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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240921/ضابط-أمريكي-واشنطن-تنقل-الصراع-في-أوكرانيا-إلى-المستوى-النووي-من-خلال-أفعالها-1092954932.html
ضابط أمريكي متقاعد: واشنطن تنقل الصراع في أوكرانيا إلى المستوى النووي من خلال أفعالها
ضابط أمريكي متقاعد: واشنطن تنقل الصراع في أوكرانيا إلى المستوى النووي من خلال أفعالها
سبوتنيك عربي
أكد الضابط المتقاعد في القوات المسلحة الأمريكية، دانييل ديفيس، أن الولايات المتحدة، من خلال أفعالها، تنقل الصراع في أوكرانيا، إلى المستوى النووي. 21.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-21T04:58+0000
2024-09-21T04:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال ديفيس، على قناة "Deep Dive"على "يوتيوب": "هذه حرب لا يمكن كسبها بل يمكن أن تتصاعد، يمكن أن تتصاعد إلى المستوى النووي. أنا غاضب ومندهش من أننا (الأمريكيون) ما زلنا نعتقد أننا لن ندفع ثمن ذلك أبدًا، ولا يهمنا أن مئات الآلاف من الأوكرانيين، قد عانوا من ذلك، فقط لإلحاق بعض الضرر بروسيا".وأضاف: "روسيا ليست بأي حال من الأحوال أضعف مما كانت عليه من قبل، لكنها أصبحت الآن أقوى عسكريا واقتصاديا".وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار"، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن روسيا لا تريد صراعاً عسكرياً مباشراً مع الناتو، ولكن إذا رغب شخص ما بذلك، فإن موسكو مستعدة له.القوات الروسية تستهدف بضربة 30 عسكريا أوكرانيا ومعداتهم الحربية في مقاطعة زابوروجيهموسكو: الغرب ربما قرر بالفعل السماح لكييف بضرب عمق الأراضي الروسية
https://sarabic.ae/20240910/ضابط-أمريكي-متقاعد-يوضح-تأثير-الانتصار-الروسي-في-الصراع-الأوكراني-على-بريكس-1092594895.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

ضابط أمريكي متقاعد: واشنطن تنقل الصراع في أوكرانيا إلى المستوى النووي من خلال أفعالها

04:58 GMT 21.09.2024
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور منظومة الصواريخ الجوية غراد في جمهورية دونباس
 منظومة الصواريخ الجوية غراد في جمهورية دونباس - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2024
© Sputnik . Ilya Pitalev
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تابعنا عبر
أكد الضابط المتقاعد في القوات المسلحة الأمريكية، دانييل ديفيس، أن الولايات المتحدة، من خلال أفعالها، تنقل الصراع في أوكرانيا، إلى المستوى النووي.
وقال ديفيس، على قناة "Deep Dive"على "يوتيوب": "هذه حرب لا يمكن كسبها بل يمكن أن تتصاعد، يمكن أن تتصاعد إلى المستوى النووي. أنا غاضب ومندهش من أننا (الأمريكيون) ما زلنا نعتقد أننا لن ندفع ثمن ذلك أبدًا، ولا يهمنا أن مئات الآلاف من الأوكرانيين، قد عانوا من ذلك، فقط لإلحاق بعض الضرر بروسيا".

وأشار إلى أن خطة الغرب تنهار بالفعل، حيث أن القوة الإجمالية لروسيا قد ازدادت في السنوات الأخيرة.

وأضاف: "روسيا ليست بأي حال من الأحوال أضعف مما كانت عليه من قبل، لكنها أصبحت الآن أقوى عسكريا واقتصاديا".
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وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار"، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.

وأكدت موسكو، في مناسبات عدة، أنها لا تشكل تهديداً لأي من دول حلف شمال الأطلسي، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تشكل خطراً على مصالحها. وفي الوقت نفسه، تظل منفتحة على الحوار، ولكن على قدم المساواة، ويتعين على الغرب أن يتخلى عن المسار نحو عسكرة أوروبا.

وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن روسيا لا تريد صراعاً عسكرياً مباشراً مع الناتو، ولكن إذا رغب شخص ما بذلك، فإن موسكو مستعدة له.
القوات الروسية تستهدف بضربة 30 عسكريا أوكرانيا ومعداتهم الحربية في مقاطعة زابوروجيه
موسكو: الغرب ربما قرر بالفعل السماح لكييف بضرب عمق الأراضي الروسية
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