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غواصتان نوويتان روسيتان تعبران أسفل طبقات جليد القطب المتجمد الشمالي
غواصتان نوويتان روسيتان تعبران أسفل طبقات جليد القطب المتجمد الشمالي
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن الغواصتين الصاروخيتين الاستراتيجيتين "الإمبراطور ألكسندر الثالث" و"كراسنويارسك"، اللّتين تعملان بالطاقة النووية،... 16.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-16T14:04+0000
2024-09-16T14:09+0000
روسيا
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وأكدت الوزارة، في بيان لها، أنه في إطار تعزيز تجمع قوات أسطول المحيط الهادئ وفقا لخطة وحدة القيادة والسيطرة "أوكيان-2024"، "نفذت الغواصتان عملية عبور تحت الجليد على طول الطرق القطبية من منطقة عمليات الأسطول الشمالي إلى منطقة القطاع الشرقي".ويشار إلى أن مناورات تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية "أوكيان - 2024"، بدأت في 10 سبتمبر/ أيلول الجاري، ولغاية اليوم الاثنين ، في مياه المحيط الهادئ والمحيط المتجمد الشمالي والبحر الأبيض المتوسط ​​وبحر قزوين وبحر البلطيق.وبحسب الوزارة، شارك في المناورات 90 ألف عسكري، وأكثر من 400 سفينة و125 طائرة وأكثر من 7.5 ألف وحدة من الأسلحة والمعدات، كما شارك في بداية المرحلة النشطة من التدريبات، القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية الرئيس فلاديمير بوتين، بالإشراف عليها عبر الهاتف.
https://sarabic.ae/20240916/لقطات-مدهشة-بعدسة-سبوتنيك-من-مناورات-أوكيان-2024-في-خليج-بطرس-الأكبر-الروسي-1092770595.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم

غواصتان نوويتان روسيتان تعبران أسفل طبقات جليد القطب المتجمد الشمالي

14:04 GMT 16.09.2024 (تم التحديث: 14:09 GMT 16.09.2024)
© Пресс-служба Минобороны РФ / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق صاروخ كروز كاليبر من فرقاطة الأسطول الشمالي الأدميرال غولوفكو من بحر بارنتس خلال تمرين القيادة والأركان الاستراتيجية "أوكيان - 2024"
إطلاق صاروخ كروز كاليبر من فرقاطة الأسطول الشمالي الأدميرال غولوفكو من بحر بارنتس خلال تمرين القيادة والأركان الاستراتيجية أوكيان - 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2024
© Пресс-служба Минобороны РФ
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن الغواصتين الصاروخيتين الاستراتيجيتين "الإمبراطور ألكسندر الثالث" و"كراسنويارسك"، اللّتين تعملان بالطاقة النووية، قامتا بعبور تحت الجليد إلى القطاع الشرقي من القطب الشمالي.
وأكدت الوزارة، في بيان لها، أنه في إطار تعزيز تجمع قوات أسطول المحيط الهادئ وفقا لخطة وحدة القيادة والسيطرة "أوكيان-2024"، "نفذت الغواصتان عملية عبور تحت الجليد على طول الطرق القطبية من منطقة عمليات الأسطول الشمالي إلى منطقة القطاع الشرقي".

وأشارت الوزارة إلى أن الطول الإجمالي لمسار العبور يزيد على 4000 ميل بحري، وذلك عبر مياه ستة بحار قطبية في ظروف جليدية صعبة، موضحة أن الغواصات عبرت برفقة الحماية القتالية لكورفيت "جريمياشي"، بالإضافة إلى قاطرة الإنقاذ "إس بي-408".

تقوم السفينة الحربية ريزكي بالتشويش السلبي خلال مناورة توضيحية معقدة بمشاركة سفن أسطول المحيط الهادئ والبحرية الصينية كجزء من مناورات المحيط -2024 في بحر اليابان. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2024
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ويشار إلى أن مناورات تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية "أوكيان - 2024"، بدأت في 10 سبتمبر/ أيلول الجاري، ولغاية اليوم الاثنين ، في مياه المحيط الهادئ والمحيط المتجمد الشمالي والبحر الأبيض المتوسط ​​وبحر قزوين وبحر البلطيق.
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وبحسب الوزارة، شارك في المناورات 90 ألف عسكري، وأكثر من 400 سفينة و125 طائرة وأكثر من 7.5 ألف وحدة من الأسلحة والمعدات، كما شارك في بداية المرحلة النشطة من التدريبات، القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية الرئيس فلاديمير بوتين، بالإشراف عليها عبر الهاتف.
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Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:35 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حزب الله": هجوم "أنصار الله" على إسرائيل كشف ضعفها06:11 GMT
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