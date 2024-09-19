https://sarabic.ae/20240919/نائب-لبناني-نقف-إلى-جانب-نصر-الله-في-معركته-ولا-نراهن-على-قرارات-المجتمع-الدولي--1092910263.html

نائب لبناني: نقف إلى جانب نصر الله في معركته ولا نراهن على قرارات المجتمع الدولي

نائب لبناني: نقف إلى جانب نصر الله في معركته ولا نراهن على قرارات المجتمع الدولي

سبوتنيك عربي

أكّد عضو كتلة اللقاء الديمقراطي اللبنانية، النائب بلال عبد لله، أنّ "اللقاء الديمقراطي ثابت على مواقفه ولم ولن يتغير وهذا ما أثبته في اليومين العصيبين في... 19.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-19T19:21+0000

2024-09-19T19:21+0000

2024-09-19T19:21+0000

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وأشار إلى أنّ "هذه المواقف ترتبط بقناعة الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني بأنه لا يمكن تحقيق حل شامل في المنطقة دون إيجاد حل للقضية الفلسطينية، وذلك على أقل تقدير من خلال تحقيق حل الدولتين".وشدّد أنّ "صراع لبنان مع إسرائيل يعود إلى ما قبل الأحداث في غزة، ولكن الاعتداءات تصاعدت وتيرتها في الآونة الأخيرة، متخذة أشكالًا أكثر إجرامية، ومع ذلك، يبقى هذا الصراع مستمرًا"، مطالبًا "بموقف غربي جاد وقرارًا صارمًا يُلزم إسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة وجنوب لبنان، بدلاً من تجزئة الموضوع".وكشف عبد الله أنّ "جميع الموفدين سواء الغربيين أم الأوروبيين لم يحملوا أيّ ضمانة لوقف اعتداءات إسرائيل على لبنان، بل كانوا دائمًا يحملون وساطات غير عادلة تهدف إلى ثني "حزب الله" عن مواقفه".وأعلن عبد الله أنّ "الحكومة اللبنانية تسعى بكل جهد لتجنيب لبنان مواجهة شاملة، ولكن النقاش ليس مع لبنان بل مع إسرائيل، وفي الوقت الذي يشهد التاريخ مثل الجرائم التي يمارسها الجيش الإسرائيلي ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني لم يضغط أحد عليها".ونوّه عبد الله "بالجهود الاستثنائية التي بُذلت في غرفة الطوارئ الصحية ووزارة الصحة بعد الاعتداء الإسرائيلي على لبنان، حيث شهدنا استنفارًا كاملًا في كافة المناطق اللبنانية دون أي تمييز أو تردد، حيث رأينا جراحين يعملون ليلًا ونهارًا في غرفة العمليات، ورغم كل الألم الذي أصاب اللبنانيين، لمسنا أن الشعب اللبناني موحد، على الأقل في القطاع الصحي".

https://sarabic.ae/20240919/نصر-الله-انفجار-الأجهزة-الإلكترونية-هو-هجوم-إرهابي-وإبادة-جماعية-يؤدي-إلى-إعلان-الحرب-1092902568.html

https://sarabic.ae/20240919/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يتحدث-عن-الانتقال-إلى-مرحلة-جديدة-من-الحرب-مع-حزب-الله-1092906256.html

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