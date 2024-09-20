https://sarabic.ae/20240920/القوات-الأوكرانية-تهاجم-مدينة-إنرغودار-في-مقاطعة-زابوروجيه-بالمسيرات-1092946745.html
القوات الأوكرانية تهاجم مدينة إنرغودار في مقاطعة زابوروجيه بالمسيرات
القوات الأوكرانية تهاجم مدينة إنرغودار في مقاطعة زابوروجيه بالمسيرات
سبوتنيك عربي
هاجمت القوات المسلحة الأوكرانية مرة أخرى بطائرات من دون طيار مدينة إنرغودار حيث تقع محطة زابوروجيه للطاقة النووية، باستخدام طائرات مسيرة، وتتسببت بإتلاف محول... 20.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-20T16:58+0000
2024-09-20T16:58+0000
2024-09-20T16:58+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وجاء في البيان الخدمة الصحفية للمحطة: "هذا المساء، تعرضت المدينة حيث تقع محطة زابوروجيه للطاقة النووية لهجوم متكرر من قبل طائرات مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ما أنشأ تهديدا مباشرا لأمن محطة زابوروجيه للطاقة النووية".وأضاف البيان أن موظفي محطة زابوروجيه للطاقة النووية اتخذوا جميع التدابير اللازمة لضمان التشغيل الآمن للمحطة.وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2022، أصبحت محطة الطاقة النووية تابعة لروسيا الاتحادية. ويُذكر أن جميع وحدات الطاقة في المحطة حاليًا في وضع "الإيقاف البارد" ولا تقوم بتوليد الكهرباء.الخارجية الروسية توضح لـ"سبوتنيك" احتمالية قيام قوات كييف بقصف محطة كورسك النووية باحث سياسي: دعوة غروسي إلى كورسك مبادرة إيجابية ورسالة تحذيرية لأوكرانيا
https://sarabic.ae/20240904/غروسي-الوضع-في-محطة-زابوروجيه-للطاقة-النووية-لا-يزال-غير-مستقر-وهشا-للغاية-1092390248.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
القوات الأوكرانية تهاجم مدينة إنرغودار في مقاطعة زابوروجيه بالمسيرات
هاجمت القوات المسلحة الأوكرانية مرة أخرى بطائرات من دون طيار مدينة إنرغودار حيث تقع محطة زابوروجيه للطاقة النووية، باستخدام طائرات مسيرة، وتتسببت بإتلاف محول في محطة "زاريا" الفرعية.
وجاء في البيان الخدمة الصحفية للمحطة: "هذا المساء، تعرضت المدينة حيث تقع محطة زابوروجيه للطاقة النووية لهجوم متكرر من قبل طائرات مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ما أنشأ تهديدا مباشرا لأمن محطة زابوروجيه للطاقة النووية".
وأضاف البيان: "تسبب الهجوم بالمسيرة الأوكرانية في إتلاف محول في محطة "زاريا" الفرعية، الواقعة على مقربة من محيط محطة زابوروجيه للطاقة النووية".
وتابع البيان: "تشارك هذه المحطة الفرعية في توفير الطاقة لمرافق البنية التحتية للمحطة، ويشكل الهجوم عليها تهديدا محتملا لسلامة محطة الطاقة النووية".
وأضاف البيان أن موظفي محطة زابوروجيه للطاقة النووية اتخذوا جميع التدابير اللازمة لضمان التشغيل الآمن للمحطة.
وتقع محطة زابورجيه للطاقة النووية على الضفة اليسرى لنهر الدنيبر بالقرب من مدينة إنيرغودار. وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة المركبة، وتحتوي المحطة على ست وحدات طاقة بسعة 1 غيغاوات.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2022، أصبحت محطة الطاقة النووية تابعة لروسيا الاتحادية.
ويُذكر أن جميع وحدات الطاقة في المحطة حاليًا في وضع "الإيقاف البارد" ولا تقوم بتوليد الكهرباء.