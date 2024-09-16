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08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
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08:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
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09:03 GMT
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محمد بن سلمان يصدر توجيها جديدا بشأن الاستثمارات السعودية في مصر
محمد بن سلمان يصدر توجيها جديدا بشأن الاستثمارات السعودية في مصر
سبوتنيك عربي
أجرى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مباحثات ثنائية مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي يزور الرياض حاليا. 16.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-16T18:26+0000
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وتناولت المباحثات عددا من الملفات، حسبما ذكرت "بوابة الأهرام" المصرية، اليوم الاثنين، التي أشارت إلى أن ولي العهد السعودي وجه صندوق الاستثمارات العامة السعودي بضخ استثمارات داخل مصر بقيمة إجمالية تصل إلى 5 مليارات دولار في المرحلة الأولى.كما أعرب ابن سلمان عن تطلعه لعقد أول اجتماعات المجلس التنسيقي بين البلدين خلال الشهر المقبل، مشيدا بحرص مصر على حل مشكلات المستثمرين السعودية خلال الفترة الماضية.وأشار ابن سلمان إلى أهمية تسوية النزاعات التجارية المتبقية الخاصة بالمستثمرين السعوديين في مصر، مؤكدا أن هذا الأمر يسهم في تشجيع الاستثمار بها.كما أشار ولي العهد السعودي إلى تطلعه لتقديم مزيد من التسهيلات للشركات العاملة في مجالات الطاقة المتجددة في مصر، مشددا على أهمية الربط الكهربائي بين البلدين.وخلال المباحثات، تطرق ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء المصري لعدد من الأزمات الإقليمية وفي مقدمتها الحرب في قطاع غزة واليمن وأمن الملاحة في البحر الأحمر، معربا عن دعمه لما تقوم به القاهرة من جهود للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، ومشيدا بدور الدولتين في خدمة القضايا العربية.
https://sarabic.ae/20240910/برئاسة-السيسي-ومحمد-بن-سلمان-مصر-والسعودية-تدشنان-المجلس-الأعلى-1092589110.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم
العالم العربي, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم

محمد بن سلمان يصدر توجيها جديدا بشأن الاستثمارات السعودية في مصر

18:26 GMT 16.09.2024
© AP Photo / Alexander Zemlianichenkoولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2024
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
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أجرى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مباحثات ثنائية مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي يزور الرياض حاليا.
وتناولت المباحثات عددا من الملفات، حسبما ذكرت "بوابة الأهرام" المصرية، اليوم الاثنين، التي أشارت إلى أن ولي العهد السعودي وجه صندوق الاستثمارات العامة السعودي بضخ استثمارات داخل مصر بقيمة إجمالية تصل إلى 5 مليارات دولار في المرحلة الأولى.
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره السعودي فيصل بن فرحان - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2024
برئاسة السيسي ومحمد بن سلمان.. مصر والسعودية تدشنان "المجلس الأعلى"
10 سبتمبر, 16:29 GMT
كما أعرب ابن سلمان عن تطلعه لعقد أول اجتماعات المجلس التنسيقي بين البلدين خلال الشهر المقبل، مشيدا بحرص مصر على حل مشكلات المستثمرين السعودية خلال الفترة الماضية.
وأشار ابن سلمان إلى أهمية تسوية النزاعات التجارية المتبقية الخاصة بالمستثمرين السعوديين في مصر، مؤكدا أن هذا الأمر يسهم في تشجيع الاستثمار بها.
وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2024
وزير الاستثمار السعودي: توجه لتحويل ودائعنا في مصر إلى استثمارات
1 أغسطس, 15:37 GMT
كما أشار ولي العهد السعودي إلى تطلعه لتقديم مزيد من التسهيلات للشركات العاملة في مجالات الطاقة المتجددة في مصر، مشددا على أهمية الربط الكهربائي بين البلدين.
وخلال المباحثات، تطرق ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء المصري لعدد من الأزمات الإقليمية وفي مقدمتها الحرب في قطاع غزة واليمن وأمن الملاحة في البحر الأحمر، معربا عن دعمه لما تقوم به القاهرة من جهود للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، ومشيدا بدور الدولتين في خدمة القضايا العربية.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حزب الله": هجوم "أنصار الله" على إسرائيل كشف ضعفها16:44 GMTВоеннослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:35 GMT
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