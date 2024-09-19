https://sarabic.ae/20240919/المجر-تنفي-وجود-موقع-إنتاج-لأجهزة-الاتصالات-الخاصة-بحزب-الله-على-أراضيها-فمن-أنتجها؟-1092883053.html

المجر تنفي وجود موقع إنتاج لأجهزة الاتصالات الخاصة بحزب الله على أراضيها.. فمن أنتجها؟

المجر تنفي وجود موقع إنتاج لأجهزة الاتصالات الخاصة بحزب الله على أراضيها.. فمن أنتجها؟

سبوتنيك عربي

نفى المتحدث باسم الحكومة المجرية، زلتان كوفاكس، وجود موقع إنتاج في بلاده لأجهزة الاتصال اللاسلكية التي انفجرت في لبنان. 19.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-19T09:38+0000

2024-09-19T09:38+0000

2024-09-19T09:38+0000

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وقال المتحدث في تغريدة عبر منصة إكس إن "الشركة المعنية هي وسيط تجاري، وليس لها موقع تصنيع أو تشغيل في المجر"، مضيفا أن "لديها مديرا مسجلا في عنوانها المعلن، والأجهزة المشار إليها لم تكن في المجر أبدًا".يأتي ذلك على الرغم من أن شركة "غولد أبولو" التايوانية، أكدت أن أجهزة الاتصال التي انفجرت هي "من صنع شريكها المجري".وقال مدير الشركة هسو شينغ كوانغ، في مؤتمر صحفي، إن أجهزة "بيجر" صنعت خارج تايوان، مؤكدا أن الأجهزة المنفجرة من إنتاج شركة "إيه بي سي" ومقرها العاصمة المجرية بودابست، وأنها وقعت عقد ترخيص مع هذه الشركة قبل 3 سنوات.من جهتها، أكدت الرئيسة التنفيذية للشركة المجرية كريستيانا بارسوني-أرسيدياكونو، العمل مع شركة "غولد أبولو"، لكنّها نفت أن يكون لها دخل في التصنيع.ونفت وزارة الاقتصاد التايوانية تصدير أجهزة اتصالات لاسلكية إلى لبنان، مؤكدة أنها راجعت بيانات تصدير شركة "غولد أبولو" المصنعة لأنظمة الاتصال اللاسلكية "بيجر"، وأظهرت أن الشركة صدرت أكثر من 49 ألف جهاز اتصال لاسلكي إلى الولايات المتحدة والدول الأوروبية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء المركزية في تايوان.ومن الأجهزة التي انفجرت، جهاز تنتجه شركة آيكوم اليابانية، التي قالت إنها أوقفت قبل نحو عشر سنوات، تصنيع طراز أجهزة اللاسلكي التي فجرت في لبنان.وأضافت: "إنتاج البطاريات الضرورية لتشغيل الوحدة الرئيسية توقف أيضا. ولم يُحدد وجود الدمغة المجسمة المستخدمة لتمييزها عن تلك المزورة لذا لا يمكن الجزم إن كان المنتج شُحن من جانبنا".وكشف وزير الصحة اللبناني الدكتور فراس الأبيض، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" عن الحصيلة النهائية لضحايا تفجيرات أجهزة اللاسلكي في البلاد، مشددا على أن المؤسسات الصحية تتحضر "للسيناريو الأسوأ".وقال الوزير اللبناني إنّ "حصيلة اليوم الأول للاستهداف الاسرائيلي للبنان بلغت 12 قتيلاً، من بينهم طفل يبلغ من العمر 11 عاماً وطفلة عمرها 8 سنوات، كما أُصيب حوالي 2750 شخصاً، منهم 300 في حالة حرجة ويتلقون العلاج في وحدات العناية المركزة، وقد تطلبت حالة حوالي 450 جريحاً إجراء عمليات جراحية عاجلة، بينما في اليوم التالي ارتفعت الحصيلة إلى 20 قتيلًا فيما تم تسجيل أكثر من 400 جريح إضافي".

https://sarabic.ae/20240919/آيكوم-اليابانية-تكشف-عن-معلومة-غير-متوقعة-حول-أجهزة-آي-سي-في-82-التي-انفجرت-في-لبنان-1092878827.html

https://sarabic.ae/20240919/إعلام-يكشف-عن-المصنع-الحقيقي-لأجهزة-البيجر-التي-تفجرت-في-لبنان-1092877395.html

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الأخبار, العالم, العالم العربي, أخبار حزب الله, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم