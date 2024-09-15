https://sarabic.ae/20240915/خبير-أمريكي-فكرة-انضمام-أوكرانيا-إلى-الناتو-تحكم-عليها-بأضرار-كبيرة-1092739974.html
خبير أمريكي: فكرة انضمام أوكرانيا إلى الناتو تحكم عليها بأضرار كبيرة
خبير أمريكي: فكرة انضمام أوكرانيا إلى الناتو تحكم عليها بأضرار كبيرة
سبوتنيك عربي
أفاد عالم السياسة الأمريكي جون ميرشايمر، بأن التصريحات الغربية بشأن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) لن تؤدي إلا إلى إلحاق ضرر أكبر بالبلاد. 15.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-15T14:20+0000
2024-09-15T14:20+0000
2024-09-15T14:20+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال خلال مقابلة على موقع "يوتيوب": "أوكرانيا في ورطة كبيرة في ساحة المعركة، والحديث عن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي وخاصة حلف شمال الأطلسي، يحكم على أوكرانيا بأضرار كبيرة".ووفقا للخبير، في مثل هذا السيناريو، ستفقد كييف السيطرة على مناطق واسعة وتتحول إلى دولة مارقة، وأن مثل هذه المحادثات لا تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع الرهيب بالفعل بالنسبة للأوكرانيين.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240915/خبير-أمريكي-يدق-ناقوس-الخطر-بشأن-الوضع-على-الجبهة-الأوكرانية--1092736665.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
خبير أمريكي: فكرة انضمام أوكرانيا إلى الناتو تحكم عليها بأضرار كبيرة
أفاد عالم السياسة الأمريكي جون ميرشايمر، بأن التصريحات الغربية بشأن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) لن تؤدي إلا إلى إلحاق ضرر أكبر بالبلاد.
وقال خلال مقابلة على موقع "يوتيوب": "أوكرانيا في ورطة كبيرة في ساحة المعركة، والحديث عن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي وخاصة حلف شمال الأطلسي، يحكم على أوكرانيا بأضرار كبيرة".
ووفقا للخبير، في مثل هذا السيناريو، ستفقد كييف السيطرة على مناطق واسعة وتتحول إلى دولة مارقة، وأن مثل هذه المحادثات لا تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع الرهيب بالفعل بالنسبة للأوكرانيين.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.