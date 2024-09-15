https://sarabic.ae/20240915/خبير-بريطاني-يكشف-عن-حالة-القوات-الأوكرانية-على-الجبهة-1092748906.html
خبير بريطاني يكشف عن حالة القوات الأوكرانية على الجبهة
خبير بريطاني يكشف عن حالة القوات الأوكرانية على الجبهة
سبوتنيك عربي
أفاد الخبير البريطاني، ألكسندر ميركوريس، بأن المقاتلين في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية يشتكون من أوامر الجنرالات بالاحتفاظ بمواقعهم بأي ثمن، مما يؤدي إلى... 15.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-15T20:35+0000
2024-09-15T20:35+0000
2024-09-15T20:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ميركوريس على موقع "يوتيوب": "اشتكى ضابط أوكراني من أن الجنرالات الأوكرانيين يقيسون النجاح من خلال ما إذا كانوا يشغلون مواقعهم على الخريطة، بغض النظر عن التكلفة".وأشار الخبير إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية تضحي بعدد كبير من الجنود، لكن المدينة ستسقط قريباً على أي حال".واختتم ميركوريس كلامه، قائلاً: "كل يوم تعاني أوكرانيا من الهزيمة في ساحة المعركة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240915/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-بوركي-في-مقاطعة-كورسك-1092744517.html
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روسيا
خبير بريطاني يكشف عن حالة القوات الأوكرانية على الجبهة
20:35 GMT 15.09.2024 (تم التحديث: 20:47 GMT 15.09.2024)
أفاد الخبير البريطاني، ألكسندر ميركوريس، بأن المقاتلين في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية يشتكون من أوامر الجنرالات بالاحتفاظ بمواقعهم بأي ثمن، مما يؤدي إلى الخسائر.
وقال ميركوريس على موقع "يوتيوب": "اشتكى ضابط أوكراني من أن الجنرالات الأوكرانيين يقيسون النجاح من خلال ما إذا كانوا يشغلون مواقعهم على الخريطة، بغض النظر عن التكلفة".
وتابع: "ونحن نرى كيف يدفع الجيش الأوكراني ثمن ذلك. معركة تشاسوف يار هي "مفرمة لحم" أخرى للجيش الأوكراني".
وأشار الخبير إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية تضحي بعدد كبير من الجنود، لكن المدينة ستسقط قريباً على أي حال".
واختتم ميركوريس كلامه، قائلاً: "كل يوم تعاني أوكرانيا من الهزيمة في ساحة المعركة".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.