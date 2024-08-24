بزشكيان: لو كانت الدول الإسلامية متحدة لما تجرأت إسرائيل على ارتكاب الحماقات في المنطقة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:17 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
08:32 GMT
28 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
09:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:29 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
09:36 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
10:32 GMT
28 د
ملفات ساخنة
غزة...هل تستخدم إيران الرد المحتمل على إسرائيل كورقة ضغط على مفاوضات وقف إطلاق النار
11:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
إسرائيل تقر إجراءات مالية عقابية بحق الضفة الغربية.. ما تداعياتها؟
16:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لم ولن تقبل بالتحالف الأمريكي الكردي لزعزعة أمن واستقرار البلاد
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
وفد إسرائيلي في القاهرة بمقترح جديد لمحور صلاح الدين، موسكو: واشنطن تحاول بيع مجلس الأمن "سمكا في البحر" بمبادرات جديدة لغزة
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
عن إبداعات الكاتب الروسي ليونيد سولوفيوف وعن أسرته وعلاقته بطرابلس الشام
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
إسرائيل تقر إجراءات مالية عقابية بحق الضفة الغربية.. ما تداعياتها؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:03 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:32 GMT
19 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لم ولن تقبل بالتحالف الأمريكي الكردي لزعزعة أمن واستقرار البلاد
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
48 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:52 GMT
7 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
إسرائيل تقر إجراءات مالية عقابية بحق الضفة الغربية.. ما تداعياتها؟
17:03 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240824/بزشكيان-لو-كانت-الدول-الإسلامية-متحدة-لما-تجرأت-إسرائيل-على-ارتكاب-الحماقات-في-المنطقة-1092060976.html
بزشكيان: لو كانت الدول الإسلامية متحدة لما تجرأت إسرائيل على ارتكاب الحماقات في المنطقة
بزشكيان: لو كانت الدول الإسلامية متحدة لما تجرأت إسرائيل على ارتكاب الحماقات في المنطقة
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم السبت، أن "التماسك والوحدة هو السير في طريق الحق والعدالة بقيادة قائد الثورة في إطار السياسات العامة للنظام... 24.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-24T09:16+0000
2024-08-24T09:16+0000
إيران
أخبار إيران
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار العالم الآن
العالم
حركة حماس
إسماعيل هنية
الحرس الثوري الإيراني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0c/1091657300_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4400b9458d3ab9d46d049470afd70a41.jpg
وقال بزشكيان، خلال زیارته مرقد قائد الثورة الإيرانية الراحل الخميني، إن "الأعداء يحاولون إثارة الخلاف داخل المجتمع الإيراني وبين الدول الإسلامية وعلينا ألا ننخدع"، مؤكدا أنه "لو كانت الدول الإسلامية متحدة لما تجرأت إسرائيل أو أي جهة أخرى على ارتكاب الحماقات في المنطقة"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأضاف: "لو كانت البلدان الإسلامية متحدة لما تمكّنت أي قوة عالمية من ممارسة الغطرسة سواء أكانت الولايات المتحدة أم أي دولة أوروبية، موجها الشکر إلى رئيس مجلس الشورى ونواب المجلس علی منحهم الثقة لجميع الوزراء المقترحين للحكومة الـ14. وجددت إيران، في وقت سابق، التأكيد على "ضرورة معاقبة المعتدي على عمله الإرهابي وانتهاكه للسيادة الوطنية الإيرانية"، في إشارة للرد على اغتيال الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في طهران.وقالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، إنه "سيتم التخطيط بدقة لتوقيت وطريقة رد إيران لضمان حدوثه في لحظة من المفاجأة القصوى"، مؤكدة بالقول: "ردنا لا بد أن يكون محسوبا لتجنب أي تأثير سلبي على وقف إطلاق النار المحتمل بغزة".وأضافت البعثة الإيرانية: "عندما تكون أعينهم ثابتة على شاشات الرادار سيفاجأون من الأرض وربما من السماء أيضا"، متابعا: "أي رد يجب أن يعاقب إسرائيل ويردع أي هجمات مستقبلية في البلاد". وأكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد محمد علي نائيني، الثلاثاء الماضي، أن "طهران لم تترك أبدًا أي هجوم عليها يمر دون رد"، مشيرًا إلى أن الرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس إسماعيل هنية، في طهران، سيأتي في الوقت المناسب.وقال نائيني في تصريحات للتلفزيون الرسمي الإيراني: "لم نترك أي هجوم على أهداف إيرانية، يمر دون رد، وعلى العدو أن ينتظر ضربات محسوبة ودقيقة في الوقت المناسب"، مضيفا أن "الرد على اغتيال هنية، قد يستغرق زمنًا طويلًا، والزمن يسير لصالحنا".وفي وقت سابق، أعلن الحرس الثوري الإيراني، مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وأحد مرافقيه، نتيجة قصف استهدف مقر إقامتهما في العاصمة طهران، مشيرًا إلى أن التحقيق في أسباب وملابسات هذا الحادث جارٍ.وتتزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع مع توعّد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بطهران، في عملية نسبت لإسرائيل، واغتيال القيادي البارز في "حزب الله" فؤاد شكر، بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، مع تعزيز الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة.
https://sarabic.ae/20240821/سيفاجأون-من-الأرض-وربما-من-السماء-إيران-تكشف-خطة-الرد-الدقيقة-على-إسرائيل-1091944139.html
https://sarabic.ae/20240817/مسؤولون-إسرائيليون-إيران-وحزب-الله-خفضا-مستوى-جاهزية-وحداتهما-الصاروخية-1091834643.html
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0c/1091657300_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_030092f741c92575825b9281203a99cc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم, حركة حماس, إسماعيل هنية, الحرس الثوري الإيراني
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم, حركة حماس, إسماعيل هنية, الحرس الثوري الإيراني

بزشكيان: لو كانت الدول الإسلامية متحدة لما تجرأت إسرائيل على ارتكاب الحماقات في المنطقة

09:16 GMT 24.08.2024
© AP Photo / Vahid Salemiالرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
تابعنا عبر
أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم السبت، أن "التماسك والوحدة هو السير في طريق الحق والعدالة بقيادة قائد الثورة في إطار السياسات العامة للنظام والقانون".
وقال بزشكيان، خلال زیارته مرقد قائد الثورة الإيرانية الراحل الخميني، إن "الأعداء يحاولون إثارة الخلاف داخل المجتمع الإيراني وبين الدول الإسلامية وعلينا ألا ننخدع"، مؤكدا أنه "لو كانت الدول الإسلامية متحدة لما تجرأت إسرائيل أو أي جهة أخرى على ارتكاب الحماقات في المنطقة"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.
وأضاف: "لو كانت البلدان الإسلامية متحدة لما تمكّنت أي قوة عالمية من ممارسة الغطرسة سواء أكانت الولايات المتحدة أم أي دولة أوروبية، موجها الشکر إلى رئيس مجلس الشورى ونواب المجلس علی منحهم الثقة لجميع الوزراء المقترحين للحكومة الـ14.
الحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2024
"سيفاجأون من الأرض وربما من السماء"... إيران تكشف خطة الرد الدقيقة على إسرائيل
21 أغسطس, 05:53 GMT
وجددت إيران، في وقت سابق، التأكيد على "ضرورة معاقبة المعتدي على عمله الإرهابي وانتهاكه للسيادة الوطنية الإيرانية"، في إشارة للرد على اغتيال الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في طهران.
وقالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، إنه "سيتم التخطيط بدقة لتوقيت وطريقة رد إيران لضمان حدوثه في لحظة من المفاجأة القصوى"، مؤكدة بالقول: "ردنا لا بد أن يكون محسوبا لتجنب أي تأثير سلبي على وقف إطلاق النار المحتمل بغزة".
وأضافت البعثة الإيرانية: "عندما تكون أعينهم ثابتة على شاشات الرادار سيفاجأون من الأرض وربما من السماء أيضا"، متابعا: "أي رد يجب أن يعاقب إسرائيل ويردع أي هجمات مستقبلية في البلاد".
وأكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد محمد علي نائيني، الثلاثاء الماضي، أن "طهران لم تترك أبدًا أي هجوم عليها يمر دون رد"، مشيرًا إلى أن الرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس إسماعيل هنية، في طهران، سيأتي في الوقت المناسب.
وقال نائيني في تصريحات للتلفزيون الرسمي الإيراني: "لم نترك أي هجوم على أهداف إيرانية، يمر دون رد، وعلى العدو أن ينتظر ضربات محسوبة ودقيقة في الوقت المناسب"، مضيفا أن "الرد على اغتيال هنية، قد يستغرق زمنًا طويلًا، والزمن يسير لصالحنا".
الآلاف يشيعون القيادي في حزب الله فؤاد شكر - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2024
مسؤولون إسرائيليون: إيران و"حزب الله" خفضا مستوى جاهزية وحداتهما الصاروخية
17 أغسطس, 02:20 GMT
وفي وقت سابق، أعلن الحرس الثوري الإيراني، مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وأحد مرافقيه، نتيجة قصف استهدف مقر إقامتهما في العاصمة طهران، مشيرًا إلى أن التحقيق في أسباب وملابسات هذا الحادث جارٍ.
وتتزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع مع توعّد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بطهران، في عملية نسبت لإسرائيل، واغتيال القيادي البارز في "حزب الله" فؤاد شكر، بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، مع تعزيز الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ с антидроновым ружьем у танка Т-62 2-го армейского корпуса группировки войск Юг - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:44 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. المالكي: على حماس أن تقبل بوجود قيادة فلسطينية واحدة05:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала