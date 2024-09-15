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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240915/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-29-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-مقاطعات-عدة-1092726494.html
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 29 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات عدة
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 29 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات عدة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، دمرت 29 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق أراضي مقاطعات عدة روسية، خلال الليلة الماضية. 15.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-15T05:02+0000
2024-09-15T05:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية: "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بمسيرات على أهداف داخل الأراضي الروسية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، لحماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تدمر "كوزاك" في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك ... فيديو قوات روسية تدمر دبابة أمريكية من طراز برادلي في خاركوف.. فيديو
https://sarabic.ae/20240914/الجيش-الروسي-يشن-هجوما-على-مطار-أوكراني-وقاعدة-زوارق-مسيرة-1092706725.html
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روسيا

الدفاعات الجوية الروسية تسقط 29 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات عدة

05:02 GMT 15.09.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة "غراد" مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، دمرت 29 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق أراضي مقاطعات عدة روسية، خلال الليلة الماضية.
وقالت الدفاع الروسية: "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بمسيرات على أهداف داخل الأراضي الروسية".

وأضافت: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 15 مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و5 فوق أراضي مقاطعة كورسك، و4 فوق أراضي مقاطعة سمولينسك، و2 فوق أراضي مقاطعة أوريول وواحدة فوق كل من مقاطعات بيلغورود وكالوغا وروستوف".

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، لحماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
القوات الروسية تدمر مخزنا لراجمات الصواريخ الأوكرانية في سومي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2024
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الجيش الروسي يشن هجوما على مطار عسكري وقاعدة زوارق مسيرة للقوات الأوكرانية
أمس, 10:04 GMT
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تدمر "كوزاك" في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك ... فيديو
قوات روسية تدمر دبابة أمريكية من طراز برادلي في خاركوف.. فيديو
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