نائب لبناني لـ"سبوتنيك": لن نتراجع عن إسناد غزة

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هل يردع صاروخ "أنصار الله" إسرائيل عن توسيع المواجهة
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
المؤتمر الثامن للترجمة الأدبية بموسكو تحت عنوان "الترجمة كوسيلة للدبلوماسية الثقافية"
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: القدرات العسكرية في الكوكب تنحصر بثلاثة مختبرات روسي شرعي وأمريكي غير منضبط وكوري مرعب
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ضيعة ضايعة الرقم الصعب في الكوميديا
11:29 GMT
24 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
12:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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بلا قيود
خبير: شويغو في دمشق لمناقشة ملفات أمنية ضخمة لعدم جر المنطقة لحرب إقليمية
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ملفات ساخنة
ما تداعيات إقدام نتنياهو على عزل وزير دفاعه
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
خلايا الحالة الثالثة التي تخرق الحدود التقليدية للحياة والموت
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
08:16 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
09:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
10:28 GMT
24 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
11:03 GMT
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الإنسان والثقافة
المؤتمر الثامن للترجمة الأدبية بموسكو تحت عنوان "الترجمة كوسيلة للدبلوماسية الثقافية"
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عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:53 GMT
7 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات إقدام نتنياهو على عزل وزير دفاعه
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https://sarabic.ae/20240918/نائب-لبناني-لسبوتنيك-لن-نتراجع-عن-إسناد-غزة-1092855771.html
نائب لبناني لـ"سبوتنيك": لن نتراجع عن إسناد غزة
نائب لبناني لـ"سبوتنيك": لن نتراجع عن إسناد غزة
سبوتنيك عربي
شدّد النائب اللبناني علي عمار، اليوم الأربعاء، على أنّ "الاعتداءات الاسرائيلية باتت واضحة للجميع، وأنّ حزب الله لن يتراجع عن إسناد غزة مهما كانت التضحيات"،... 18.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-18T12:04+0000
2024-09-18T13:13+0000
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وأكد عمار في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أنه "ليس مستغربا على إسرائيل القيام بمثل هذه المجزرة، إذ أنّ تاريخه فيه الكثير من البدع الإجرامية، إذ أنّه في هذه الحرب تخطّى الخطوط الحمراء".وتابع النائب اللبناني، أن "هؤلاء "الشهداء" هم سبيلنا للتحرير و لهذا العدو يوما، وإنّ ربك بالمرصاد".ويشار إلى أن نجل عضو كتلة الوفاء للمقاومة اللبنانية، النائب علي عمار، قتل إثر حادثة انفجار أحد أجهزة "البيجر".ويذكر أن مراسل وكالة "سبوتنيك" في لبنان، أمس الثلاثاء، أفاد بأن هجوما إلكترونيا استهدف أجهزة الاتصال في لبنان مما تسبب في إصابة الآلاف من اللبنانيين.وأدانت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، انفجار أجهزة "البيجر" اللاسلكية في لبنان، معتبرة ذلك عملا من أعمال الحرب الهجينة.وجاءت تصريحات وزارة الخارجية الروسية على لسان المتحدثة باسمها، ماريا زاخاروفا، خلال إحاطة إعلامية على هامش "المنتدى النسائي الأوراسي الرابع"، قالت فيه إن موسكو تدين بشدة الهجوم غير المسبوق على لبنان ومواطنيه وتعرب عن تعازيها لعائلات الضحايا.
https://sarabic.ae/20240918/وزير-الصحة-اللبناني-حجم-الضربة-كان-كبيرا-جدا-والمستشفيات-تفاجأت-بأعداد-المصابين--1092853502.html
https://sarabic.ae/20240918/الكشف-غن-الآلية-المتطورة-التي-انفجرت-فيها-أجهزة-البيجر-في-لبنان-1092854737.html
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العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, روسيا, أخبار روسيا اليوم
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, روسيا, أخبار روسيا اليوم

نائب لبناني لـ"سبوتنيك": لن نتراجع عن إسناد غزة

12:04 GMT 18.09.2024 (تم التحديث: 13:13 GMT 18.09.2024)
© Photo / الإعلام الحربي لحزب الله أنفاق ضخمة ومقرات محصنة تابعة لـ"حزب الله" في منشأة "عماد 4"العسكرية
أنفاق ضخمة ومقرات محصنة تابعة لـحزب الله في منشأة عماد 4العسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2024
© Photo / الإعلام الحربي لحزب الله
تابعنا عبر
شدّد النائب اللبناني علي عمار، اليوم الأربعاء، على أنّ "الاعتداءات الاسرائيلية باتت واضحة للجميع، وأنّ حزب الله لن يتراجع عن إسناد غزة مهما كانت التضحيات"، وذلك في تعليقه على حادثة انفجار أجهزة "البيجر" في لبنان.
وأكد عمار في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أنه "ليس مستغربا على إسرائيل القيام بمثل هذه المجزرة، إذ أنّ تاريخه فيه الكثير من البدع الإجرامية، إذ أنّه في هذه الحرب تخطّى الخطوط الحمراء".
وتابع النائب اللبناني، أن "هؤلاء "الشهداء" هم سبيلنا للتحرير و لهذا العدو يوما، وإنّ ربك بالمرصاد".
العسكريون المتقاعدون يتظاهرون أمام البرلمان اللبناني رفضا لإقرار الموازنة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2024
وزير الصحة اللبناني: حجم الضربة كان كبيرا جدا والمستشفيات تفاجأت بأعداد المصابين
11:36 GMT
ويشار إلى أن نجل عضو كتلة الوفاء للمقاومة اللبنانية، النائب علي عمار، قتل إثر حادثة انفجار أحد أجهزة "البيجر".
ويذكر أن مراسل وكالة "سبوتنيك" في لبنان، أمس الثلاثاء، أفاد بأن هجوما إلكترونيا استهدف أجهزة الاتصال في لبنان مما تسبب في إصابة الآلاف من اللبنانيين.
وأدانت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، انفجار أجهزة "البيجر" اللاسلكية في لبنان، معتبرة ذلك عملا من أعمال الحرب الهجينة.
جهاز الاتصال البيجر - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2024
الكشف عن الآلية "المتطورة" التي انفجرت فيها أجهزة "البيجر" في لبنان
11:28 GMT
وجاءت تصريحات وزارة الخارجية الروسية على لسان المتحدثة باسمها، ماريا زاخاروفا، خلال إحاطة إعلامية على هامش "المنتدى النسائي الأوراسي الرابع"، قالت فيه إن موسكو تدين بشدة الهجوم غير المسبوق على لبنان ومواطنيه وتعرب عن تعازيها لعائلات الضحايا.
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Новоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:46 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"..."حزب الله" يتعهد بمواصلة عملياته ضد إسرائيل بعد تفجيرات أجهزة اتصال05:14 GMT
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