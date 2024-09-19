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البدء بتركيب وحدات قتالية مطورة على الزوارق العسكرية

البدء بتركيب وحدات قتالية مطورة على الزوارق العسكرية

سبوتنيك عربي

أعلنت شركة الصناعات الثقيلة "أورال فاغون زافود" التابعة لمؤسسة "روستيخ" الروسية، اليوم الخميس، عن إنتاج وحدات قتالية "نارفال" أكثر أمانا في وقت أقصر، من قبل... 19.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-19T13:58+0000

2024-09-19T13:58+0000

2024-09-19T13:58+0000

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وتابعت الشركة، في بيان لها: "يكمل المتخصصون في "إلكتروماشينا" العمل على تسليح القارب القتالي بوحدة المرقط المحدث، وتم تطوير الوحدة القتالية الواعدة وفقا للمتطلبات الفنية الجديدة".ووفقا للشركة، قام المتخصصون من خدمات التصميم والتكنولوجية والخدمات في "إليكتروماشينا"، بتركيب وحدات قتالية "كركدن البحر" على قوارب عسكرية، وتم اختبار المعدات المحدثة بنجاح.وحول المواصفات الجديدة للوحدة القتالية "نارفال"، بيّن المتخصصون أنه تم تنفيذ المنتجات الخاصة بها على كل من المسلسل وعلى الموقع التجريبي من إليكتروماشينا، وتم فحص ميزة التصحيح والتكوين على ثلاثة مراحل في مختبر متخصص.ولفت الشركة إلى أن المرقط في الوحدة القتالية المطورة، يحمل مدفع رشاش عيار 12.7 ملم، مؤكدة أنه تم تجهيز الوحدة بآلة تتبع الهدف، تحاكي ظروف إطلاق النار في البحر.وجاء في نص المرسوم الصادر عن الرئاسة الروسية، أن المرسوم سيدخل حيز التنفيذ، ابتداء من 1 ديسمبر/ كانون الأول 2024، كما تضمن المرسوم تعديلا على مرسوم سابق حدد تعداد أفراد الجيش الروسي بمليونين و209 آلاف و130 شخصا، بينهم 1,320,000 عسكري.ويكلف المرسوم الجديد الحكومة الروسية برصد المخصصات اللازمة من ميزانية وزارة الدفاع الروسية لتغطية الزيادة في تعداد الجيش.

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