " للتدخل في شؤون الدول الأخرى والمشاركة في "المشتريات العسكرية"، بحسب زعمه.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا تطلق "حملة دبلوماسية" ضد قناة "آر تي" الروسية، وسيحث الدبلوماسيون الأمريكيون شركاءهم إلى التعامل مع تحركاتها الإعلامية على أنها "استخبارية"، بحسب قوله.
وردت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أمس الجمعة، على تصريحات بلينكن بشأن قناة "آر تي"، مشيرة إلى أن تصرفات وزير الخارجية المريكي يجب التعامل معها على أنها سلسلة كتل "بلوك تشين".
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