https://sarabic.ae/20240915/الخبراء-الروس-يدرسون-الرأس-الحربي-لصاروخ-هيمارس-1092731163.html
الخبراء الروس يدرسون الرأس الحربي لصاروخ "هيمارس"
الخبراء الروس يدرسون الرأس الحربي لصاروخ "هيمارس"
سبوتنيك عربي
بدأ الخبراء الروس المتخصصون في أسلحة الصواريخ بفحص الرأس الحربي لصاروخ "هيمارس" الأمريكي الصنع، الذي أسقطته أنظمة الدفاع الروسية. 15.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-15T09:19+0000
2024-09-15T09:19+0000
2024-09-15T09:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
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وقال خبير روسي لوكالة "سبوتنيك": "في الوقت الحالي ندرس الرأس الحربي لصاروخ "هيمارس" بعناية، ماذا وكيف يعمل... الجزء المسؤول عن تشغيل الصاروخ نفسه بالكامل، بدأنا في تفكيكه ونقوم بدراسته".وأكد أنه "ما يهمنا كشف أسرار ومواصفات الجزء المسؤول عن تشغيل الصاروخ بالكامل".تجدر الإشارة إلى أن تطوير صواريخ "هيمارس" تم في مختبرات "لوكهيد مارتن" الأمريكية، بين أعوام 1996 و2000، وبدأ إنتاجه عام 2003، وكلّف ابتكاره وإنتاجه الخزينة الأمريكية مليارات الدولارات.
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روسيا, سلاح روسيا
الخبراء الروس يدرسون الرأس الحربي لصاروخ "هيمارس"
بدأ الخبراء الروس المتخصصون في أسلحة الصواريخ بفحص الرأس الحربي لصاروخ "هيمارس" الأمريكي الصنع، الذي أسقطته أنظمة الدفاع الروسية.
وقال خبير روسي لوكالة "سبوتنيك": "في الوقت الحالي ندرس الرأس الحربي لصاروخ "هيمارس" بعناية، ماذا وكيف يعمل... الجزء المسؤول عن تشغيل الصاروخ نفسه بالكامل، بدأنا في تفكيكه ونقوم بدراسته".
وأضاف: "بين أيدينا الآن نظام التحكم لمثبتات ذروة الرأس والدارات الدقيقة ومنظومته الإلكترونية. سنحلل مكوناته كافة".
وأكد أنه "ما يهمنا كشف أسرار ومواصفات الجزء المسؤول عن تشغيل الصاروخ بالكامل".
تجدر الإشارة إلى أن تطوير صواريخ "هيمارس" تم في مختبرات "لوكهيد مارتن" الأمريكية، بين أعوام 1996 و2000، وبدأ إنتاجه عام 2003، وكلّف ابتكاره وإنتاجه الخزينة الأمريكية مليارات الدولارات.