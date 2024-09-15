https://sarabic.ae/20240915/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-29-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-مقاطعات-عدة-1092726494.html
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 29 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات عدة
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 29 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات عدة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، دمرت 29 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق أراضي مقاطعات عدة روسية، خلال الليلة الماضية. 15.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-15T05:02+0000
2024-09-15T05:02+0000
2024-09-15T05:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية: "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بمسيرات على أهداف داخل الأراضي الروسية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، لحماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تدمر "كوزاك" في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك ... فيديو قوات روسية تدمر دبابة أمريكية من طراز برادلي في خاركوف.. فيديو
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روسيا
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 29 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات عدة
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، دمرت 29 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق أراضي مقاطعات عدة روسية، خلال الليلة الماضية.
وقالت الدفاع الروسية: "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بمسيرات على أهداف داخل الأراضي الروسية".
وأضافت: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 15 مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و5 فوق أراضي مقاطعة كورسك، و4 فوق أراضي مقاطعة سمولينسك، و2 فوق أراضي مقاطعة أوريول وواحدة فوق كل من مقاطعات بيلغورود وكالوغا وروستوف".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، لحماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.