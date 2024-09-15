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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240915/الخبراء-الروس-يدرسون-الرأس-الحربي-لصاروخ-هيمارس-1092731163.html
الخبراء الروس يدرسون الرأس الحربي لصاروخ "هيمارس"
الخبراء الروس يدرسون الرأس الحربي لصاروخ "هيمارس"
سبوتنيك عربي
بدأ الخبراء الروس المتخصصون في أسلحة الصواريخ بفحص الرأس الحربي لصاروخ "هيمارس" الأمريكي الصنع، الذي أسقطته أنظمة الدفاع الروسية. 15.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-15T09:19+0000
2024-09-15T09:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
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وقال خبير روسي لوكالة "سبوتنيك": "في الوقت الحالي ندرس الرأس الحربي لصاروخ "هيمارس" بعناية، ماذا وكيف يعمل... الجزء المسؤول عن تشغيل الصاروخ نفسه بالكامل، بدأنا في تفكيكه ونقوم بدراسته".وأكد أنه "ما يهمنا كشف أسرار ومواصفات الجزء المسؤول عن تشغيل الصاروخ بالكامل".تجدر الإشارة إلى أن تطوير صواريخ "هيمارس" تم في مختبرات "لوكهيد مارتن" الأمريكية، بين أعوام 1996 و2000، وبدأ إنتاجه عام 2003، وكلّف ابتكاره وإنتاجه الخزينة الأمريكية مليارات الدولارات.
https://sarabic.ae/20240828/بعد-العثور-على-رأس-مقذوف-لـهيمارس-قربها-محطة-كورسك-تعمل-بشكل-طبيعي--1092164811.html
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روسيا, سلاح روسيا
روسيا, سلاح روسيا

الخبراء الروس يدرسون الرأس الحربي لصاروخ "هيمارس"

09:19 GMT 15.09.2024
© Photoشظايا صاروخ "إم31" شديد الانفجار أطلقته القوات المسلحة الأوكرانية من راجمة الصواريخ "إم 142" (هيمارس)، وأسقطته الدفاعات الجوية الروسية. في الصورة يمكنك رؤية طبيعة الأضرار التي لحقت بجسم الصاروخ.
شظايا صاروخ إم31 شديد الانفجار أطلقته القوات المسلحة الأوكرانية من راجمة الصواريخ إم 142 (هيمارس)، وأسقطته الدفاعات الجوية الروسية. في الصورة يمكنك رؤية طبيعة الأضرار التي لحقت بجسم الصاروخ. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2024
© Photo
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بدأ الخبراء الروس المتخصصون في أسلحة الصواريخ بفحص الرأس الحربي لصاروخ "هيمارس" الأمريكي الصنع، الذي أسقطته أنظمة الدفاع الروسية.
وقال خبير روسي لوكالة "سبوتنيك": "في الوقت الحالي ندرس الرأس الحربي لصاروخ "هيمارس" بعناية، ماذا وكيف يعمل... الجزء المسؤول عن تشغيل الصاروخ نفسه بالكامل، بدأنا في تفكيكه ونقوم بدراسته".

وأضاف: "بين أيدينا الآن نظام التحكم لمثبتات ذروة الرأس والدارات الدقيقة ومنظومته الإلكترونية. سنحلل مكوناته كافة".

وأكد أنه "ما يهمنا كشف أسرار ومواصفات الجزء المسؤول عن تشغيل الصاروخ بالكامل".
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تجدر الإشارة إلى أن تطوير صواريخ "هيمارس" تم في مختبرات "لوكهيد مارتن" الأمريكية، بين أعوام 1996 و2000، وبدأ إنتاجه عام 2003، وكلّف ابتكاره وإنتاجه الخزينة الأمريكية مليارات الدولارات.
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