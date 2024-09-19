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https://sarabic.ae/20240919/طائرات-حربية-إسرائيلية-تشن-غارات-مكثفة-على-القطاع-الشرقي-من-جنوب-لبنان-1092913047.html
طائرات حربية إسرائيلية تشن غارات مكثفة على القطاع الشرقي من جنوب لبنان
طائرات حربية إسرائيلية تشن غارات مكثفة على القطاع الشرقي من جنوب لبنان
سبوتنيك عربي
شنت طائرات حربية إسرائيلية، مساء الخميس، غارات مكثفة على القطاع الشرقي من جنوب لبنان استهدفت مواقع تابعة لحزب الله. 19.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-19T22:32+0000
2024-09-19T22:32+0000
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بيروت - سبوتنيك. وقال مصدر ميداني لوكالة "سبوتنيك" إن "الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت مساء الخميس غارات مكثفة على القطاع الشرقي من جنوب لبنان"، مشيرًا إلى أن "الغارات استهدفت القطاع الشرقي من جنوب لبنان خاصةً في بلدات الجرمق والعيشية والمحمودية، حتى الضفة الشرقية لنهر الليطاني وأطراف مرتفعات جبل الريحان".وأعلن حزب الله اللبناني في عدة بيانات له عن استهداف 17 موقعًا عسكريًا إسرائيلية، ومستوطنة وتموضعاتٍ لجنود الجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية، وحقق فيها إصابات مباشرة.من جهته أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان له على منصة "إكس" أن الجيش الإسرائيلي هاجم أهدافًا لحزب الله في لبنان، بهدف تجريد قدرات وبنى تحتية عسكرية تابعة له.ولفت إلى أن "العمليات تهدف إلى خلق حالة أمنية في الشمال تسمح بعودة السكان إلى منازلهم وتحقيق كافة أهداف الحرب الأخرى".هذا وصدق رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، الخميس، على "الخطط العسكرية لمواصلة الحرب على الجبهة الشمالية" مع لبنان، فيما نفذ الطيران الإسرائيلي عدة ضربات على بلدات عدة في جنوب لبنان تزامنًا مع بدء كلمة الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم "رئيس الأركان صدق على الخطط العسكرية لمواصلة الحرب.. أنهى رئيس الأركان الجنرال هرتسي هاليفي قبل قليل جلسة للمصادقة على الخطط للجبهة الشمالية".وذكر الجيش الإسرائيلي أنه "يهاجم أهدافًا لحزب الله في لبنان، بهدف تجريد قدرات وبنى تحتية إرهابية عسكرية تابعة له".واعتبر البيان أن حزب الله حوّل "منطقة جنوب لبنان إلى منطقة قتال، حيث قام بتسليح منازل المدنيين على مدار عقود بالوسائل القتالية، وقام بحفر الأنفاق تحتها، واستخدمها دروعًا بشرية".ولفت الجيش الإسرائيلي إلى أنه يعمل على "خلق حالة أمنية في الشمال تسمح بعودة السكان إلى منازلهم وتحقيق كافة أهداف الحرب الأخرى".في ذات السياق، أفاد مراسل "سبوتنيك" بتنفيذ الطائرات الإسرائيلية غارات مكثفة على بلدات عدة في جنوب لبنان، تزامنًا مع بدء كلمة الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.فيما قال مصدر ميداني لـ"سبوتنيك" إن "حزب الله أطلق صلية من صواريخ كاتيوشا على مواقع للجيش الإسرائيلي تزامنًا مع كلمة حسن نصر الله"، كما أفاد المصدر بتحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي وغارات وهمية متزامنة وخرق جدار الصوت في أجواء بيروت وضواحيها والعديد من مناطق جنوب لبنان.وشهد لبنان هجومًا مزدوجًا واسع النطاق يومي 17 و18 أيلول/سبتمبر الجاري، استهدف تفجير عدد كبير من أجهزة الاتصالات اللاسلكية، وبحسب البيانات الرسمية فقد قُتل 37 شخصاً وأصيب نحو 3000 آخرين.وحتى الآن لم يُعرف بشكل قاطع كيفية التفجير المتزامن لآلاف الأجهزة، ولكن الحكومة اللبنانية وحزب الله اتهما إسرائيل بالمسؤولية عن الهجوم، فيما لم تؤكد السلطات الإسرائيلية أو تنفي ضلوعها به.ووصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ما حدث في لبنان بأنه "عمل إرهابي وحشي" ومحاولة لإثارة صراع كبير، معربة عن إدانة روسيا لهذا العمل الذي يشكل "انتهاكاً صارخاً لسيادة لبنان وتحدياً خطيراً للقانون الدولي باستخدام أسلحة محظورة وفق اتفاقيات دولية".
https://sarabic.ae/20240919/مقاتلات-حربية-إسرائيلية-تشن-سلسلة-غارات-استهدفت-بلدات-عدة-في-جنوب-لبنان----1092897664.html
https://sarabic.ae/20240919/باحث-سياسي-إيراني-عن-كلمة-نصر-الله-خطاب-هادئ-ورد-مفتوح-1092911149.html
https://sarabic.ae/20240919/مباشر-حسن-نصرالله-يتحدث-لأول-مرة-بعد-تفجيرات-أجهزة-البيجر-في-لبنان-1092901680.html
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لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الحرب على حزب الله, أخبار حزب الله
لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الحرب على حزب الله, أخبار حزب الله

طائرات حربية إسرائيلية تشن غارات مكثفة على القطاع الشرقي من جنوب لبنان

22:32 GMT 19.09.2024
© Sputnik . Abed.K Bayمقتل ثلاثة من حزب الله في غارة جوية إسرائيلية واستهدافات متبادلة في جنوب لبنان"
مقتل ثلاثة من حزب الله في غارة جوية إسرائيلية واستهدافات متبادلة في جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2024
© Sputnik . Abed.K Bay
تابعنا عبر
شنت طائرات حربية إسرائيلية، مساء الخميس، غارات مكثفة على القطاع الشرقي من جنوب لبنان استهدفت مواقع تابعة لحزب الله.
بيروت - سبوتنيك. وقال مصدر ميداني لوكالة "سبوتنيك" إن "الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت مساء الخميس غارات مكثفة على القطاع الشرقي من جنوب لبنان"، مشيرًا إلى أن "الغارات استهدفت القطاع الشرقي من جنوب لبنان خاصةً في بلدات الجرمق والعيشية والمحمودية، حتى الضفة الشرقية لنهر الليطاني وأطراف مرتفعات جبل الريحان".
مقاتلات حربية إسرائيلية تشن سلسلة غارات استهدفت بلدات عدة جنوبي لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2024
مقاتلات حربية إسرائيلية تشن سلسلة غارات استهدفت بلدات عدة جنوبي لبنان
13:53 GMT
وأعلن حزب الله اللبناني في عدة بيانات له عن استهداف 17 موقعًا عسكريًا إسرائيلية، ومستوطنة وتموضعاتٍ لجنود الجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية، وحقق فيها إصابات مباشرة.
من جهته أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان له على منصة "إكس" أن الجيش الإسرائيلي هاجم أهدافًا لحزب الله في لبنان، بهدف تجريد قدرات وبنى تحتية عسكرية تابعة له.
ولفت إلى أن "العمليات تهدف إلى خلق حالة أمنية في الشمال تسمح بعودة السكان إلى منازلهم وتحقيق كافة أهداف الحرب الأخرى".
هذا وصدق رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، الخميس، على "الخطط العسكرية لمواصلة الحرب على الجبهة الشمالية" مع لبنان، فيما نفذ الطيران الإسرائيلي عدة ضربات على بلدات عدة في جنوب لبنان تزامنًا مع بدء كلمة الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم "رئيس الأركان صدق على الخطط العسكرية لمواصلة الحرب.. أنهى رئيس الأركان الجنرال هرتسي هاليفي قبل قليل جلسة للمصادقة على الخطط للجبهة الشمالية".
وذكر الجيش الإسرائيلي أنه "يهاجم أهدافًا لحزب الله في لبنان، بهدف تجريد قدرات وبنى تحتية إرهابية عسكرية تابعة له".
حسن نصر الله - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2024
باحث سياسي إيراني عن كلمة نصر الله: خطاب هادئ والرد مفتوح
19:46 GMT
واعتبر البيان أن حزب الله حوّل "منطقة جنوب لبنان إلى منطقة قتال، حيث قام بتسليح منازل المدنيين على مدار عقود بالوسائل القتالية، وقام بحفر الأنفاق تحتها، واستخدمها دروعًا بشرية".
ولفت الجيش الإسرائيلي إلى أنه يعمل على "خلق حالة أمنية في الشمال تسمح بعودة السكان إلى منازلهم وتحقيق كافة أهداف الحرب الأخرى".
في ذات السياق، أفاد مراسل "سبوتنيك" بتنفيذ الطائرات الإسرائيلية غارات مكثفة على بلدات عدة في جنوب لبنان، تزامنًا مع بدء كلمة الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.
فيما قال مصدر ميداني لـ"سبوتنيك" إن "حزب الله أطلق صلية من صواريخ كاتيوشا على مواقع للجيش الإسرائيلي تزامنًا مع كلمة حسن نصر الله"، كما أفاد المصدر بتحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي وغارات وهمية متزامنة وخرق جدار الصوت في أجواء بيروت وضواحيها والعديد من مناطق جنوب لبنان.
حسن نصر الله - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2024
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وشهد لبنان هجومًا مزدوجًا واسع النطاق يومي 17 و18 أيلول/سبتمبر الجاري، استهدف تفجير عدد كبير من أجهزة الاتصالات اللاسلكية، وبحسب البيانات الرسمية فقد قُتل 37 شخصاً وأصيب نحو 3000 آخرين.
وحتى الآن لم يُعرف بشكل قاطع كيفية التفجير المتزامن لآلاف الأجهزة، ولكن الحكومة اللبنانية وحزب الله اتهما إسرائيل بالمسؤولية عن الهجوم، فيما لم تؤكد السلطات الإسرائيلية أو تنفي ضلوعها به.
ووصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ما حدث في لبنان بأنه "عمل إرهابي وحشي" ومحاولة لإثارة صراع كبير، معربة عن إدانة روسيا لهذا العمل الذي يشكل "انتهاكاً صارخاً لسيادة لبنان وتحدياً خطيراً للقانون الدولي باستخدام أسلحة محظورة وفق اتفاقيات دولية".
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