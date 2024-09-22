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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240922/وزير-دفاع-كييف-السلطات-الأوكرانية-تطلع-الشركاء-الغربيين-دائما-على-خططها-العسكرية-1092978420.html
وزير دفاع كييف: السلطات الأوكرانية تطلع الشركاء الغربيين دائما على خططها العسكرية
وزير دفاع كييف: السلطات الأوكرانية تطلع الشركاء الغربيين دائما على خططها العسكرية
سبوتنيك عربي
صرح وزير الدفاع الأوكراني، رستم عميروف، مساء أمس السبت، بأن سلطات بلاده تُطلع الدول الغربية دائما على خطط عملياتها العسكرية الهجومية والدفاعية. 22.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-22T00:35+0000
2024-09-22T00:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
القوات الأوكرانية
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موسكو - سبوتنيك. وقال عميروف في تصريحات صحفية، "عندما نوضح خططنا للهجوم أو الهجوم المضاد أو العمليات الدفاعية، نحن نوضح دائما الأهداف وبأي قوات ووسائل سننفذ ذلك، ليكون شركاؤنا على علم بذلك. هذه مسألة عملياتية رفعناها إلى المستوى الاستراتيجي".يذكر أن أوكرانيا كانت قد طالبت الدول الغربية برفع جميع القيود عن استخدام القوات الأوكرانية للأسلحة الغربية الصنع، لضرب أهداف بعمق الأراضي الروسية.وحذرت روسيا من أن مثل هذه الخطوة من قبل الدول الغربية ستعني مشاركة حلف الناتو في النزاع بشكل مباشر وستغير جوهر النزاع.
https://sarabic.ae/20240921/قوات-كييف-تهاجم-3-بلدات-في-مقاطعة-بيلغورود-دون-وقوع-إصابات-1092977753.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, القوات الأوكرانية
أخبار أوكرانيا, روسيا, القوات الأوكرانية

وزير دفاع كييف: السلطات الأوكرانية تطلع الشركاء الغربيين دائما على خططها العسكرية

00:35 GMT 22.09.2024
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مبنى مدمر في مدينة كورسك بعد قصف ليلي مكثف من مسلحي القوات الأوكرانية 6 أغسطس 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2024
© Sputnik . Пресс-служба врио губернатора Курской области
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صرح وزير الدفاع الأوكراني، رستم عميروف، مساء أمس السبت، بأن سلطات بلاده تُطلع الدول الغربية دائما على خطط عملياتها العسكرية الهجومية والدفاعية.
موسكو - سبوتنيك. وقال عميروف في تصريحات صحفية، "عندما نوضح خططنا للهجوم أو الهجوم المضاد أو العمليات الدفاعية، نحن نوضح دائما الأهداف وبأي قوات ووسائل سننفذ ذلك، ليكون شركاؤنا على علم بذلك. هذه مسألة عملياتية رفعناها إلى المستوى الاستراتيجي".
وأشار إلى أن "أوكرانيا تعتمد على قرارات الشركاء الغربيين بشأن استخدام الأسلحة التي يقدمونها لها"، مضيفا "إذا كانت هناك حاجة للحصول على موافقة البرلمان أو وزارة الدفاع، فهذا شأنهم الداخلي ونحن ننتظر السماح منهم".
يذكر أن أوكرانيا كانت قد طالبت الدول الغربية برفع جميع القيود عن استخدام القوات الأوكرانية للأسلحة الغربية الصنع، لضرب أهداف بعمق الأراضي الروسية.
أثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في بيلغورود، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قوات كييف تهاجم 3 بلدات في مقاطعة بيلغورود دون وقوع إصابات
أمس, 21:44 GMT
وحذرت روسيا من أن مثل هذه الخطوة من قبل الدول الغربية ستعني مشاركة حلف الناتو في النزاع بشكل مباشر وستغير جوهر النزاع.
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