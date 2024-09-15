https://sarabic.ae/20240915/بشر-الخصاونة-حقائق-وإنجازات-أطول-رئيس-وزراء-أردني-بقاء-في-عهد-الملك-عبد-الله-الثاني-1092737041.html

بشر الخصاونة... حقائق وإنجازات أطول رئيس وزراء أردني بقاء في عهد الملك عبد الله الثاني

بشر الخصاونة... حقائق وإنجازات أطول رئيس وزراء أردني بقاء في عهد الملك عبد الله الثاني

سبوتنيك عربي

تقدم بشر الخصاونة، اليوم الأحد، باستقالته، بعد الانتخابات النيابية الـ20، ليختتم بذلك أطول مسيرة لرئيس وزراء أردني في فترة حكم الملك عبد الله بن الحسين. 15.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-15T12:59+0000

2024-09-15T12:59+0000

2024-09-15T12:59+0000

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وكلّف ملك الأردن، جعفر حسان، بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لحكومة الخصاونة.وبموجب دستور الأردن، فإن الحكومة عادة تستقيل بعد الانتخابات التشريعية، وملك البلاد هو الذي يعين رئيس الوزراء، وليس البرلمان الذي يتمتع بسلطات محدودة.وشهدت حقبة بشر الخصاونة (55 عاما)، الذي شكّل حكومته في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2020 نقلة سياسية واقتصادية في ظرف استثنائي فرضه فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، ونجحت حكومته في الحد من تداعيات الجائحة العالمية، من خلال تطبيق استراتيجيات صحية واقتصادية شاملة.أبرز إنجازات الخصاونةعلى مدى 4 سنوات، تعاملت حكومة بشر الخصاونة مع ملفات حساسة ظل بعضها عالقا لسنوات، منها الباص السريع، وأبراج السادس التي نبضت بالحياة.كما عملت حكومته على تنفيذ حزمة من الإصلااحات الاقتصادية والهيكلية، والتي انعكست بارتفاع مؤشرات اقتصادية ونقدية.وفي عهد حكومة الخصاونة، أنجز الأردن منظومة الإصلاح بمساراته الثلاثة، كما أقرت خطة متقدمة لتطوير القطاع العام، وعالجت بعض الخلل في قطاعات المياه والطاقة والكهرباء.وكانت أحدث الإنجازات البارزة لحكومة الخصاونة، هي تطوير البنية التحتية الرقمية، وتحسين البيئة الاستثمارية في الأردن، من خلال إصلاحات هيكلية وتشريعية.ضبط الحدودوعلى المستوى الأمني، عملت حكومة بشر الخصاونة على تعزيز الاستقرار الداخلي، وضبط الحدود بفعالية.7 تعديلات وزاريةأجرى بشر الخصاونة 7 تعديلات وزارية في عهده، من أجل تعزيز الأداء الوزاري، وتحقيق الاستقرار السياسي، كما جرت في عهده انتخابات مجلس النواب الأردني الـ19.بشر الخصاونة في سطوروُلد بشر الخصاونة في 27 يناير/ كانون الثاني عام 1969، وحاز على درجة الدكتوراه في القانون من جامعة لندن "سكول أوف إيكونوميك"، كما أنه حاصل على درجات ماجستير دكتوراه من جامعات بريطانية جديدة في مجال القانون والعلاقات الدولية والاقتصاد.وفي الفترة من 2000 إلى 2002، حال الخصاونة دبلومان في مكافحة الإرهاب والتطرف من مركز دراسات الشرق الأدنى وجنوب آسيا في كلية الدفاع الوطني الأمريكية.وتقلد خلال مسيرته العديد من المناصب الهامة، منها سفير الأردن لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية 2012 – 2016، ووزير الدولة للشؤون الخارجية 2016 – 2017، ووزير الدولة للشؤون القانونية من 2017-2018، ومستشار الملك للتنسيق والاتصال 2019 – 2020، ومستشار سياسي للعاهل الأردني بداية من أغسطس/ آب 2020.كما أن بشر الخصاونة حائز على عدد من التكريمات، منها وساما "الاستقلال" و"الكوكب الأردني".

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أخبار الأردن, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار, ملك الأردن عبدالله الثاني