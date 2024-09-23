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"سر البشرية" تحتضنه بلورة صغيرة لميارات السنين... فيديو

"سر البشرية" تحتضنه بلورة صغيرة لميارات السنين... فيديو

سبوتنيك عربي

نجح باحثون من جامعة ساوثهامبتون، في دمج تسلسل من نحو 3 مليارات حرف تمثل الجينوم البشري في بلورة واحدة، بإجمالي نحو 800 ميغا بايت من البيانات. 23.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-23T15:00+0000

2024-09-23T15:00+0000

2024-09-23T15:00+0000

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وأظهر الباحثون قدرات التخزين المذهلة لبلورة الذاكرة الخماسية الأبعاد "دي 5"، من خلال نقش تسلسل يمثل الجينوم البشري الحديث بالكامل في بنيتها.التكنولوجيا ليست جديدة تمامًا، في عام 2011، أتقن المهندسون أساليب استخدام نبضات بطول "فيمتو ثانية" من الليزر لإنشاء فجوات نانوية في مادة زجاجية مصنوعة من ثاني أكسيد السيليكون، والمعروف أيضًا باسم "السيليكا". واعتمادًا على كمية الطاقة المودعة في هذا الفراغ، يمكن إنشاء اختلافات في المساحات. ويمكن قراءة البيانات باستخدام مجهر بصري ومستقطب. وتظهر الأنماط المطبوعة على القرص الخماسي الأبعاد بشكل مختلف اعتمادًا على زاوية الرؤية وتكبير المجهر الذي يُنظر إليه به.ويضيف كازانسكي: "تفتح بلورة الذاكرة "دي 5" إمكانيات للباحثين الآخرين لبناء مستودع دائم للمعلومات الجينية يمكن من خلاله استعادة الكائنات الحية المعقدة مثل النباتات والحيوانات إذا سمح العلم في المستقبل".ومن الناحية النظرية، يمكن للمادة أن تبقى في درجة حرارة الغرفة لعدة مليارات من السنين وتظل سليمة إلى حد ما، مما يثبت أنها أكثر متانة من أي طريقة مضغوطة أخرى لتخزين البيانات تم اختراعها حتى الآن.ووفقا للدراسة المنشورة في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، قد تكون كل هذه البيانات مفيدة في العقود القادمة، الأمر الذي يتطلب أساليب رخيصة وقوية ومنخفضة الطاقة لتجميع الكثير من المعلومات في أصغر المساحات.علماء روس يطورون أداة لحساب تواتر الطفرات في الحمض النووي علماء روس يبتكرون أدوية جديدة تتحكم بـ"موت خلايا" جسم الإنسان

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علوم, فيزياء, الفيزياء, جينوم, الجينوم البشري, معلومات, معلومات, الوراثة, وراثة