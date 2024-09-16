https://sarabic.ae/20240916/محمد-بن-سلمان-يصدر-توجيها-جديدا-بشأن-الاستثمارات-السعودية-في-مصر-1092794842.html

محمد بن سلمان يصدر توجيها جديدا بشأن الاستثمارات السعودية في مصر

محمد بن سلمان يصدر توجيها جديدا بشأن الاستثمارات السعودية في مصر

سبوتنيك عربي

أجرى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مباحثات ثنائية مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي يزور الرياض حاليا. 16.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-16T18:26+0000

2024-09-16T18:26+0000

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وتناولت المباحثات عددا من الملفات، حسبما ذكرت "بوابة الأهرام" المصرية، اليوم الاثنين، التي أشارت إلى أن ولي العهد السعودي وجه صندوق الاستثمارات العامة السعودي بضخ استثمارات داخل مصر بقيمة إجمالية تصل إلى 5 مليارات دولار في المرحلة الأولى.كما أعرب ابن سلمان عن تطلعه لعقد أول اجتماعات المجلس التنسيقي بين البلدين خلال الشهر المقبل، مشيدا بحرص مصر على حل مشكلات المستثمرين السعودية خلال الفترة الماضية.وأشار ابن سلمان إلى أهمية تسوية النزاعات التجارية المتبقية الخاصة بالمستثمرين السعوديين في مصر، مؤكدا أن هذا الأمر يسهم في تشجيع الاستثمار بها.كما أشار ولي العهد السعودي إلى تطلعه لتقديم مزيد من التسهيلات للشركات العاملة في مجالات الطاقة المتجددة في مصر، مشددا على أهمية الربط الكهربائي بين البلدين.وخلال المباحثات، تطرق ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء المصري لعدد من الأزمات الإقليمية وفي مقدمتها الحرب في قطاع غزة واليمن وأمن الملاحة في البحر الأحمر، معربا عن دعمه لما تقوم به القاهرة من جهود للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، ومشيدا بدور الدولتين في خدمة القضايا العربية.

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https://sarabic.ae/20240801/وزير-الاستثمار-السعودي-توجه-لتحويل-ودائعنا-في-مصر-إلى-استثمارات-1091326901.html

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