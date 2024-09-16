https://sarabic.ae/20240916/غواصتان-نوويتان-روسيتان-تعبران-أسفل-طبقات-جليد-القطب-المتجمد-الشمالي-1092781840.html
غواصتان نوويتان روسيتان تعبران أسفل طبقات جليد القطب المتجمد الشمالي
غواصتان نوويتان روسيتان تعبران أسفل طبقات جليد القطب المتجمد الشمالي
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن الغواصتين الصاروخيتين الاستراتيجيتين "الإمبراطور ألكسندر الثالث" و"كراسنويارسك"، اللّتين تعملان بالطاقة النووية،... 16.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-16T14:04+0000
2024-09-16T14:04+0000
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روسيا
سلاح روسيا
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وأكدت الوزارة، في بيان لها، أنه في إطار تعزيز تجمع قوات أسطول المحيط الهادئ وفقا لخطة وحدة القيادة والسيطرة "أوكيان-2024"، "نفذت الغواصتان عملية عبور تحت الجليد على طول الطرق القطبية من منطقة عمليات الأسطول الشمالي إلى منطقة القطاع الشرقي".ويشار إلى أن مناورات تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية "أوكيان - 2024"، بدأت في 10 سبتمبر/ أيلول الجاري، ولغاية اليوم الاثنين ، في مياه المحيط الهادئ والمحيط المتجمد الشمالي والبحر الأبيض المتوسط وبحر قزوين وبحر البلطيق.وبحسب الوزارة، شارك في المناورات 90 ألف عسكري، وأكثر من 400 سفينة و125 طائرة وأكثر من 7.5 ألف وحدة من الأسلحة والمعدات، كما شارك في بداية المرحلة النشطة من التدريبات، القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية الرئيس فلاديمير بوتين، بالإشراف عليها عبر الهاتف.
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
غواصتان نوويتان روسيتان تعبران أسفل طبقات جليد القطب المتجمد الشمالي
14:04 GMT 16.09.2024 (تم التحديث: 14:09 GMT 16.09.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن الغواصتين الصاروخيتين الاستراتيجيتين "الإمبراطور ألكسندر الثالث" و"كراسنويارسك"، اللّتين تعملان بالطاقة النووية، قامتا بعبور تحت الجليد إلى القطاع الشرقي من القطب الشمالي.
وأكدت الوزارة، في بيان لها، أنه في إطار تعزيز تجمع قوات أسطول المحيط الهادئ وفقا لخطة وحدة القيادة والسيطرة "أوكيان-2024"،
"نفذت الغواصتان عملية عبور تحت الجليد على طول الطرق القطبية من منطقة عمليات الأسطول الشمالي إلى منطقة القطاع الشرقي".
وأشارت الوزارة إلى أن الطول الإجمالي لمسار العبور يزيد على 4000 ميل بحري، وذلك عبر مياه ستة بحار قطبية في ظروف جليدية صعبة، موضحة أن الغواصات عبرت برفقة الحماية القتالية لكورفيت "جريمياشي"، بالإضافة إلى قاطرة الإنقاذ "إس بي-408".
ويشار إلى أن مناورات تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية "أوكيان - 2024"، بدأت في 10 سبتمبر/ أيلول الجاري، ولغاية اليوم الاثنين ، في مياه المحيط الهادئ والمحيط المتجمد الشمالي
والبحر الأبيض المتوسط وبحر قزوين وبحر البلطيق.
وبحسب الوزارة، شارك في المناورات 90 ألف عسكري، وأكثر من 400 سفينة و125 طائرة وأكثر من 7.5 ألف وحدة
من الأسلحة والمعدات، كما شارك في بداية المرحلة النشطة من التدريبات، القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية الرئيس فلاديمير بوتين، بالإشراف عليها عبر الهاتف.