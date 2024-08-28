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خبير سياسي: غروسي لن يتجاوز أمريكا التي تحاول تضليل الرأي العام
خبير سياسي: غروسي لن يتجاوز أمريكا التي تحاول تضليل الرأي العام
سبوتنيك عربي
أكد الكاتب والباحث السياسي، يونس عودة، اليوم الأربعاء، أن "روسيا تريد من مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن يكون واقعيا ومباشرا في تصريحاته... 28.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-28T16:40+0000
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وأوضح عودة في حديث لإذاعة "سبوتنيك" أن "غروسي أدرك خلال زيارته إلى كورسك، بدعوة من روسيا، مصدر المخاطر التي تهدد المنشأة النووية، وعليه، يمكنه أن يتقدم خطوة واحدة في مواقفه، ولكن لا يمكنه مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر، مما يجعل الحاجة ملحة لنظام عالمي جديد يتألف من مؤسسات دولية مستقلة".ولفت عودة إلى أن "الحلف الأطلسي يحاول محاصرة روسيا بشتى الوسائل، ومنذ تشكيل الرباعية الدولية في مينسك لمعالجة ملف أوكرانيا، رفض الأطلسي كل الاتفاقيات التي بُحثت، وذلك وفقا لما اعترفت به المستشارة الألمانية السابقة، أنجيلا ميركل". وأشار عودة إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية تحاول تضليل الرأي العام من خلال مسلسل أكاذيب تتبعه منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وكانوا يقولون إنهم لن يزودوا أوكرانيا بهذه الأسلحة أو تلك، ثم يتبين أنهم يزودونها بها، ومن ثم يدّعون أن الأسلحة المقدمة لكييف مخصصة للدفاع عن نفسها، ولكنها تستخدم على أصعدة مختلفة".وأضاف: "علينا أن نرى كيف تمت السيطرة على غالبية الأنظمة في الدول الأوروبية التي تنحو نحو الفاشية، والتي وصلت إلى السلطة عبر حركات شعبوية كانت تعتمد عليها النازية"، معتبرا أن "القوى الغربية هي قوى مغامرة لسببين: الأول أنها وصلت إلى السلطة ولا تريد أن تخسرها، والثاني أنها غير قادرة على الخروج من القبضة الأمريكية التي ساهمت في وصول مثل هذه الطبقة السياسية إلى الحكم في هذا البلد أو ذاك".أما فيما يتعلق بالدور الفرنسي في الأزمة الأوكرانية، فقال عودة: "تبين أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لديه العديد من المشكلات وقد صنع مشكلات، خصوصا مع روسيا". وتابع: "في بدايات العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، كانت موسكو تستمع لخطاب ماكرون، لكنه فقد كل مقومات الرجل السياسي بعد خسارة نفوذه في أفريقيا، ليصبح لاحقا سياسيًا مراهقًا يقود فرنسا، التي من المفترض أن تقود أوروبا".وأضاف عودة: "أعتقد أن جميع التصريحات العنترية التي أطلقها ماكرون هي محاولة للمزايدة على الولايات المتحدة، في محاولة منه لحجز دور كبير في المرحلة القادمة على الصعيد العالمي".البنتاغون: الكونغرس وافق على أكثر من 174 مليار دولار لأوكرانيا منذ بداية الأزمةبايدن يناقش تفاصيل الدعم العسكري لكييف في محادثة هاتفية مع زيلينسكي
https://sarabic.ae/20240827/غروسي-هناك-خطر-وقوع-حادث-نووي-في-مقاطعة-كورسك-1092138500.html
https://sarabic.ae/20240815/البنتاغون-واشنطن-قلقة-من-التصعيد-الأوكراني-لكنها-ملتزمة-بدعم-كييف-بأسلحة-مختلفة-1091793636.html
https://sarabic.ae/20240815/البنتاغون-الكونغرس-وافق-على-أكثر-من-174-مليار-دولار-لأوكرانيا-منذ-بداية-الأزمة-1091782051.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, الوكالة الدولية للطاقة الذرية, الوكالة الدولية للطاقة الذرية, تقارير سبوتنيك, حصري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الناتو, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, الوكالة الدولية للطاقة الذرية, الوكالة الدولية للطاقة الذرية, تقارير سبوتنيك, حصري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الناتو, العالم

خبير سياسي: غروسي لن يتجاوز أمريكا التي تحاول تضليل الرأي العام

16:40 GMT 28.08.2024
© AP Photo / Mariam Zuhaibالعلم الأمريكي يرفرف فوق مبنى الكونغرس الأمريكي
العلم الأمريكي يرفرف فوق مبنى الكونغرس الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2024
© AP Photo / Mariam Zuhaib
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أكد الكاتب والباحث السياسي، يونس عودة، اليوم الأربعاء، أن "روسيا تريد من مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن يكون واقعيا ومباشرا في تصريحاته بعد زيارته إلى كورسك، لكن غروسي لن يتجاوز السقف الأمريكي في التعامل مع هذا الملف".
وأوضح عودة في حديث لإذاعة "سبوتنيك" أن "غروسي أدرك خلال زيارته إلى كورسك، بدعوة من روسيا، مصدر المخاطر التي تهدد المنشأة النووية، وعليه، يمكنه أن يتقدم خطوة واحدة في مواقفه، ولكن لا يمكنه مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر، مما يجعل الحاجة ملحة لنظام عالمي جديد يتألف من مؤسسات دولية مستقلة".
ولفت عودة إلى أن "الحلف الأطلسي يحاول محاصرة روسيا بشتى الوسائل، ومنذ تشكيل الرباعية الدولية في مينسك لمعالجة ملف أوكرانيا، رفض الأطلسي كل الاتفاقيات التي بُحثت، وذلك وفقا لما اعترفت به المستشارة الألمانية السابقة، أنجيلا ميركل".
وأضاف عودة: "جاءت كل ممارسات نظام كييف بموافقة "الناتو" والولايات المتحدة الأمريكية، حيث تلعب هذه الأطراف دورًا رئيسيًا فيها".
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته إلى محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرغودار. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2024
غروسي: هناك خطر لوقوع حادث نووي في مقاطعة كورسك
أمس, 12:31 GMT
وأشار عودة إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية تحاول تضليل الرأي العام من خلال مسلسل أكاذيب تتبعه منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وكانوا يقولون إنهم لن يزودوا أوكرانيا بهذه الأسلحة أو تلك، ثم يتبين أنهم يزودونها بها، ومن ثم يدّعون أن الأسلحة المقدمة لكييف مخصصة للدفاع عن نفسها، ولكنها تستخدم على أصعدة مختلفة".
عودة، وإذ اعتبر أن "هناك محاولات لتشويه التاريخ الروسي العريق لا سيما وأن الغرب يتمتع بتاريخ دموي"، أشار إلى أن "الإدارة الأمريكية تحاول المحافظة على نفوذها الذي اكتسبته بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، ولكن هناك قوى جديدة صعدت لتقول "كفى" للولايات المتحدة الأمريكية التي تأخذ العالم رهينة لمصالحها".
البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2024
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وأضاف: "علينا أن نرى كيف تمت السيطرة على غالبية الأنظمة في الدول الأوروبية التي تنحو نحو الفاشية، والتي وصلت إلى السلطة عبر حركات شعبوية كانت تعتمد عليها النازية"، معتبرا أن "القوى الغربية هي قوى مغامرة لسببين: الأول أنها وصلت إلى السلطة ولا تريد أن تخسرها، والثاني أنها غير قادرة على الخروج من القبضة الأمريكية التي ساهمت في وصول مثل هذه الطبقة السياسية إلى الحكم في هذا البلد أو ذاك".
الكونغرس الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2024
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البنتاغون: الكونغرس وافق على أكثر من 174 مليار دولار لأوكرانيا منذ بداية الأزمة
15 أغسطس, 14:32 GMT
أما فيما يتعلق بالدور الفرنسي في الأزمة الأوكرانية، فقال عودة: "تبين أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لديه العديد من المشكلات وقد صنع مشكلات، خصوصا مع روسيا". وتابع: "في بدايات العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، كانت موسكو تستمع لخطاب ماكرون، لكنه فقد كل مقومات الرجل السياسي بعد خسارة نفوذه في أفريقيا، ليصبح لاحقا سياسيًا مراهقًا يقود فرنسا، التي من المفترض أن تقود أوروبا".
وأضاف عودة: "أعتقد أن جميع التصريحات العنترية التي أطلقها ماكرون هي محاولة للمزايدة على الولايات المتحدة، في محاولة منه لحجز دور كبير في المرحلة القادمة على الصعيد العالمي".
البنتاغون: الكونغرس وافق على أكثر من 174 مليار دولار لأوكرانيا منذ بداية الأزمة
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