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نائب لبناني لـ"سبوتنيك": لن نتراجع عن إسناد غزة
نائب لبناني لـ"سبوتنيك": لن نتراجع عن إسناد غزة
سبوتنيك عربي
شدّد النائب اللبناني علي عمار، اليوم الأربعاء، على أنّ "الاعتداءات الاسرائيلية باتت واضحة للجميع، وأنّ حزب الله لن يتراجع عن إسناد غزة مهما كانت التضحيات"،... 18.09.2024, سبوتنيك عربي
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وأكد عمار في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أنه "ليس مستغربا على إسرائيل القيام بمثل هذه المجزرة، إذ أنّ تاريخه فيه الكثير من البدع الإجرامية، إذ أنّه في هذه الحرب تخطّى الخطوط الحمراء".وتابع النائب اللبناني، أن "هؤلاء "الشهداء" هم سبيلنا للتحرير و لهذا العدو يوما، وإنّ ربك بالمرصاد".ويشار إلى أن نجل عضو كتلة الوفاء للمقاومة اللبنانية، النائب علي عمار، قتل إثر حادثة انفجار أحد أجهزة "البيجر".ويذكر أن مراسل وكالة "سبوتنيك" في لبنان، أمس الثلاثاء، أفاد بأن هجوما إلكترونيا استهدف أجهزة الاتصال في لبنان مما تسبب في إصابة الآلاف من اللبنانيين.وأدانت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، انفجار أجهزة "البيجر" اللاسلكية في لبنان، معتبرة ذلك عملا من أعمال الحرب الهجينة.وجاءت تصريحات وزارة الخارجية الروسية على لسان المتحدثة باسمها، ماريا زاخاروفا، خلال إحاطة إعلامية على هامش "المنتدى النسائي الأوراسي الرابع"، قالت فيه إن موسكو تدين بشدة الهجوم غير المسبوق على لبنان ومواطنيه وتعرب عن تعازيها لعائلات الضحايا.
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العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, روسيا, أخبار روسيا اليوم
نائب لبناني لـ"سبوتنيك": لن نتراجع عن إسناد غزة
12:04 GMT 18.09.2024 (تم التحديث: 13:13 GMT 18.09.2024)
شدّد النائب اللبناني علي عمار، اليوم الأربعاء، على أنّ "الاعتداءات الاسرائيلية باتت واضحة للجميع، وأنّ حزب الله لن يتراجع عن إسناد غزة مهما كانت التضحيات"، وذلك في تعليقه على حادثة انفجار أجهزة "البيجر" في لبنان.
وأكد عمار في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أنه "ليس مستغربا على إسرائيل القيام بمثل هذه المجزرة، إذ أنّ تاريخه فيه الكثير من البدع الإجرامية، إذ أنّه في هذه الحرب تخطّى الخطوط الحمراء".
وتابع النائب اللبناني، أن "هؤلاء "الشهداء" هم سبيلنا للتحرير و لهذا العدو يوما، وإنّ ربك بالمرصاد".
ويشار إلى أن نجل عضو كتلة الوفاء للمقاومة اللبنانية، النائب علي عمار، قتل إثر حادثة انفجار أحد أجهزة "البيجر".
وجاءت تصريحات وزارة الخارجية الروسية على لسان المتحدثة باسمها، ماريا زاخاروفا، خلال إحاطة إعلامية على هامش "المنتدى النسائي الأوراسي الرابع"، قالت فيه إن موسكو تدين بشدة الهجوم غير المسبوق على لبنان ومواطنيه وتعرب عن تعازيها لعائلات الضحايا.