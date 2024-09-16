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القوات الروسية تستهدف تجمعات القوات الأوكرانية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
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"لم يخطر في باله"... زعيم إقليم كردستان متفاجئ مما حدث خلال لقائه مع الرئيس الإيراني
"لم يخطر في باله"... زعيم إقليم كردستان متفاجئ مما حدث خلال لقائه مع الرئيس الإيراني
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن "فصلا جديدا من العلاقات مع العراق، قد بدأ مع زيارة الرئيس مسعود بزشكيان"، لافتًا إلى "الطاقات المتوفرة لتطوير... 16.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-16T10:10+0000
2024-09-16T10:10+0000
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وقال عراقجي، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، إنه "خلال زيارتنا للعراق، قال رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، إنه لم يخطر في باله أبدًا أن يُجري حديثا في يوم ما مع الرئيس الإيراني باللغة الكردية"، مؤكدًا أن "هذا الأمر خلق جوًا إيجابيًا خاصًا خلال المباحثات حول القضايا الأمنية والاقتصادية، وأن هذا النوع من التفاعل من قبل رئيس الجمهورية، حقق خلال نصف يوم، عمل سنوات من الدبلوماسية الثقافية والإعلامية"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية - "إرنا".وأضاف: "يعد إقليم كردستان العراق منطقة جاهزة لتوسيع العلاقات التجارية مع إيران، ويمكن أن تكون مدينة السليمانية بوابة دخولنا إلى تلك المنطقة، والفضاء جاهز جدًا لتوسيع العلاقات مع الإقليم، وقد خلقت هذه الرحلة فصلاً جديدًا مع العراق".وتابع وزير الخارجية الإيراني: "هذه الأجواء التي تم إيجادها في منطقة الإقليم جاهزة للتواصل على نطاق أوسع، وحدث الشيء نفسه في جنوب العراق وفي مدينة البصرة، حيث شارك شيوخ العشائر بحماس في مراسم كلمة الرئيس مسعود بزشكيان".وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية، في وقت سابق، أن الحكومة الجديدة للبلاد ستضع خططا لتعزيز العلاقات مع دول الجوار، في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.وقال المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني، مجيد تخت روانجي، خلال اجتماع مشترك مع رؤساء ممثليات دول الخليج في طهران، إن "تعزيز العلاقات مع دول الجوار، لا سيما المطلة على الخليج، يحظى بأهمية كبيرة"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأشار إلى زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى العراق، مؤكدًا "إرادة الحكومة الـ14، في التفاعل والتشاور المستمر مع الدول الـ8 المطلة على الخليج".وأضاف روانجي أن "التقارب الجغرافي والأواصر والقواسم المشتركة بين دول الخليج الـ8 تمهد أرضية للحوار والتشاور بيننا ومن الضروري أن يكون هناك تعاون وتنسيق مستمر بشات قضايا ذات الاهتمام المشترك".وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، قد أكد أن "التماسك والوحدة هو السير في طريق الحق والعدالة بقيادة قائد الثورة في إطار السياسات العامة للنظام والقانون".وقال بزشكيان، خلال زیارته مرقد قائد الثورة الإيرانية الراحل آية الله الخميني، إن "الأعداء يحاولون إثارة الخلاف داخل المجتمع الإيراني وبين الدول الإسلامية وعلينا ألا ننخدع"، مؤكدًا أنه "لو كانت الدول الإسلامية متحدة لما تجرأت إسرائيل أو أي جهة أخرى على ارتكاب الحماقات في المنطقة"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأوضح بالقول: "لو كانت البلدان الإسلامية متحدة لما تمكّنت أي قوة عالمية من ممارسة الغطرسة سواء أكانت الولايات المتحدة أم أي دولة أوروبية"، موجها الشكر إلى رئيس مجلس الشورى الإيراني ونواب المجلس علی منحهم الثقة لجميع الوزراء المقترحين للحكومة الـ14.
https://sarabic.ae/20240507/خبير-يوضح-لـسبوتنيك-أهمية-زيارة-رئيس-إقليم-كردستان-العراق-إلى-إيران-في-هذا-التوقيت-1088625799.html
https://sarabic.ae/20240430/إيران-والعراق-يتفقان-مبدئيا-على-نقل-الركاب-من-البلدين-عبر-شط-العرب-1088411452.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار العراق اليوم, العراق, أخبار كردستان, أخبار العالم الآن, العالم

"لم يخطر في باله"... زعيم إقليم كردستان متفاجئ مما حدث خلال لقائه مع الرئيس الإيراني

10:10 GMT 16.09.2024
© AP Photoالرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن "فصلا جديدا من العلاقات مع العراق، قد بدأ مع زيارة الرئيس مسعود بزشكيان"، لافتًا إلى "الطاقات المتوفرة لتطوير العلاقات التجارية مع إقليم كردستان".
وقال عراقجي، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، إنه "خلال زيارتنا للعراق، قال رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، إنه لم يخطر في باله أبدًا أن يُجري حديثا في يوم ما مع الرئيس الإيراني باللغة الكردية"، مؤكدًا أن "هذا الأمر خلق جوًا إيجابيًا خاصًا خلال المباحثات حول القضايا الأمنية والاقتصادية، وأن هذا النوع من التفاعل من قبل رئيس الجمهورية، حقق خلال نصف يوم، عمل سنوات من الدبلوماسية الثقافية والإعلامية"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية - "إرنا".
وأضاف: "يعد إقليم كردستان العراق منطقة جاهزة لتوسيع العلاقات التجارية مع إيران، ويمكن أن تكون مدينة السليمانية بوابة دخولنا إلى تلك المنطقة، والفضاء جاهز جدًا لتوسيع العلاقات مع الإقليم، وقد خلقت هذه الرحلة فصلاً جديدًا مع العراق".
رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2024
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7 مايو, 19:39 GMT
وتابع وزير الخارجية الإيراني: "هذه الأجواء التي تم إيجادها في منطقة الإقليم جاهزة للتواصل على نطاق أوسع، وحدث الشيء نفسه في جنوب العراق وفي مدينة البصرة، حيث شارك شيوخ العشائر بحماس في مراسم كلمة الرئيس مسعود بزشكيان".
وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية، في وقت سابق، أن الحكومة الجديدة للبلاد ستضع خططا لتعزيز العلاقات مع دول الجوار، في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وقال المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني، مجيد تخت روانجي، خلال اجتماع مشترك مع رؤساء ممثليات دول الخليج في طهران، إن "تعزيز العلاقات مع دول الجوار، لا سيما المطلة على الخليج، يحظى بأهمية كبيرة"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.
وأشار إلى زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى العراق، مؤكدًا "إرادة الحكومة الـ14، في التفاعل والتشاور المستمر مع الدول الـ8 المطلة على الخليج".
عراقي يقود قاربه في نهر شط العرب بجوار حقل نهر بن عمر النفطي بالقرب من مدينة البصرة الساحلية جنوب العراق، 4 نيسام/ أبريل 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2024
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30 أبريل, 17:04 GMT
وأضاف روانجي أن "التقارب الجغرافي والأواصر والقواسم المشتركة بين دول الخليج الـ8 تمهد أرضية للحوار والتشاور بيننا ومن الضروري أن يكون هناك تعاون وتنسيق مستمر بشات قضايا ذات الاهتمام المشترك".
وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، قد أكد أن "التماسك والوحدة هو السير في طريق الحق والعدالة بقيادة قائد الثورة في إطار السياسات العامة للنظام والقانون".
وقال بزشكيان، خلال زیارته مرقد قائد الثورة الإيرانية الراحل آية الله الخميني، إن "الأعداء يحاولون إثارة الخلاف داخل المجتمع الإيراني وبين الدول الإسلامية وعلينا ألا ننخدع"، مؤكدًا أنه "لو كانت الدول الإسلامية متحدة لما تجرأت إسرائيل أو أي جهة أخرى على ارتكاب الحماقات في المنطقة"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.
وأوضح بالقول: "لو كانت البلدان الإسلامية متحدة لما تمكّنت أي قوة عالمية من ممارسة الغطرسة سواء أكانت الولايات المتحدة أم أي دولة أوروبية"، موجها الشكر إلى رئيس مجلس الشورى الإيراني ونواب المجلس علی منحهم الثقة لجميع الوزراء المقترحين للحكومة الـ14.
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