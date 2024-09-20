https://sarabic.ae/20240920/القوات-الأوكرانية-تهاجم-مدينة-إنرغودار-في-مقاطعة-زابوروجيه-بالمسيرات-1092946745.html

القوات الأوكرانية تهاجم مدينة إنرغودار في مقاطعة زابوروجيه بالمسيرات

القوات الأوكرانية تهاجم مدينة إنرغودار في مقاطعة زابوروجيه بالمسيرات

سبوتنيك عربي

هاجمت القوات المسلحة الأوكرانية مرة أخرى بطائرات من دون طيار مدينة إنرغودار حيث تقع محطة زابوروجيه للطاقة النووية، باستخدام طائرات مسيرة، وتتسببت بإتلاف محول... 20.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-20T16:58+0000

2024-09-20T16:58+0000

2024-09-20T16:58+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

العملية العسكرية الروسية الخاصة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/07/1074428026_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_16a647d6822917175b49e2a41745160c.jpg

وجاء في البيان الخدمة الصحفية للمحطة: "هذا المساء، تعرضت المدينة حيث تقع محطة زابوروجيه للطاقة النووية لهجوم متكرر من قبل طائرات مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ما أنشأ تهديدا مباشرا لأمن محطة زابوروجيه للطاقة النووية".وأضاف البيان أن موظفي محطة زابوروجيه للطاقة النووية اتخذوا جميع التدابير اللازمة لضمان التشغيل الآمن للمحطة.وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2022، أصبحت محطة الطاقة النووية تابعة لروسيا الاتحادية. ويُذكر أن جميع وحدات الطاقة في المحطة حاليًا في وضع "الإيقاف البارد" ولا تقوم بتوليد الكهرباء.الخارجية الروسية توضح لـ"سبوتنيك" احتمالية قيام قوات كييف بقصف محطة كورسك النووية باحث سياسي: دعوة غروسي إلى كورسك مبادرة إيجابية ورسالة تحذيرية لأوكرانيا

https://sarabic.ae/20240904/غروسي-الوضع-في-محطة-زابوروجيه-للطاقة-النووية-لا-يزال-غير-مستقر-وهشا-للغاية-1092390248.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار أوكرانيا