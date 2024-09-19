https://sarabic.ae/20240919/-نوافير-من-الحمم-مشهد-مخيف-لثوران-بركان-في-هاواي-فيديو-1092880846.html
"نوافير من الحمم" مشهد مخيف لثوران بركان في هاواي... فيديو
"نوافير من الحمم" مشهد مخيف لثوران بركان في هاواي... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات جوية، لثوران بركان في جزر هاواي التابعة للولايات المتحدة الأمريكية، وهو يطلق كمية كبيرة من الحمم البركانية. 19.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-19T09:02+0000
2024-09-19T09:02+0000
2024-09-19T09:02+0000
مجتمع
نادي الفيديو
هاواي
ولاية هاواي الأمريكية
جزر هاواي
بركان
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ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي نوافير من الحمم البركانية، بعد ثوران بركان كيلاويا في جزر هاواي التابعة للولايات المتحدة الأمريكية.ويعد بركان كيلاويا من أكثر البراكين نشاطا على وجه الأرض حاليا وأكثرها زيارة، ولم تكشف السلطات في هاواي، عن وقوع أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات جراء ثوران البركان.مشهد لثوران بركان "كاريمسكي" في روسيا... فيديومشهد مخيف لثوران بركان "سوندنوكور" في أيسلندا... فيديو
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نادي الفيديو, هاواي, ولاية هاواي الأمريكية, جزر هاواي, بركان
نادي الفيديو, هاواي, ولاية هاواي الأمريكية, جزر هاواي, بركان
"نوافير من الحمم" مشهد مخيف لثوران بركان في هاواي... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات جوية، لثوران بركان في جزر هاواي التابعة للولايات المتحدة الأمريكية، وهو يطلق كمية كبيرة من الحمم البركانية.
ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي نوافير من الحمم البركانية، بعد ثوران بركان كيلاويا في جزر هاواي التابعة للولايات المتحدة الأمريكية.
ويعد بركان كيلاويا من أكثر البراكين نشاطا على وجه الأرض حاليا وأكثرها زيارة،
ولم تكشف السلطات في هاواي، عن وقوع أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات جراء ثوران البركان.