https://sarabic.ae/20240915/إيران-تتحدث-عن-علاقات-قوية-مع-8-دول-عربية-1092748767.html
إيران تتحدث عن علاقات قوية مع 8 دول عربية
إيران تتحدث عن علاقات قوية مع 8 دول عربية
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أن الحكومة الجديدة ستضع خطط لتعزيز العلاقات مع دول الجوار، في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك. 15.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-15T20:20+0000
2024-09-15T20:20+0000
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وقال المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني، مجيد تخت روانجي، خلال اجتماع مشترك مع رؤساء ممثليات دول الخليج في طهران، إن "تعزيز العلاقات مع دول الجوار سيما المطلة على الخليج، يحظى بأهمية كبيرة"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأشار إلى زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى العراق، مؤكدا "إرادة الحكومة الـ 14 في التفاعل والتشاور المستمر مع الدول الـ 8 المطلة على الخليج".وأضاف أن "التقارب الجغرافي والأواصر والقواسم المشتركة بين دول الخليج الـ8 تمهد أرضية للحوار والتشاور بيننا ومن الضروري أن يكون هناك تعاون وتنسيق مستمر بشات قضايا ذات الاهتمام المشترك".وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أكد أن "التماسك والوحدة هو السير في طريق الحق والعدالة بقيادة قائد الثورة في إطار السياسات العامة للنظام والقانون".وقال بزشكيان، خلال زیارته مرقد قائد الثورة الإيرانية الراحل الخميني، إن "الأعداء يحاولون إثارة الخلاف داخل المجتمع الإيراني وبين الدول الإسلامية وعلينا ألا ننخدع"، مؤكدا أنه "لو كانت الدول الإسلامية متحدة لما تجرأت إسرائيل أو أي جهة أخرى على ارتكاب الحماقات في المنطقة"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأوضح: "لو كانت البلدان الإسلامية متحدة لما تمكّنت أي قوة عالمية من ممارسة الغطرسة سواء أكانت الولايات المتحدة أم أي دولة أوروبية"، موجها الشکر إلى رئيس مجلس الشورى ونواب المجلس علی منحهم الثقة لجميع الوزراء المقترحين للحكومة الـ14.
https://sarabic.ae/20240914/إيران-ترد-على-ادعاءات-بيعها-صواريخ-بالستية-لروسيا-1092700375.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار الخليج , أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار الخليج , أخبار العالم الآن, العالم
إيران تتحدث عن علاقات قوية مع 8 دول عربية
أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أن الحكومة الجديدة ستضع خطط لتعزيز العلاقات مع دول الجوار، في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وقال المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني، مجيد تخت روانجي، خلال اجتماع مشترك مع رؤساء ممثليات دول الخليج في طهران، إن "تعزيز العلاقات مع دول الجوار سيما المطلة على الخليج، يحظى بأهمية كبيرة"، حسب وكالة
"تسنيم" الإيرانية.
وأشار إلى زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى العراق، مؤكدا "إرادة الحكومة الـ 14 في التفاعل والتشاور المستمر مع الدول الـ 8 المطلة على الخليج".
وأضاف أن "التقارب الجغرافي والأواصر والقواسم المشتركة بين دول الخليج الـ8 تمهد أرضية للحوار والتشاور بيننا ومن الضروري أن يكون هناك تعاون وتنسيق مستمر بشات قضايا ذات الاهتمام المشترك".
وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان
أكد أن "التماسك والوحدة هو السير في طريق الحق والعدالة بقيادة قائد الثورة في إطار السياسات العامة للنظام والقانون".
وقال بزشكيان، خلال زیارته مرقد قائد الثورة الإيرانية الراحل الخميني، إن "الأعداء يحاولون إثارة الخلاف داخل المجتمع الإيراني وبين الدول الإسلامية وعلينا ألا ننخدع"، مؤكدا أنه "لو كانت الدول الإسلامية متحدة لما تجرأت إسرائيل أو أي جهة أخرى على ارتكاب الحماقات في المنطقة"، حسب وكالة
"تسنيم" الإيرانية.
وأوضح: "لو كانت البلدان الإسلامية متحدة لما تمكّنت أي قوة عالمية من ممارسة الغطرسة سواء أكانت الولايات المتحدة أم أي دولة أوروبية"، موجها الشکر إلى رئيس مجلس الشورى ونواب المجلس علی منحهم الثقة لجميع الوزراء المقترحين
للحكومة الـ14.