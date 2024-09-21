https://sarabic.ae/20240921/مسيرة-روسية-تحول-مدرعة-أوكرانية-لجمرة-لهب-فيديو-1092967551.html
مسيرة روسية تحول مدرعة أوكرانية لجمرة لهب... فيديو
مسيرة روسية تحول مدرعة أوكرانية لجمرة لهب... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد استهداف قواتها لمدرعة أوكرانية بواسطة مسيرة من طراز "إف بي في" في مقاطعة كورسك. 21.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-21T13:22+0000
2024-09-21T13:22+0000
2024-09-21T13:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/0f/1088853047_0:32:1577:919_1920x0_80_0_0_f4f0c1ad416788ce92874b771c0c2628.png
وأوضحت الدفاع الروسية: "اكتشف عسكريون من وحدة الاستطلاع التابعة لمجموعة "الشمال"، بمساعدة طائرة دون طيار، حركة مركبة قتالية مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، حاول طاقمها إخفاءها بين الأشجار الغابات في المنطقة الحدودية من مقاطعة كورسك".وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية نفذت ضربات عسكرية على 18 نقطة تابعة لقوات نظام كييف في مقاطعة كورسك الروسية، و14 نقطة أخرى في مقاطعة سومي.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.طائرات تكتيكية روسية تستهدف المركز الرئيسي للاتصالات اللاسلكية التابع للاستخبارات الأوكرانية
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رصد عسكري, روسيا
مسيرة روسية تحول مدرعة أوكرانية لجمرة لهب... فيديو
13:22 GMT 21.09.2024 (تم التحديث: 13:30 GMT 21.09.2024)
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد استهداف قواتها لمدرعة أوكرانية بواسطة مسيرة من طراز "إف بي في" في مقاطعة كورسك.
وأوضحت الدفاع الروسية: "اكتشف عسكريون من وحدة الاستطلاع التابعة لمجموعة "الشمال"، بمساعدة طائرة دون طيار، حركة مركبة قتالية مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، حاول طاقمها إخفاءها بين الأشجار الغابات في المنطقة الحدودية من مقاطعة كورسك".
وأضافت: "تم تدمير الهدف المكتشف على الفور باستخدام طائرة من دون طيار".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية نفذت ضربات عسكرية على 18 نقطة تابعة لقوات نظام كييف في مقاطعة كورسك الروسية، و14 نقطة أخرى في مقاطعة سومي.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.