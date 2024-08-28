https://sarabic.ae/20240828/بعد-العثور-على-رأس-مقذوف-لـهيمارس-قربها-محطة-كورسك-تعمل-بشكل-طبيعي--1092164811.html

بعد العثور على رأس مقذوف لـ"هيمارس" قربها... محطة كورسك تعمل بشكل طبيعي

بعد العثور على رأس مقذوف لـ"هيمارس" قربها... محطة كورسك تعمل بشكل طبيعي

سبوتنيك عربي

أكدت شركة "روسانيرغاتوم" الروسية للطاقة النووية، اليوم الأربعاء، أن محطة كورسك للطاقة النووية تعمل بشكل طبيعي، وذلك على خلفية إعلان الحرس الوطني الروسي عن... 28.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-28T10:50+0000

2024-08-28T10:50+0000

2024-08-28T10:50+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت "روسانيرغاتوم" في إفادة لوكالة "سبوتنيك"، إن "المحطة تعمل بشكل طبيعي".وكان رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، قد أكد أمس الثلاثاء، أن الوضع فيما يتعلق بمحطة كورسك للطاقة النووية "خطير".وأضاف غروسي أن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستواصل تعزيز السلامة النووية في كل مكان"، مشيرًا بالقول: "هناك خطر لوقوع حادث نووي في مقاطعة كورسك الروسية".من جانبه، أعلن المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية للطاقة النووية، أليكسي ليخاتشيوف، أن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تتفق مع "روساتوم" بأن مهاجمة محطة كورسك النووية ستكون بمثابة ضربة لصناعة الطاقة النووية بأكملها على كوكب الأرض".وشنّت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، هجومًا على الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، في 6 أغسطس/ آب الجاري، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتداء الأوكراني بـ"الاستفزازي".وتواصل القوات الروسية تطهير مقاطعة كورسك من فلول القوات المسلحة الأوكرانية، حيث بلغت خسار الجيش الأوكراني، منذ بدء الهجوم، في 6 أغسطس الجاري حتى الآن، 6600 عسكري أوكراني و73 دبابة وعشرات المدرعات والآليات والأسلحة الأخرى.

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https://sarabic.ae/20240828/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1092153592.html

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