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عالم سبوتنيك
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تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
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خبير أمريكي: فكرة انضمام أوكرانيا إلى الناتو تحكم عليها بأضرار كبيرة
خبير أمريكي: فكرة انضمام أوكرانيا إلى الناتو تحكم عليها بأضرار كبيرة
سبوتنيك عربي
أفاد عالم السياسة الأمريكي جون ميرشايمر، بأن التصريحات الغربية بشأن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) لن تؤدي إلا إلى إلحاق ضرر أكبر بالبلاد. 15.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-15T14:20+0000
2024-09-15T14:20+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال خلال مقابلة على موقع "يوتيوب": "أوكرانيا في ورطة كبيرة في ساحة المعركة، والحديث عن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي وخاصة حلف شمال الأطلسي، يحكم على أوكرانيا بأضرار كبيرة".ووفقا للخبير، في مثل هذا السيناريو، ستفقد كييف السيطرة على مناطق واسعة وتتحول إلى دولة مارقة، وأن مثل هذه المحادثات لا تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع الرهيب بالفعل بالنسبة للأوكرانيين.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240915/خبير-أمريكي-يدق-ناقوس-الخطر-بشأن-الوضع-على-الجبهة-الأوكرانية--1092736665.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

خبير أمريكي: فكرة انضمام أوكرانيا إلى الناتو تحكم عليها بأضرار كبيرة

14:20 GMT 15.09.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورجندي من القوات المسلحة الروسية يحمل علبة خرطوشة من مدفع 2أ3بي "غياتسينت-بي" عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جندي من القوات المسلحة الروسية يحمل علبة خرطوشة من مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أفاد عالم السياسة الأمريكي جون ميرشايمر، بأن التصريحات الغربية بشأن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) لن تؤدي إلا إلى إلحاق ضرر أكبر بالبلاد.
وقال خلال مقابلة على موقع "يوتيوب": "أوكرانيا في ورطة كبيرة في ساحة المعركة، والحديث عن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي وخاصة حلف شمال الأطلسي، يحكم على أوكرانيا بأضرار كبيرة".
ووفقا للخبير، في مثل هذا السيناريو، ستفقد كييف السيطرة على مناطق واسعة وتتحول إلى دولة مارقة، وأن مثل هذه المحادثات لا تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع الرهيب بالفعل بالنسبة للأوكرانيين.
عمل طاقم مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير أمريكي يدق ناقوس الخطر بشأن الوضع على الجبهة الأوكرانية
12:47 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديو
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
مشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديو
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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