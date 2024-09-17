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https://sarabic.ae/20240917/الكرملين-يكشف-سبب-زيادة-تعداد-الجيش-الروسي-1092812973.html
الكرملين يكشف سبب زيادة تعداد الجيش الروسي
الكرملين يكشف سبب زيادة تعداد الجيش الروسي
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن الزيادة في تعداد الجيش الروسي ترتبط بازدياد التهديدات على طول محيط حدود روسيا الاتحادية،... 17.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-17T10:08+0000
2024-09-17T10:08+0000
روسيا
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وقال بيسكوف خلال مؤتمر صحفي تعليقا على قرار بوتين بزيادة عدد القوات الروسية، إن "ذلك يرجع إلى عدد التهديدات الموجودة لبلدنا على طول حدودنا، وهذا بسبب الوضع العدائي للغاية على الحدود الغربية وعدم الاستقرار على الحدود الشرقية، لذا فإن هذا يتطلب اتخاذ الإجراءات المناسبة".ويذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أصدر أمس الاثنين، مرسوما يقضي بزيادة إجمالي أفراد الجيش الروسي، بين مدنيين متعاقدين وعسكريين، إلى مليونين و389 ألف فرد، بينهم 1.5 مليون عسكري.وجاء في نص المرسوم الصادر عن الرئاسة الروسية، أن المرسوم سيدخل حيز التنفيذ، ابتداء من 1 ديسمبر/ كانون الأول 2024، كما تضمن المرسوم تعديلا على مرسوم سابق حدد تعداد أفراد الجيش الروسي بمليونين و209 آلاف و130 شخصا، بينهم 1,320,000 عسكري.ويكلف المرسوم الجديد الحكومة الروسية برصد المخصصات اللازمة من ميزانية وزارة الدفاع الروسية لتغطية الزيادة في تعداد الجيش.
https://sarabic.ae/20240917/القوات-الروسية-تستهدف-منشآت-الطاقة-الأوكرانية-المرتبطة-بالمؤسسات-الدفاعية---عاجل--1092811614.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, روسيا سيغودنيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, روسيا سيغودنيا

الكرملين يكشف سبب زيادة تعداد الجيش الروسي

10:08 GMT 17.09.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمنظر الكرملين من جسر "بارياشي" فوق نهر موسكو في حديقة زارياديه في موسكو، روسيا 7 يناير 2023
منظر الكرملين من جسر بارياشي فوق نهر موسكو في حديقة زارياديه في موسكو، روسيا 7 يناير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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تابعنا عبر
أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن الزيادة في تعداد الجيش الروسي ترتبط بازدياد التهديدات على طول محيط حدود روسيا الاتحادية، مشيرا إلى "الوضع العدائي وغير المستقر" على الحدود الغربية والشرقية للبلاد.
وقال بيسكوف خلال مؤتمر صحفي تعليقا على قرار بوتين بزيادة عدد القوات الروسية، إن "ذلك يرجع إلى عدد التهديدات الموجودة لبلدنا على طول حدودنا، وهذا بسبب الوضع العدائي للغاية على الحدود الغربية وعدم الاستقرار على الحدود الشرقية، لذا فإن هذا يتطلب اتخاذ الإجراءات المناسبة".
ويذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أصدر أمس الاثنين، مرسوما يقضي بزيادة إجمالي أفراد الجيش الروسي، بين مدنيين متعاقدين وعسكريين، إلى مليونين و389 ألف فرد، بينهم 1.5 مليون عسكري.
صواريخ روسية تحول رتلا عسكريا أوكرانيا إلى رماد - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تستهدف منشآت الطاقة الأوكرانية المرتبطة بالمؤسسات الدفاعية
09:33 GMT
وجاء في نص المرسوم الصادر عن الرئاسة الروسية، أن المرسوم سيدخل حيز التنفيذ، ابتداء من 1 ديسمبر/ كانون الأول 2024، كما تضمن المرسوم تعديلا على مرسوم سابق حدد تعداد أفراد الجيش الروسي بمليونين و209 آلاف و130 شخصا، بينهم 1,320,000 عسكري.
ويكلف المرسوم الجديد الحكومة الروسية برصد المخصصات اللازمة من ميزانية وزارة الدفاع الروسية لتغطية الزيادة في تعداد الجيش.
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