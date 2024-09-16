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خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
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ملفات ساخنة
رئيس الاستخبارات ووزير الخارجية المصريان يزوران إريتريا: تعميقٌ للعلاقات أم حصار لإثيوبيا؟
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
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08:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
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09:03 GMT
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خبير فلسطيني: هناك ضرورة لتحرك عربي ودولي في مواجهة المخطط الإسرائيلي لتهجير أهالي غزة
خبير فلسطيني: هناك ضرورة لتحرك عربي ودولي في مواجهة المخطط الإسرائيلي لتهجير أهالي غزة
سبوتنيك عربي
حذر ثائر نوفل أبو عطيوي، مدير مركز العرب للأبحاث والدراسات في فلسطين، من "خطة الجنرالات" الإسرائيلية التي تقوم على تهجير وطرد وإخلاء السكان الفلسطينيين شمالي... 16.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-16T16:54+0000
2024-09-16T16:54+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل
قطاع غزة
حركة حماس
حصري
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وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن هذه الخطة تهدف إلى توسيع رقعة مساحة إسرائيل على حساب الأراضي الفلسطينية، وتحويلها إلى منطقة استيطانية تحتوي على العديد من المستوطنات، مؤكدًا أن من الممكن تطبيق الخطة على أرض الواقع.وقال إن التطبيق سيكون في ظل استغلال إسرائيل لظروف الحرب المستمرة للشهر الثاني عشر على التوالي، وفي ظل صمت وعجز المجتمع الدولي على إدانة هذه الاعتداءات بشكل عملي وفعلي، والتي من أهم مظاهر الصمت والعجز الدولي عدم تمكنه من وقف الحرب على غزة والضغط على إسرائيل من أجل إبرام صفقة تبادل تقوم إلى اتفاق لوقف شامل للحرب.ويرى أن الخطة سيكون لها تأثير فعلي على سير عمليات المفاوضات وجهود الوسطاء على صعيد صفقة تبادل الأسرى وإنهاء الحرب، بل ستكون وفي حال تنفيذها بمثابة الضربة القاضية لعملية التسوية التفاوضية ولجهود الوسطاء وخصوصًا مصر وقطر، بسبب ما بذلوه من جهود مضنية ومتواصلة على مدار شهور عديدة.وأكد أبو عطيوي أن الخطة التي تهدف إلى اقتلاع سكان قطاع غزة من مناطق سكنهم والزج بهم نحو التشريد والهجرة الجماعية ستكون بمثابة نكبة جديدة تضاف إلى النكبات الفلسطينية، مشددا على ضرورة التصدي لهذه الخطة فلسطينيا وعربيا ودوليا وفي كافة المحافل الدولية ضمن وضع خطة وبرنامج فلسطيني عربي دبلوماسي موحد يخاطب به العالم بأسره من خطورة عملية التهجير، والعمل على وقف الحرب على غزة.وأشار إلى أن حزب الليكود ينظم هذه المبادرة بهدف مساعدة نتنياهو على تثبيت سياسة الحزب إزاء غزة وصد الضغوط الدولية بشأن قبول مقترح وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.وعلى الرغم من استمرار مفاوضات تبادل الأسرى بوساطة مصر وقطر، كشفت تقارير عبرية عن خطة إسرائيلية لتحويل شمال قطاع غزة إلى منطقة عسكرية، وإخلاء 200 ألف فلسطيني من سكان شمال القطاع إلى جنوبه، لإبقاء المنطقة خاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية الكاملة.وأطلق حزب "الليكود" الحاكم في إسرائيل، حملة لجمع توقيعات نواب على عريضة موجهة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تطالبه بتنفيذ الخطة، التي أعدها رئيس شعبة العمليات الأسبق في هيئة رئاسة أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال في الاحتياط غيورا آيلاند.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن مقتل أكثر من 41 ألف قتيل وأكثر من 95 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص في تعداد المفقودين.
https://sarabic.ae/20240916/لافروف-يجري-مؤتمرا-صحفيا-مع-نظيره-المصري-فيديو--1092767085.html
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العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, قطاع غزة, حركة حماس, حصري
العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, قطاع غزة, حركة حماس, حصري

خبير فلسطيني: هناك ضرورة لتحرك عربي ودولي في مواجهة المخطط الإسرائيلي لتهجير أهالي غزة

16:54 GMT 16.09.2024
© Sputnik . Ajwad Jradatصورة تظهر آثار القصف على مدرسة مصطفى حافظ في غزة
صورة تظهر آثار القصف على مدرسة مصطفى حافظ في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
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حصري
حذر ثائر نوفل أبو عطيوي، مدير مركز العرب للأبحاث والدراسات في فلسطين، من "خطة الجنرالات" الإسرائيلية التي تقوم على تهجير وطرد وإخلاء السكان الفلسطينيين شمالي قطاع غزة.
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن هذه الخطة تهدف إلى توسيع رقعة مساحة إسرائيل على حساب الأراضي الفلسطينية، وتحويلها إلى منطقة استيطانية تحتوي على العديد من المستوطنات، مؤكدًا أن من الممكن تطبيق الخطة على أرض الواقع.
وقال إن التطبيق سيكون في ظل استغلال إسرائيل لظروف الحرب المستمرة للشهر الثاني عشر على التوالي، وفي ظل صمت وعجز المجتمع الدولي على إدانة هذه الاعتداءات بشكل عملي وفعلي، والتي من أهم مظاهر الصمت والعجز الدولي عدم تمكنه من وقف الحرب على غزة والضغط على إسرائيل من أجل إبرام صفقة تبادل تقوم إلى اتفاق لوقف شامل للحرب.
ويرى أن الخطة سيكون لها تأثير فعلي على سير عمليات المفاوضات وجهود الوسطاء على صعيد صفقة تبادل الأسرى وإنهاء الحرب، بل ستكون وفي حال تنفيذها بمثابة الضربة القاضية لعملية التسوية التفاوضية ولجهود الوسطاء وخصوصًا مصر وقطر، بسبب ما بذلوه من جهود مضنية ومتواصلة على مدار شهور عديدة.
وأكد أبو عطيوي أن الخطة التي تهدف إلى اقتلاع سكان قطاع غزة من مناطق سكنهم والزج بهم نحو التشريد والهجرة الجماعية ستكون بمثابة نكبة جديدة تضاف إلى النكبات الفلسطينية، مشددا على ضرورة التصدي لهذه الخطة فلسطينيا وعربيا ودوليا وفي كافة المحافل الدولية ضمن وضع خطة وبرنامج فلسطيني عربي دبلوماسي موحد يخاطب به العالم بأسره من خطورة عملية التهجير، والعمل على وقف الحرب على غزة.
مؤتمر صحفي عقب محادثات بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2024
لافروف في مؤتمر مع نظيره المصري: أمريكا تعرقل أي قرار في مجلس الأمن يؤدي لوقف إطلاق النار في غزة
11:14 GMT
وأشار إلى أن حزب الليكود ينظم هذه المبادرة بهدف مساعدة نتنياهو على تثبيت سياسة الحزب إزاء غزة وصد الضغوط الدولية بشأن قبول مقترح وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
وعلى الرغم من استمرار مفاوضات تبادل الأسرى بوساطة مصر وقطر، كشفت تقارير عبرية عن خطة إسرائيلية لتحويل شمال قطاع غزة إلى منطقة عسكرية، وإخلاء 200 ألف فلسطيني من سكان شمال القطاع إلى جنوبه، لإبقاء المنطقة خاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية الكاملة.
وأطلق حزب "الليكود" الحاكم في إسرائيل، حملة لجمع توقيعات نواب على عريضة موجهة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تطالبه بتنفيذ الخطة، التي أعدها رئيس شعبة العمليات الأسبق في هيئة رئاسة أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال في الاحتياط غيورا آيلاند.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن مقتل أكثر من 41 ألف قتيل وأكثر من 95 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص في تعداد المفقودين.
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