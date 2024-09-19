https://sarabic.ae/20240919/لماذا-استعجلت-إسرائيل-هجوم-البيجر؟-1092913316.html

لماذا استعجلت إسرائيل هجوم "البيجر"؟

لماذا استعجلت إسرائيل هجوم "البيجر"؟

سبوتنيك عربي

أكد المحلل السياسي وسام حبيب أنه بعد الموجة الثانية من تفجيرات الأجهزة اللاسلكية في لبنان، خرقت إسرائيل قواعد الاشتباك قبل أوان حلول المواجهة الكبرى التي تعتمد... 19.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-19T23:11+0000

2024-09-19T23:11+0000

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وتوقع حبيب في حديث خاص لـ"سبوتنيك"، أن "استعجال إسرائيل لرمي ورقة (البيجر) يعكس أمرين، أولهما أن ثمة تخبطًا متزايدًا على الجبهة السياسية والعسكرية الإسرائيلية بسبب الفشل الذريع في تحقيق الأهداف المعلنة في غزة، دفع نتنياهو إلى محاولة يائسة لتخميد صدى هذا الفشل بعيدًا نحو جبهات أخرى".وأضاف: "ثانيهما أن فشل قدرة إسرائيل على فتح هذه الجبهة الجديدة في جنوب لبنان دفعها للاكتفاء بما تراه عقابًا إجراميًا يهدئ الضغط السياسي الذي يشكله المستوطنون الفارّون من الشمال".ورقة في غير أوانها أم تمهيد للحرب؟وقال حبيب: "قبيل ساعات من التفجير، روّج الإعلام الإسرائيلي أن الجيش نقل الزخم العسكري من غزة إلى جبهة الشمال، وأن الكابينت يتحضر لإقرار خطة لبدء عملية واسعة في لبنان. ومن ثم حدث التفجير، متسائلاً: لماذا إذن لم تجتاح إسرائيل لبنان؟ فما حصل أن الاستعصاء في جبهة الجنوب حتّم على إسرائيل استخدام ورقة في غير أوانها! وهو ما أفرغ العملية من مضامينها".وأوضح الكاتب السياسي أن إسرائيل في هجماتها الإلكترونية الأخيرة نفذت ما تفعله الجيوش قبيل ساعات من بدء الحرب، فاستهداف الاتصالات هو للتغطية ولتسهيل مهمة الاجتياح، وقطع التواصل بين المقاتلينوأشار إلى أن أجهزة "البيجر" التي تم تفجيرها ليست بحوزة حزب الله بهذا الشكل "السهل" كما يتم تصويره عبر ماكينات الإعلام الإسرائيلية.ولفت حبيب إلى أنه "من المتوقع أن إسرائيل دفعت بهذه الورقة مبكراً، لأسباب مباشرة أهمها أن أفرادًا من الحزب اكتشفوا اختراقًا سيبرانيًا لأجهزة الاتصال وفق ما كشف عنه الإعلام الإسرائيلي، وهذه الفرضية ترجح أن إسرائيل استخدمت "خيارًا في غير أوانه" ما استدعى تنفيذًا مستعجلًا لخيار سيبراني من بين الخيارات القليلة التي تمتلكها إسرائيل في حال وقوع الحرب". وأضاف: "بالتالي تحوّل هذا "الخيار المستعجل" من الجانب "التكتيكي" إلى "الاستعراضي الدموي" وفق ما وصفته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية: "إنجاز لا يندرج في التكتيك أو الاستراتيجيا، هو فقط أظهر أنها دولة منبوذة ومشوهة ودموية".المنظومة لا تقتصر على "البيجر"وبين الكاتب السياسي أن جهاز "البيجر" كما هو معروف يمتلكه اللبنانيون منذ التسعينيات ومتوفر بكثرة في محال أجهزة الخليوي، وحتى إنه بسعر تفضيلي وليس مخصصًا لعناصر الحزب، إنما يستخدمه المقاتلون في مواقعهم المتقدمة لإرسال معلومات بسيطة تستخدم للتحرك من نقطة إلى أخرى، وهذا لا يندرج كما يتم تصويره بأن القادة والنخبة يتواصلون من خلاله.وأشار حبيب إلى أنه من التسخيف إظهار تشكيل عسكري ضخم كحزب الله أن اتصالاته تقتصر على تلك الأجهزة، وخاصة أن لديه شبكة اتصالات أرضية في لبنان يتواصل من خلالها. وبالتالي، خسرت إسرائيل مفاعيل هذا الهجوم السيبراني اليتيم لديها وفق التقديرات، فلماذا لم تستخدمه في حرب تموز 2006، ولماذا استخدمته اليوم في غير أوانه؟الزخم وتثخين الكباشوأضاف حبيب أن شدة الدموية التي رافقت التفجير حيث قتل العشرات وجُرح آلاف اللبنانيين، تظهر أن الاستهداف جاء عبر موجتين ولفئتين من المواطنين تحملان نفس التردد الراديوي القصير الذي يعمل فيه "بيجر"، لكن توزيع العملية عبر يومين كان لإعطاء زخم وتثخينا للكباش.وأوضح أن ما حدث يندرج ضمن ما تسميه إسرائيل "عملية مركبة" مقابل رد واحد من الخصم. لكن بالتأكيد فوتت عليها فرصة استخدامه في المواجهة الكبرى، فالدولة اللبنانية وجسم الحزب سيقومان بمراجعة عميقة لمسار الأحداث في المنطقة.يُذكر أن أجهزة "بيجر" انفجرت في أجزاء مختلفة من لبنان، يومي الثلاثاء والأربعاء، وأصيب ما يصل إلى أكثر من 3 آلاف شخص، وتوفي 37. ولم يعرف بعد سبب التفجير المتزامن لعشرات الأجهزة. واتهم "حزب الله" والسلطات اللبنانية إسرائيل في الحادث.يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، بعد انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.إلا أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية من شن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.

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