https://sarabic.ae/20240916/إصابة-8-مدنيين-جراء-قصف-إرهابي-أوكراني-على-مقاطعة-بيلغورود-الروسية--1092766388.html
إصابة 8 مدنيين جراء قصف إرهابي أوكراني على مقاطعة بيلغورود الروسية
إصابة 8 مدنيين جراء قصف إرهابي أوكراني على مقاطعة بيلغورود الروسية
سبوتنيك عربي
أفاد حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الاثنين، بإصابة 8 مدنيين أحدهم بحالة حرجة في حصيلة أولية جراء قصف إرهابي أوكراني صباح اليوم على... 16.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-16T11:17+0000
2024-09-16T11:17+0000
2024-09-16T11:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال غلادكوف عبر منشور شاركه على قناته في تطبيق "تلغرام": "بحسب البيانات الأولية فقد أصيب 8 مدنيين".وتنفذ القوات المسلحة الأوكرانية اعتداءات تستهدف فيها المنشآت المدنية الروسية والمدنيين في المقاطعات الروسية الحدودية.وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات والزوارق المسيرة والصواريخ.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات..
https://sarabic.ae/20240914/مقتل-شخص-جراء-قصف-أوكراني-استهدف-بيلغورود-الروسية-1092723687.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
إصابة 8 مدنيين جراء قصف إرهابي أوكراني على مقاطعة بيلغورود الروسية
أفاد حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الاثنين، بإصابة 8 مدنيين أحدهم بحالة حرجة في حصيلة أولية جراء قصف إرهابي أوكراني صباح اليوم على مركز المقاطعة.
وقال غلادكوف عبر منشور شاركه على قناته في تطبيق "تلغرام": "بحسب البيانات الأولية فقد أصيب 8 مدنيين".
وأضاف: "أحد الضحايا في حالة حرجة والبقية إصاباتهم متوسطة، وقامت خدمة سيارات الإسعاف بإيصال الجرحى إلى المؤسسات الطبية في بيلغورود".
وتنفذ القوات المسلحة الأوكرانية اعتداءات تستهدف فيها المنشآت المدنية الروسية والمدنيين في المقاطعات الروسية الحدودية.
وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات والزوارق المسيرة والصواريخ.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي، ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل قواتها على الجبهة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة
، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات..