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البدء بتركيب وحدات قتالية مطورة على الزوارق العسكرية
البدء بتركيب وحدات قتالية مطورة على الزوارق العسكرية
سبوتنيك عربي
أعلنت شركة الصناعات الثقيلة "أورال فاغون زافود" التابعة لمؤسسة "روستيخ" الروسية، اليوم الخميس، عن إنتاج وحدات قتالية "نارفال" أكثر أمانا في وقت أقصر، من قبل... 19.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-19T13:58+0000
2024-09-19T13:58+0000
2024-09-19T13:58+0000
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وتابعت الشركة، في بيان لها: "يكمل المتخصصون في "إلكتروماشينا" العمل على تسليح القارب القتالي بوحدة المرقط المحدث، وتم تطوير الوحدة القتالية الواعدة وفقا للمتطلبات الفنية الجديدة".ووفقا للشركة، قام المتخصصون من خدمات التصميم والتكنولوجية والخدمات في "إليكتروماشينا"، بتركيب وحدات قتالية "كركدن البحر" على قوارب عسكرية، وتم اختبار المعدات المحدثة بنجاح.وحول المواصفات الجديدة للوحدة القتالية "نارفال"، بيّن المتخصصون أنه تم تنفيذ المنتجات الخاصة بها على كل من المسلسل وعلى الموقع التجريبي من إليكتروماشينا، وتم فحص ميزة التصحيح والتكوين على ثلاثة مراحل في مختبر متخصص.ولفت الشركة إلى أن المرقط في الوحدة القتالية المطورة، يحمل مدفع رشاش عيار 12.7 ملم، مؤكدة أنه تم تجهيز الوحدة بآلة تتبع الهدف، تحاكي ظروف إطلاق النار في البحر.وجاء في نص المرسوم الصادر عن الرئاسة الروسية، أن المرسوم سيدخل حيز التنفيذ، ابتداء من 1 ديسمبر/ كانون الأول 2024، كما تضمن المرسوم تعديلا على مرسوم سابق حدد تعداد أفراد الجيش الروسي بمليونين و209 آلاف و130 شخصا، بينهم 1,320,000 عسكري.ويكلف المرسوم الجديد الحكومة الروسية برصد المخصصات اللازمة من ميزانية وزارة الدفاع الروسية لتغطية الزيادة في تعداد الجيش.
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أخبار روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, روسيا
أخبار روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, روسيا
البدء بتركيب وحدات قتالية مطورة على الزوارق العسكرية
أعلنت شركة الصناعات الثقيلة "أورال فاغون زافود" التابعة لمؤسسة "روستيخ" الروسية، اليوم الخميس، عن إنتاج وحدات قتالية "نارفال" أكثر أمانا في وقت أقصر، من قبل متخصصين في مؤسسة إليكتروماشينا، مؤكدةً أنه تم البدء بتركيبها على زوارق عسكرية.
وتابعت الشركة، في بيان لها: "يكمل المتخصصون في "إلكتروماشينا" العمل على تسليح القارب القتالي بوحدة المرقط المحدث، وتم تطوير الوحدة القتالية الواعدة وفقا للمتطلبات الفنية الجديدة".
ووفقا للشركة، قام المتخصصون من خدمات التصميم والتكنولوجية والخدمات في "إليكتروماشينا"، بتركيب وحدات قتالية "كركدن البحر" على قوارب عسكرية، وتم اختبار المعدات المحدثة بنجاح.
وحول المواصفات الجديدة للوحدة القتالية "نارفال"، بيّن المتخصصون أنه تم تنفيذ المنتجات الخاصة بها على كل من المسلسل وعلى الموقع التجريبي من إليكتروماشينا، وتم فحص ميزة التصحيح والتكوين على ثلاثة مراحل في مختبر متخصص.
وأشارت الشركة إلى أنه تم تصميم وحدة القتال الجيروسكوبية التي يتم التحكم فيها عن بعد في السفينة الجديدة "نارفال"، لمكافحة الطائرات بدون طيار البحرية والجوية، وقد تم تقديم المنتج لأول مرة في منتدى الجيش 2023.
ولفت الشركة إلى أن المرقط في الوحدة القتالية المطورة، يحمل مدفع رشاش عيار 12.7 ملم، مؤكدة أنه تم تجهيز الوحدة بآلة تتبع الهدف، تحاكي ظروف إطلاق النار في البحر.
أضافت الشركة أن الوحدة تمتلك نظام الرؤية يشتمل على جهاز تصوير حراري وكاميرا نهارية وجهاز تحديد المدى بالليزر، وتم تركيب محطة طقس ونظام مشاهدة شامل ووسائل دفاع ضد الأسلحة عالية الدقة ورادار بمدى كشف يصل إلى 600 متر.
ويذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أصدر الاثنين الماضي، مرسوما يقضي بزيادة إجمالي أفراد الجيش الروسي، بين مدنيين متعاقدين وعسكريين، إلى مليونين و389 ألف فرد، بينهم 1.5 مليون عسكري.
وجاء في نص المرسوم الصادر عن الرئاسة الروسية
، أن المرسوم سيدخل حيز التنفيذ، ابتداء من 1 ديسمبر/ كانون الأول 2024، كما تضمن المرسوم تعديلا على مرسوم سابق حدد تعداد أفراد الجيش الروسي بمليونين و209 آلاف و130 شخصا، بينهم 1,320,000 عسكري.
ويكلف المرسوم الجديد الحكومة الروسية برصد المخصصات اللازمة من ميزانية وزارة الدفاع الروسية لتغطية الزيادة في تعداد الجيش.